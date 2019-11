A ZTE KK 99 pontot kapott hazai pályán, de nagyot fordítva így is nyert

A férfi kosárlabda élvonal 8. fordulójában gyengén kezdett, de nagyot fordítva végül megszerezte harmadik idei győzelmét a Zalakerámia-ZTE KK, mely először tudott nyerni saját közönsége előtt ebben a szezonban.

Zalakerámia-ZTE KK – Naturtex-SZTE Szedeák 106-99 (18-29, 24-28, 36-25, 28-17)

Zalakerámia Sportcsarnok, 1600 néző. Jv.: Praksch, Csabai-Kaskötő, Goda.

ZTE: Doktor 9/3, Johnson 38/12, Williams 30/12, Szabó 2, Agafonov 20. Csere: Gulyás 7/3, Djuric, Simon, Bagó. Vezetőedző: Bencze Tamás.

Szeged: Milisavljevic 12/6, Kerpel-Fronius G. 7, Balmazovic 40/18, Krapic 15/6, Asbury 22. Csere: Kerpel-Fronius B. 3/3, Vágvölgyi, Olasz, Polányi. Vezetőedző: Andjelko Mandics.

Kipontozódott: Szabó (25.), Gulyás (36.), Kerpel-Fronius G. (40.), Milisavljevic (40.).

A hazaiak három, a vendégek pedig két vereség után futottak ki a pályára szombat este, de nem lehetett kérdés, hogy a győzelmi kényszer inkább a házigazdákon van. A Szeged 4 kísérletből három triplával nyitotta a meccset (4. p.: 4-11), Balmazovic harmadik távoli kosara után pedig máris 10 pontra növelte előnyét (6. p.: 6-16). A hazaiakban Johnson kosarai tartották valamennyire a lelket, de számottevő pontszerzőként ő egyedül kevés volt, hogy a hátrány ne növekedjen (10. p.: 14-27). Szegedi hárompontos vezette fel a második negyedet is, miközben hazai oldalon sem a pályán, sem pedig a lelátón nem érződött az az elszántság, ami egy héttel korábban. Hat kihagyott távoli próbálkozás után a zalai csapat tagjaiban a vállalkozó kedv is alábbhagyott, Szabó pedig ráadásul igen korai időpontban gyűjtötte be harmadik személyi hibáját (14. p.: 24-39). Hazai oldalon Johnson és Agafonov igyekezetének volt a legtöbb látszatja, majd a 19. percben Doktor bedobta végre az első zalai triplát – alig valamivel Szabó negyedik faultja után. A fiatal játékosnak volt még egy 2+1-es akciója is, amely után szinte viselhető mértékűre csökkent a hátrány (42-54), de a félidő végére Milisavljevic dobott még egy demoralizáló, utolsó másodperces hármast… (A Szeged 10. távoli találatát.)

A második félidőt Balmazovic két duplával és egy triplával nyitotta, viszont a ZTE is emelt a játéka színvonalán (25. p.: 54-64). Aztán Szabó kipontozódott, így végre nem kellett azon izgulni tovább, mikor követi el ötödik hibáját… Az új helyzetben a center Asbury elkezdte szórni a pontokat, hazai részről pedig Williams lépett elő, aki négy triplát vágott be a negyedben (28. p.: 68-78). Végre lett egy kis hangulat a csarnokban, hát még amikor a Gulyás, majd Johnson a harmadik negyed végén egy-egy távolival újra nyílttá tette a meccset (78-82). Végre volt energia és szív a hazai játékban, illetve Balmazovic sem talált már mindig, amikor lőtt (33. p.: 86-87). Johnson triplája után vezetett először a ZTE (34. p.: 89-87), 5 perccel a vége előtt pedig 94-89-re vezetett már a hazai csapat. A Szeged sorra hagyta ki a távoli dobásokat (Balmazovic nem egyet rontott), Johnson viszont sorra dobta be ezeket (38. p.: 99-93). Egymást követték a Tisza-parti időkérések, de már semmi nem használt, a ZTE Agafonov egy zseniális közeli kosarával átlépte a 100 pontos határt, majd megőrizte előnyét.

Bencze Tamás: „Ha egy csapat úgy tud játszani, mint mi a második félidőben, akkor nem engedhet meg magának olyan játékot, amit az első félidőben produkáltunk. Ez egy fontos lépés volt számunkra, a sikerre építve pedig meg kell próbálnunk győzni a következő meccsünkön is.”

Andjelko Mandics: „Gratulálok mindenkinek, kétszáz pontnál több volt a meccsen, ennek talán mindenki örül. A harmadik negyedben csúsztunk meg, amikor jóformán védekezés nélkül játszottunk.”