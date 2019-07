A ZTE FC várja az NB I-es rajtot, gyógyulnak a sérültek

Az NB I-es bajnoki rajtra készülő ZTE FC labdarúgócsapata szerdán nyílt edzést tartott, majd szurkolói ankétra került sor.

A kék-fehérek 2012 után szerepelhetnek ismét a honi labdarúgás élvonalában, így Zalaegerszegen is nagy a várakozás az új idény előtt. Szerdán ennek megfelelően közönségtalálkozót szervezett a klub, melyen részt vett a ZTE FC többségi tulajdonosa, Végh Gábor, továbbá Sallói István sportigazgató, Dobos Barna vezetőedző és Babati Benjamin csapatkapitány. A szurkolói ankétot megelőzte a nyílt edzés, melyen szintén voltak már drukkerek a ZTE-stadionban. A szurkolói találkozón természetesen az új szezonra vonatkozó elképzelések hangzottak el a klub részéről, a drukkerek pedig az őket leginkább foglalkoztató kérdéseket tehették fel.

A szurkolói összejövetelre stílszerűen a ZTE-stadion lelátóján került sor, és nagyjából nyolcvan-száz egerszegi szimpatizáns vett rajta részt. Dobos Barna vezetőedző elmondta, hogy a műtét után rehabilitációját végző Kiss Mátén kívül úgy néz ki, hogy mindenki hadra fogható lesz a Mezőkövesd elleni szombati idegenbeli találkozón. A szakvezető azt azért megjegyezte: ideális körülmények között készülhettek, de a sérülések nehezítették a felkészülést. A csapatkapitány Babati Benjamin is úgy fogalmazott, hogy korábbi sérülése már a múlté. Sallói István és Végh Gábor pedig ismét elmondták, hogy a szurkolók támogatása óriási jelentőségű lesz a szezon során, elsősorban azzal, ha mindvégig, az utolsó pillanatig kitartanak a ZTE FC mellett.

A klubnál továbbra is gőz­erővel készülnek a szezonkezdetre. Hétköznaponként zajlik a bérletárusítás, csütörtöktől pedig már az augusztus 10-i ZTE FC–Ferencváros találkozóra is elkezdődött a jegyárusítás a stadion 1-es pénztáránál, de online is van lehetőség belépőt váltani.