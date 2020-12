A ZTE KK a Paks csapatát fogadja, Bahir Ahmed is játszhat

Szerdán ismét pályára lép, ráadásul hazai pályán a Zalakerámia-ZTE KK NB I A-csoportos férfi kosárlabda csapata, amely 18 órától a Paks csapatát látja vendégül. Az eddigi eredmények alapján hiába a „hazai” pálya, a Duna-partiak tűnnek esélyesebbnek, igaz, a ZTE KK már számíthat az új igazolására, Bashir Ahmedre is.

Kezdjük is ezzel. A ZTE KK az eddig lejátszott öt mérkőzéséből egyet megnyert, négyet elveszett, míg a Paks kilenc meccséből hét győzelmet aratott és kétszer kikapott. Mindez lényegesebb jobb mutató, mint az egerszegieké azzal együtt is, hogy az egerszegiek az öt mérkőzésen belül találkoztak az Alba Fehérvárrral és a Falcóval is. Na meg a Szegeddel…

Nem mintha gyenge csapat lenne a Tisza-parti, de talán szombaton lehetett volna azt várni a ZTE KK-tól, hogy meglepetést okoz, hiszen előtte pár nappal a Falco KC elleni ugyan vereséggel véget ért mérkőzésén már mintha kezdett volna Ante Nazor csapata ritmusba kerülni… Márpedig a Szeged nem a Falco. De nem. Szegeden sem tudott kizökkenni abból a játékából a ZTE KK, mint amibe előtte volt, így a hullámzás és a gyenge védekezése ismét vereséget eredményezett.

A Paks ellen teháta tét az lesz, hogy újra idehaza – még úgy is, hogy nézők rendezik a mérkőzéseket – , a hazai környezet „biztonságában” képes lesz-e felpörögni. Ami eddig csak időlegesen sikerült neki, hogy aztán úgymond megint „lepörögjön” és ahonnan már nem tudott visszajönni. Szegeden is ezt történt. A Braniszlav Dzunics vezette Paksban érdekesség, hogy hárman zalai kötődésűek – Kis Raúl, Gulyás Milán, Velkey János, játszottak már itt, sőt Kis Raúl a zalaiak saját nevelése – , de ott vannak a légiósok, akik viszik a prímet, no és van három rendkívül tapasztalt kosaras, úgymint Kovács Ákos, Eilingsfeld János és Lóránt Péter. Lóránt sérüléssel bajlódik, így nem játszott a PVSK elleni legutóbbi találkozójukon, de a Paks így is imán, nyert (93-75).

Ami a ZTER KK-t illeti, a múlt héten új játékost igazolt, az amerikai Bashir Ahmed személyében, ám ő még nem játszhatott Szegeden, Szerdán viszont már hadra fogható lesz a 203 cm magas kosaras, a kérdés az, hogy ez mekkora lökést ad majd csapatának. Ám kérdés, hogy mennyit tud segíteni az új szerzemény, aki túl sokat nem készült együtt új társaival. Ante Nazor vezetőedző az új játékos jó védekezését emelte ki, amit a Zadar csapatában is láthatott tőle a szakvezető, és éppen a védekezés az, amiben gyengén áll a ZTE KK.