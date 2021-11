A ZTE KK a lendületben lévő Nyíregyházát fogadja

A férfi kosárlabda NB I A csoportjában már pénteken lejátssza soron következő mérkőzését a Zalakerámia- ZTE KK együttese, amely az újonc HÜBNER Nyíregyháza BS együttesét fogadja 18 órától a Zalakerámia Sportcsarnokban. Hogy az újonc érkezik, még korántsem jelenti azt, hogy könnyű meccsre számíthatna Teo Cizmic együttese, ráadásul éppen elég gond is akad hazai oldalon…

Ha a formákat nézzük, akkor a Nyíregyháza „lendületből” érkezik Zalaegerszegre, hiszen a legutóbbi három mérkőzését megnyerte, sorrendben a Sopron, a Körmend és a Kaposvár esett áldozatul a „Cápáknak”. Pethő Ákos csapata tehát elkapta a fonalat, s hogy ebben milyen összefüggés van az amerikai-chilei Manuel Suárez érkezésével, később majd kiderül. Mindenesetre a chilei válogatottban is bemutatkozott center éppen a Sopron ellen játszotta első meccsét.

Nos, a ZTE KK nemcsak emiatt néz nagyon nehéz mérkőzés elé, hanem a hiányzói miatt is. A DEAC elleni mecscsen megsérült – és már előtte sem teljesen egészséges – Derrick Wilson egészen biztosan nem lesz ott a pályán pénteken.

– Legalább két hétre kiesett a játékból, az újbóli vizsgálatok szerint mostantól számítva még tíz nap kell, hogy újra számítsunk rá – utalt első számú irányítója állapotára Teo Cizmic vezetőedző, amikor az esélyekkel kapcsolatban megkerestük, s ő folytatta is a betegek és sérültek felsorolását. – Németh Ákos orra van eltörve, nem is edzhet, hiszen ha ütést kapna ismét az arcára, és elmozdulna az orra, akkor műtéttel tudnák már csak rögzíteni. Révész, Simó és Csuti meghűléses betegséggel küzd, úgyhogy a héten Baki Gergely is beszállt a játékba, hogy tudjunk megfelelően edzeni. Wilson és Németh biztosan nem játszik, a többiek közül pedig majd pénteken dől el, hogy leülhetnek-e a kispadra.

Az előjelek tehát nem túl jók, viszont a győzelem nagyon kellene… A ZTE KK nyolc meccséből csak kettőt tudott megnyerni, ezzel a tabella utolsó három helyezettje között van a Sopron és a Paks társaságában. Nyilvánvaló, hogy innen szeretne menekülni mindenki.

– Nagy kihívás előtt állunk, de nincs mit tenni, most is a győzelem kiharcolása a célunk – fogalmazta meg elvárásait a szakvezető. – Ehhez viszont extra teljesítmények is kellenek és az, hogy a hiányzókat megfelelően helyettesítsük. A Nyíregyháza önbizalmának biztos jót tett a győzelmi sorozata, Suárez érkezésével pedig még magabiztosabb lett csapatuk. Sajnos két hete már, hogy a meglévő gondokkal küzdünk, de most kell az extra motiváció mindenkitől. Most a szép játék helyett egy csúnya meccsen kivívott siker adná a legnagyobb örömet.

A férfi A csoport 9. fordulójának további hét végi programja.

Péntek, 18.00: Kecskemét ASE Paks, PVSK- Kaposvár.

Szombat, 18.00: Alba Fehérvár-Körmend, Szeged-Falco KC Szombathely, OSE Lions-DEAC-Tungsram.