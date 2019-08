A ZTE KK és a Szabadics Zrt. hároméves reklámszerződést írt alá

Három évre szóló reklámszerződést kötött a Zalakerámia-­ZTE KK férfi-kosárlabda­csapata és a Szabadics Zrt., amit a városházán tartott sajtótájékoztatón jelentettek be pénteken.

Balaicz Zoltán polgármester örömét fejezte ki, hogy egy jelentős szerződést sikerült kötnie a ZTE KK-nak, melynek tulajdonosa az önkormányzat. Ahogy fogalmazott: a Szabadics Zrt. megbízható zalai partner, amely fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást is. Hosszú távú szerződést kötöttek, ami a csapat megerősítésére is hatással van.

Kovács Tamás, a Szabadics Zrt. vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy ez is üzlet, hiszen a ZTE KK a kitűzött céljait az általuk nyújtott segítséggel érheti el, a cégnek pedig nőhet az ismertsége a reklámok révén.

– De más vetülete is van az együttműködésnek – mondta Kovács Tamás. – A felnőtt csapat mögött ott vannak az utánpótlás-együttesekben sportoló fiatalok, akiknek mintát is lehet mutatni. A csapatjátékról, a sport iránti szeretetről, s ha később nem is lesz mindenkiből profi sportoló, ezeket az életben mindenképpen hasznosítani tudja. Ez is vezérelt bennünket a szerződés megkötésekor.

Stárics Kornél, a ZTE KK ügyvezetője köszönetet mondott mind a város vezetésének, mind a támogató cégnek, hogy létrejött a megállapodás. Elmondta: a csapat felszerelésén és a csarnokban is megjelenik majd a Szabadics Zrt. neve. A szerződésnek köszönhetően pedig még stabilabb és kiszámíthatóbb lesz a klub anyagi háttere. Többek között ennek révén tudtak öt légióst szerződtetni már a szezon elejétől. A csapat elsődleges célja pedig a rájátszás kiharcolása lesz az új szezonban.

A tájékoztató végén dr. Gyi­mesi Endre, a ZTE KK társadalmi elnökségének vezetője hangsúlyozta, örül, hogy a város számára fontos a férfi kosárlabdacsapat szereplése és sikeres működése. Reméli, még több hasonló jellegű megállapodást kötnek a jövőben. Ahogy fogalmazott, nem az öt légiósban látják a jövő útját, ám lépést kellett tartaniuk a riválisokkal, hiszen az eredményességről nem akarnak lemondani. Reményei szerint idővel több helyi fiatalt tudnak majd a csapatba építeni.