A ZTE KK fiataljai máris munkába álltak

Heti öt edzéssel készülnek a közös csapatalapozásra a Zalakerámia-ZTE KK fiatal játékosai. Bencze Tamás vezetőedző már az élvonalbeli férfi-kosárlabdacsapat évzáró bankettjén előrevetítette, hogy a keret e részével három héttel előbb kezdi meg a felkészülést. Hétfőn délelőtt pedig össze is gyűltek az érintettek.

– A fiatalokkal kezdtük el a munkát, akik közül a tavalyi csapatból csak Kis Raul ­hiányzik, ő időközben Paksra szerződött – kezdte Bencze Tamás. – Mégsem vagyunk kevesebben, hiszen – bár egy­előre csak látogatóban, de – itt volt velünk Simon Kristóf is, aki még a rehabilitációját végzi. A srácokon látszik, hogy dolgozgattak a nyáron, tehát nem teljesen „hidegen” vették fel a munkát. Az első benyomásaink nagyon pozitívak velük kapcsolatban.

Az előző bajnokság vége után is három hetet dolgoztak a fiatalok, és a közös alapozás megkezdéséig is huszonegy nap külön felkészülés vár rájuk. Heti öt délelőtti foglalkozást tart nekik ebben az időszakban Bencze Tamás és Heinrich Róbert. A programban a tervek szerint hétfőn, kedden és csütörtökön csak kosárlabda szerepel, szerdán és pénteken pedig mindig fizikális, erőnléti edzéseket vezényelnek majd. Utóbbi munkát Gáspár László erőnléti edző irányítja, valamint egy-egy fél­óra kosárlabda is lesz mindig ezeken a napokon.

Bencze Tamástól természetesen a keretépítésről is érdeklődtünk, hiszen két légiós hely még betöltetlen a kék-fehér csapatban.

– Az anyagi lehetőségeink végesek, és ezt a két helyet úgy szeretnénk feltölteni, hogy először egy négyes poszton bevethető játékost igazolnánk – hangzott a szakvezető válasza. – Kettő játékosnak már tettünk is ajánlatot, akik azonban azt visszautasították. Most egy újabb játékos válaszára várunk, reméljük, hogy ő rövid időn belül pozitív döntésre jut. És akkor a megmaradó pénzünkön a kettes posztra is tudunk olyan játékost venni, aki meghatározó lehet a csapatban a következő szezon során.

Visszatérve még Simon Kristófra, az egerszegiek vezetőedzője elmondta, hogy a játékosnak három hónapos rehabilitációt írtak elő az orvosok, ami annyit jelent, hogy augusztus közepén kezdheti majd el a közös munkát a csapattal. Addig a gyógytorna és az egyéb rehabilitáló foglalkozások teszik ki a mindennapjait. A munkába állása előtt pedig tüzetes orvosi vizsgálat vár még a játékosra, ennek MR-vizsgálat is része lesz, és ha mindent rendben találnak, életbe léphet a fiatal játékos szerződése a ZTE KK-val.

A fent említett közös felkészülés pedig augusztus 5-én kezdődik majd a zalaiaknál, amikor már a csapatkapitány, Szabó Zsolt is csatlakozik a fiatalokhoz.