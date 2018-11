A ZTE KK hallatlan izgalmak után győzte le a Paksot

A férfi kosárlabda NB I A-csoport 8. fordulójában pénteken este a Zalakerámia-ZTE KK vendége az Atomerőmű SE Paks együttese volt.

Az egerszegiek nagyon készültek arra, hogy három vesztes mérkőzés után ismét győzelmet ünnepeljenek. Ami sikerült, de nem akármilyen izgalmak után

Zalakerámia-ZTE KK – Atomerőmű SE Paks 99-98 (34-21, 20-28, 17-24, 28-25)

Zalaegerszeg, 1300 néző. Jv.: Papp, Farkas, Kulcsár.

ZTE KK: Ware 21/15, Thompson 20/6, Gliebov 10, Szabó Zs. 15/9, Agafonov 25. Csere: Papp, Doktor 3/3, Gulyás 3/3, Durázi, Bagó. . Vezetőedző: Bencze Tamás.

Paks: Evans 19/12, Kovács Á. 13/3, Ruják 5/3, Eilingsfeld 13/3, Trajkovski 8/3. Csere: Faust 18/12, Jevtovic 21. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.

Pénteken este nem volt telt ház a Zalakerámia Sportcsarnokban, amiben biztosan közrejátszott az is, hogy az egerszegiek számára fontos találkozót a televízió is közvetítette. Hazai részről Agafonov öt pontja vezette be a mérkőzést, de a másik oldalon Evans két triplája jelezte, hogy ő is „beszáll” a dobópárbajba. Eleinte szorosan alakult a mérkőzés, haza oldalon pár lehetőség kimaradt, aztán Ware három triplájának is köszönhetően a ZTE KK 20-10-re ellépett. A dobópárbaj folytatódott, Evans negyedszer is betalált távolról, hazai oldalon pedig Szabó Zsolt volt kétszer is három pontot érően eredményes.

Igencsak pontgazdag első negyedet láttunk (34-21), de az is várható volt, hogy szigorítanak majd a védekezésen a csapatok. Ez főleg a Paksnak sikerült, hiszen a vendégek próbálták kiszorított helyzetekbe kényszeríteni a házigazdát. Három percig nem esett ZTE-kosár, amikor Gulyás hármasa a legjobbkor jött csapatának (37-28) és innentől lett igazán harcos a mérkőzés. A Paks fokozatosan közelített, Evans volt az, akit nehezen tartottak a zalaiak (41-39), s ekkor jött jól a ZTE csapatának Thompson duplája és triplája. Sikertelen kísérletei után aztán Gliebov kétszer is betalált (52-47), ami fontos volt, hogy ne tudjon a Paks a szünetig esetleg fordítani.

A második félidő elején is folytatódott a kiélezett játék. A zalaiaknál Gliebov nagyon akart, de ez lehetett számára az a nap, amikor semmi sem sikerül, Evans duplájával pedig a Paks megérkezett a ZTE KK nyakára (56-55). Aztán Szabó Zsoltnál láttak hibát a játékvezetők, ami már a negyedik volt az egerszegi csapatkapitánynak. Eilingsfeld büntetője előnyhöz juttatta a Paksot (58-59), hazai oldalon Ware újabb hármasa és Thompson kosara kellett, hogy ne nyugodjon meg a vendégcsapat.

Ettől függetlenül a tolnaiaknak jött ki jobban a lépés, Faust és Jevtovic alig hibázott. Ezzel pedig kétpontos vendégvezetéssel (71-73) kezdődhetett az utolsó negyed. Szabó Zsolt egyenlített is (78-78), ám mindig volt paksi válasz. Ötpontos vendégvezetéssel kezdődött az utolsó öt perc (83-88), a vendégeknél Kovács Ákos belejött és a fontos kosarak mindig az övé voltak. Ám így is visszajött a ZTE KK és egy perccel a zárás előtt a nagyot játszó Agafonov egy pontra hozta fel csapatát (95-96). Kimaradt a paksi lehetőség és egy másodperccel a vége előtt Dmitriy Gliebov kosarával a ZTE KK vezetett (99-98) és ez lett a döntő kosár. A ZTE KK győzött, nem akármilyen izgalmak végén.