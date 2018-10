A ZTE FC tíz emberrel szerzett pontot

Putnok Kéthetes bajnoki szünetet követően folytatódott a labdarúgó NB II sorozata. A 13. forduló keretében az éllovas pozíciójából várta a ZTE FC együttese a Kazincbarcika elleni találkozóját, amin tíz emberrel végül pontot szerzett a ZTE FC, de kis szerencsével akár ő (is) győzhetett volna.

Kazincbarcika – ZTE FC 1-1 (1-0)

Punok, 300 néző. Jv.: Kovács J. Z. (Becséri, Bertalan D.).

Kazincbarcika: Somodi – Palmes, Heil, Fótyik D., Mikló – Toma, Olteán, Krausz (Takács, 61.) – Tóth L., Lukács (Belényesi, 61.), Kanalos (Kiss B., 73.). Vezetőedző: Gálhidi György.

ZTE FC: Zöldesi – Kónya K., Lesjak, Devecseri, Gergényi – Kiss M.. Hudák, Bedi – Babati (Novák, 46.), Horváth K. (Madarász, 46.), Barczi (Balázs Zs., 89.). Vezetőedző: Dobos Barna.

Gólszerzők: Tóth L. (32.), illetve Novák (66.).

Sárga lap: Olteán, Heil (63.), illetve Kónya (8.), Hudák (34.), Barczi (45.)

Piros lap: Heil (91.), illetve Lesjak (45.).

A putnoki Várady Béla Sportközpontban vasárnap nem csak ezt a találkozót rendezték meg, hiszen délelőtt a helyi NB III-as csapat is itt fogadta ellenfelét. A barcikaiak ideiglenes otthonának számító putnoki stadion amúgy szépen fel van újítva, de a játéktér azért magán viselte a pár órával korábbi összecsapás nyomait. Mindkét csapat jó sorozatot hagyott maga mögött és ennek a folytatását tervezték, ám az első negyed órában senki nem kockáztatott a kelleténél többet. Az megfigyelhető volt, hogy Kónya a korábbiaknál is többet helyezkedett a jobbhátvéd posztjánál előrébb, és a ZTE egyértelműen kezdeményezőbb volt, miközben a Kazincbarcika a 26. percben Tóth révén szabadrúgásból veszélyeztetett. A 28. percben pedig Lesjak egy méterről a kapuba fejelt, de les miatt nem adták meg a találatot. Aztán egyre határozottabb lett a házigazda és a 32. percben szép passzokkal szőtte akcióját, aminek a végén Tóth L. lépett el a jobb oldalon és Devecseri mellől kissé kiszorított helyzetből, 12 méterről a bal alsó sarokba lőtt, 1-0. A ZTE FC próbált egyenlíteni, de nem sok sikerrel, leginkább szabadrúgások utáni beívelésekkel jutott el a kapu előteréig. A 45. percben is ez következett, majd kisebb dulakodás alakult ki. A hazaiak azt mutatták, hogy a beívelésnél Heilt megütötték, akinek a szája vérzett. Való igaz, Lesjakkal húzták egymást, s a zalai védő valószínűleg eltalálta el karjával, s okozott neki sérülést, amiért azonnal piros járt.

A második félidőre változtatni kényszerült Dobos Barna, a zalaiak szakvezetője, hiszen az emberhátrány új helyzetet szült. Babati és Horváth K. jött le, Novák és Madarász be, Lesjak kiválásával pedig Kiss Máté lépett vissza a védősorba. Bár nem ez volt a szezonbeli legjobb meccse, de a ZTE FC-nek mindenképpen volt még esélye arra, hogy ne üres kézzel térjen haza. Ehhez persze gól kellett, a zalaiak támadtak, és látszólag ezt szerették volna a hazaiak is, hogy aztán kontrák után veszélyeztessenek. Ám hiába, ugyanis góllá érett a zalai fölény, amikor a 66. percben Kiss M. bal oldali szöglete után Novák középről, 5 méterről fejelt a kapuba, 1-1. A Kazincbarcika innentől harcmodort váltott és átvette az irányítást. A 69. percben Toma lökete a kapufán csattant, majd a 73. percben Tóth L. egy szöglet után alig tévesztett. A ZTE-nek nagyon figyelnie kellett, hogy legalább az egyik pontot elhozza, de akár a három is meg lehetett volna. Az utolsó negyedórában ugyanis váltakozó volt játék, ám egy kis szerencsével bármelyik csapat örülhetett volna a végén. A hazaiaknál Heil második sárga lapja után a pirosat is megkapta, végül döntetlennel zárult a találkozó.

A ZTE FC pontszerzése ez esetben jó eredménynek számít, hiszen tíz emberrel, hátrány után sikerült pontot mentenie.