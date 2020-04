A ZTE KK és a ZTE NKK kivár, hogy merre „induljon”…

Hivatalosan befejezetté nyilvánították a hazai kosárlabda-bajnokságokat, így a csapatok elvileg már készülhetnek a következő idényre. Kedden az Alba Fehérvár már be is jelentette, hogy leszerződtette a válogatott alapemberét, Vojvoda Dávidot, aki Olaszországból tér haza. A zalai élcsapatoknál egyelőre nincs új információ, illetve csak annyi: ők is várják, hogy milyen kerettel gazdálkodhatnak majd, illetve a szövetség versenykiírásának is nagy szerep jut.

Kedden kisebb szenzációnak is beillett a bejelentés, hogy Vojvoda Dávid, a magyar kosárlabda-válogatott alapembere az olasz Pallacanestro Reggiana együttesétől az Alba Fehérvár csapatához igazolt. Méghozzá három évre írt alá a 29 éves kiválóság, aki tavaly nyáron szegődött légiósnak. Korábban idehaza nevelőklubja, a Kaposvár mellett játszott a ZTE KK-ban, Pakson, majd 2013 és 2019 között Szolnokon pattogtatott. Háromszor választották meg az év magyar kosárlabdázójának. Hasonló bejelentésre a zalai kluboknál egyelőre nincs lehetőség, a ZTE NKK-nál és a Zalakerámia-ZTE KK-nál is kivárnak. Nem mintha ne szeretnének már e két klubnál is tisztábban látni, de egyelőre sok még a bizonytalanság. A ZTE NKK NB I.-es női csapatának technikai vezetője, Török Róbert is elismerte, egyelőre nem lehet tudni, miként tervezhetnek. – Jelen pillanatban nincs érvényes szerződéssel rendelkező játékosunk – mondta el érdeklődésünkre Török Róbert. – Azt sem tudni, hogy mikor kezdődik az új bajnokság, milyen lesz a kiírás, lehetnek-e légiósok és hányan. Ott van az amerikai játékosok esete, hiszen nem tudni, hogy az ősztől milyen utazási korlátozások lesznek még érvényben. Lehet, hogy megállapodunk most valakivel, aztán mégsem tud majd Európába jönni. És akkor még a működési feltételek is tisztázásra várnak, hogy mennyiből gazdálkodhatunk majd. Amíg nem lesznek konkrétabb információink, igazából a munkát sem tudjuk érdemben elkezdeni, csak terveink, elképzeléseink lehetnek. A Zalakerámia-ZTE KK férfiegyüttesénél is hasonló gondokkal szembesülnek, bár Stárics Kornél ügyvezető annyit megemlített, hogy az MKOSZ elkezdte a csapatokkal a kommunikációt. – Egyelőre kivárunk, hiszen nem tudjuk, hogy milyen kihatással lesz a későbbi életünkre, működésünkre a mostani helyzet – hallottuk az ügyvezetőtől. – Az önkormányzati támogatás mértékétől is függ az, hogy miként tervezzük meg a jövőt. A szövetség elkezdte a kommunikációt a csapatokkal a 2020/2021-es bajnokság lebonyolításával kapcsolatban. Ez is lényeges kérdés, de május elején-közepén már látni, tudni kellene, hogy milyen feltételek mellett működhetünk majd. A csapat magyar magját természetesen jó lenne minél előbb kialakítani, de például ehhez azt is tudni kellene, hogy az MKOSZ korábbi döntése, hogy az új bajnokságban egy U23-as játékosnak is a pályán kell lennie, ebben a helyzetben érvényben marad, vagy későbbre halasztja. A háttérben dolgozunk, próbálunk haladni a munkával, hiszen az élet nem állt meg. A Zalakerámia-ZTE KK csapatánál egyetlen játékosnak van érvényes szerződése, Szabó Zsoltnak, akivel a klub a múlt nyáron kétéves megállapodást írt alá. Rajta kívül a nyártól 3 éves szerződést kötöttek Simó Bencével, a klub saját nevelésű játékosával is. A bajnokság létszámát illetően is akadnak kérdések, hiszen az elmúlt évek gyakorlatával, hogy a férfibajnokságban egy középszakaszt is a programba illesztettek, nem mindenki volt „kibékülve".