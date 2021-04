A ZTE KK csapata Jászberényben biztosíthatja be a bennmaradását

A Zalakerámia-ZTE KK NB I. A csoportos férfi kosárlabdacsapata a 9–14. helyekért zajló alsóházi rájátszásban szerdán (18.00) a Jászberény vendége lesz. Amellett, hogy ezen a találkozón a ZTE KK matematikailag is bebiztosíthatja már a bent maradását, egy váratlan fordulattal a zalaiak irányítója, Tyreek Duren már nem lesz ott a csapatban, vele szerződést bontott a zalai klub.

Igazából csak a szurkolók és a közvélemény számára lehet váratlan az amerikai irányító távozása, aki már március közepén jelezte a klubnak, hogy szeretne a szezon vége előtt hazatérni az Egyesült Államokba. Április közepéig szól ez az egyezség – legalábbis kérdésünkre Stárics Kornél, a ZTE KK ügyvezetője ezt erősítette meg.

– Duren családi okokra való hivatkozással kereste meg a klub vezetését, hogy szeretne hazautazni. Ez még márciusban történt, aztán még maradt, de április közepe volt az az időpont, ameddig szólt az egyezség. A kérését muszáj volt akceptálni, így szerződést bontottunk vele – mondta el érdeklődésünkre az ügyvezető.

Az amerikai irányító, aki az elmúlt három győztes mérkőzésen (is) egyik motorja volt az egerszegieknek, hétfőn elköszönt a csapattól, kedden pedig már repülőre is ül. Márpedig az ő kiesésével nemcsak hogy az egyik vezérét veszítette el a csapat, de vele együtt 31 pont, 43 VAL és 6 assziszt (ez volt Duren eddigi átlaga a playoutban) is távozott. Ami most amiatt is hangsúlyos, hiszen a három remek győzelem ellenére továbbra is vannak gondjai Heinrich Róbert vezetőedzőnek.

– A helyzet most sem változott sokat, sok a sérült a keretben – jelezte kedden is a szakvezető. – Talán Simon Kristóf az, aki visszatérhet, Gleen továbbra sem hadra fogható, és az eddig pályán lévők közül is többen sérüléssel bajlódva játszottak. Mindezek ellenére szerdán a Jászberény otthonában is maximális odafigyelést várok. A három győzelem nagyon jól jött, de még nem oldódott meg semmi, ugyanúgy hajtanunk kell az újabb sikerért, amely már a biztos bent maradást is jelentené.

Valóban, hiszen a ZTE KK már hét győzelemmel jár a Jászberény előtt, és a szerdaival együtt még hét forduló van vissza a szezonból. A Jászberény számára tehát az utolsó lehetőség lesz a ZTE KK elleni találkozó, hogy életben tartsa esélyeit. Ha nem nyer, akkor kiesik. Ami egyébként valószínűsíthető, hiszen ha nyerne is a JKSE szerdán, akkor is már az kellene számára, hogy onnantól az összes mérkőzését megnyerje, a ZTE KK pedig valamennyit elveszítse.

