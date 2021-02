A ZTE KK a végét izgalmassá tette, de végül kikapott Oroszlányban

A férfi kosárlabda élvonal 22. fordulójában Oroszlányba látogatott szombaton a Zalakerámia-ZTE KK. Az egerszegiek a Körmend hétközi legyőzése után újra szerettek volna eredményesek lenni, egy olyan csapat ellen, melyet ősszel Egerszegen kétszeri hosszabbítás után tudtak megverni.

OSE Lions – Zalakerámia-ZTE KK 86-81 (24-19, 20-17, 21-20, 21-25)

Oroszlány, zárt kapuk mögött. Jv.: Papp P., Ádám, Györfy.

OSE: Washington 20/6, Kucsora 3/3, Bíró 6, Abell 9/3, Bailey 17. Csere: Garamvölgyi 5, Anderson, Morgan 8, Illés 14/12, Mucza 4. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

ZTE: Duren 3/3, Bonifert 3/3, Donaldson 18/9, Vuko 2. Gleen 14. Csere: Szabó 12/6, Wiggs 23/6, Völgyi, Simon 6/6. Vezetőedző: Luca Bechi.

Az OSE kezdett jobban, gyors zalai időkérést kiprovokálva (4. p.: 8-2), ezek után sem ébredt azonban a ZTE (6. p.: 15-4). A hazaiaknál a center Bailey 6 pontnál és 3 lepattanónál tartott már – ő a két csapat egerszegi meccsén 24 pontot dobott és 19 lepattanót szerzett. Az OSE 22-9-re is vezetett már, amikor Szabó és Simon is triplával javított a helyzeten. A házigazda sokkal élesebbnek mutatkozott az első negyedben, az egerszegieknek gyakran kellett kényszerből dobniuk, ehhez képest az első játékrész végére egészen jól felzárkóztak. Hazai részről Morgan is kiválóan teljesített (6-6 pont és lepattanó), még szerencse, hogy faultból is gyorsan begyűjtött hármat, és mehetett pihenni (14. p.: 33-23). A gyámoltalanul támadó ZTE továbbra sem boldogult a hazai védekezéssel, a különbséget a saját palánk alatt nyújtott labdaszerzésekkel sikerült valamennyire barátságos szinten tartani (17. p.: 39-28). Egy újabb időkérés rövid távon használt a vendégeknek (39-33), akik közül Gleen volt a legeredményesebb 9 pontjával, 7 lepattanója pedig egyenesen a legjobb mutató volt a pályán az első félidőben. Ehhez képest rossz hír volt, hogy a nagyszünethez érve az OSE 44-36-ra vezetett, és talán még rosszabb, hogy az egerszegiek alsóházi riválisa, a Kaposvár nagy meglepetésre 88-82-re győzni tudott az Alba Fehérvár vendégeként.

Nem tudni, hogy a zalai játékosok megkapták-e ezt az információt az öltözőben, mindenesetre a második félidő hazai triplával és egy időn túli zalai dobással indult, miközben a Körmend elleni meccs hőse, Duren nem dobott még kosarat. Mint ha a szünet nem is lett volna, villámgyorsan jött a ZTE időkérése (23. p.: 49-36), hiszen félő volt, hogy perceken belül eldől a meccs. Ezek után Duren kezei között elsuhant Donaldson passza, és bár az irányító a következő támadás végén megszerezte első 3 pontját, a meccs képe ettől alapvetően még nem változott meg. A hazaiak túl sok támadólepattanót szereztek, de a ZTE küzdött becsülettel, és Wiggs, majd Szabó triplája után váratlanul közel került ellenfeléhez (27. p.: 59-52). Ám amilyen hirtelen felemelkedett, ugyanolyan gyorsan vissza is süllyedt a ZTE (29. p.: 65-52), elérnie csak annyit sikerült, hogy a 3. negyedben volt a legkisebb a különbség a Lions javára. A záró játékrész elején 65-54-ről gyorsan 72-56-ra nőtt a hazai előny, de ekkor megingott az Oroszlány – és itt a technikai hibáig reklamáló Krasovec edzőt is említeni lehet (35. p.: 74-67). Hazai időkérés után is a ZTE maradt lendületben, a 22 pontnál járó Wiggs által vezérelt csapat hajszál híján ki is egyenlített (37. p.: 77-76). A ZTE az egész meccsen nem látott energiával védekezett ebben az időszakban, a csapatnak több labdája is volt az egyenlítéshez, de ez végül nem jött össze. Oroszlányi részről például Illés védővel a nyakában dobott triplát, míg a túloldalon Donaldson fontos ziccere kiszédült a gyűrűből. De a zalai vereséget nem ezek a momentumok okozták, hanem a meccs első három és fél negyedében látottak.