A ZTE KK az Alba Fehérvárt, a ZTE NKK a Vasast fogadja

Kettős kosárlabda-mérkőzés lesz szombaton a Zalakerámia Sportcsarnokban. Az új ‚„módi” szerint ezúttal is előbb (16.30) a Zalakerámia-ZTE KK–Alba Fehérvár férfi meccs kerül sorra, majd 19 órától a ZTE NKK– Vasas Akadémia női összecsapás zárja a napot.

Nem az udvariatlanság okán, csupán tartva az időrendet, kezdjük a férfiakkal. Az NB I. A csoportban a 10. forduló mérkőzéseit rendezik, a ZTE KK pedig azt az Alba Fehérvárt fogadja, amely két győzelemmel gyűjtött eddig többet nála. Bencze Tamás együttese egy hete remek győzelmet ért el a Körmend ellen, s abban bíznak a kék-fehéreknél is, hogy az új irányítóval immár lökést ad nekik ez a siker.

– Az elmúlt időszak azért nem múlt el nyomtalanul a csapatnál, de a múltkori siker kétségtelenül pozitív élményt adott mindannyiunknak – vázolta a helyzetet Bencze Tamás, a ZTE KK vezetőedzője. – Ez a győzelem annak is a bizonyítéka volt, hogy tényleg csak egy láncszem hiányzott ahhoz, hogy eredményesebbek legyünk. Persze meglátjuk, hogy mi lesz szombaton. Az biztos, hogy az irányító, Justin Bibbins érkezésével végre mindenki a saját posztján játszik. Például Johnsonnál se volt már annyit a labda a Körmend ellen, ami nem is volt baj, de persze úgy kell ezt érteni: mindenki hozzá tudott szólni a meccshez a találkozó különböző szakaszaiban, s nem egy vagy két ember jó formája volt az alap.

A fehérváriak ellen – főleg hazai pályán – szintén jól jönne a siker, és Bencze Tamás hasonló stílusú ellenfélre számít, mint volt a Körmend. A vendégeknél van egy remek irányító Darrin Govens személyében, akit nem kell bemutatni.

– A mostani sem lesz könnyebb mérkőzés – állapította meg a szakvezető. – Jól védekező csapat az Alba, kontrollálni kell a meccset és nem hagyni, hogy a fehérváriak akarata érvényesüljön, mert akkor bajban leszünk. Ám nekünk mindig pozitív, ha sokan vannak a meccsünkön. A Körmend elleni találkozón is így volt, talán a kezdeti percek kivételével, amikor mindenki várta, hogy milyenek leszünk, végig sokat jelentett a szurkolók támogatása, hiszen akadtak periódusok, amikor nem játszottunk jól. Most is fontos lesz, hogy a szurkolóink bízzanak bennünk végig, és még érzek tartalékot a játékunkban.

A ZTE NKK női együttese a Vasast fogadja, a női NB I. A csoportban pedig a mostani lesz a 11. forduló, ami az alapszakasz felét is jelenti. Az első nyolc jut be a Magyar Kupa későbbi nyolcas fináléjába, ami Horváth Zsófia együttesének most már összejön.

– Ettől függetlenül a szombati meccset meg akarjuk nyerni – mondta a felvetésre Horváth Zsófia, a ZTE NKK vezetőedzője. – Hasonló mérkőzés lesz ez is, mint volt a BEAC elleni a múlt héten, ugyanis sok fiatal és tehetséges kosaras van a fővárosiaknál, sokszor az egy-egy elleni játékot erőltetik, aminek a kivédésében voltak kisebb gondjaink. Követtünk el hibákat a BEAC ellen is, amin már most javítani akarunk. A győzelem reményén túl abban is bízom, hogy a védekezésünk még jobban működik majd, s ne feledjük, hogy az idén még lesz két további találkozónk is.