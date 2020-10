A ZTE FC vasárnap a a kupagyőztes Honvéd ellen is dominálna

A hét végi fordulót követően két hétre ismét „elköszön” a drukkerektől a labdarúgó NB I., hiszen a válogatottnak Európa-bajnoki pótselejtező, illetve Nemzetek Ligája összecsapások következnek. A ZTE FC együttese nem kétséges, szeretné egy vasárnapi sikerrel lezárni ezt a szakaszt, de Boér Gábor vezetőedző is hangsúlyozta: a Budapest Honvéd elleni találkozó nem tartozik a könnyű kategóriába.

Kezdjük azzal, hogy vasárnap 15 órakor a ZTE Arénába a Magyar Kupa címvédője, a Bp. Honvéd együttese lesz a vendég, amely viszont pillanatnyilag a sereghajtó az OTP Bank Ligában. Ugyanakkor a ZTE FC a harmadik, és abban igaza van Boér Gábornak, a ZTE FC vezetőedzőjének is, hogy csak ebből nem szabad kiindulni, ugyanakkor a két győztes meccs után a szurkolók az újabb ZTE-sikert várják.

Az, hogy a „kötelező” győzelem kategória lenne a ZTE FC számára a vasárnapi összecsapás, ez erős túlzás, és Boér Gábor is úgy fogalmazott, hogy szó sincs erről. Még akkor is, ha a szurkolók természetesen most is győzelmet várnak.

-Tény, hogy jó szériában vagyunk és ha a tabellát nézzük valóban jobban állunk, ám az elmaradt mérkőzések miatt sem biztos, hogy a jelenlegi állás a realitásokat adja vissza – hallottuk a ZTE FC szakvezetőjétől, amikor megkerestük az újabb találkozó kapcsán. – Annak nagyon örülünk, hogy előkelő helyre ugrottunk, de egy jó csapat érkezik hozzánk, amelynek egyénileg is kiváló játékosai vannak. Hazai pályán szeretnénk minden találkozót megnyerni, és a szurkolók is győzelmet várnak, ahogy mi is. Pár hete még vészjósló volt a hangulat, de akkor is sok munkát tettünk bele, most jó szériába kerültünk. Örülök, hogy a drukkereknek vannak elvárásai, de azzal is tisztában kell lenni, hogy nem fogják olcsón adni a pontokat vasárnap.

Jó hír a ZTE FC-nél, hogy Szépe János és Tajti Mátyás már a csapattal edz, így a teljes keret Boér Gábor rendelkezésére áll, ám nem valószínűsíthető, hogy a szakvezető, úgymond belenyúl a csapatba. Arról viszont kérdeztük, hogy milyen ellenfélre számít vasárnap és együttesének mire kell leginkább figyelnie ahhoz, hogy jól jöjjön ki ebből az összecsapásból.

-Erős csapat a Honvéd, a nyári igazolásaik is ez irányba mutatnak, s ne feledjük: a kupagyőztes érkezik, amely évek óta az egyik meghatározó csapata a hazai élvonalnak – mondta Boér Gábor. – Egyénileg is jó játékosaik vannak, és nagy a merítési lehetőség a keretükben. Az ellenfél edzője is azt szeretné elérni, hogy csapata domináljon és mi is erre törekszünk, úgyhogy kíváncsian várom ezt az összecsapást. Már csak azért is, hogy egy ilyen ellenfél ellen mit tudunk majd megvalósítani. A szurkolóktól pedig kérjük a támogatást, ami eddig is működött.

