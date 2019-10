A ZTE FC támadójátéka nem volt elég hatékony, gól nélkül meg nehéz...

Fontos pontok mentek el a ZTE FC labdarúgócsapata számára szombaton, de ezen már kár bánkódni, hiszen megtörtént. A Honvéd egy nem túl látványos mérkőzésen egy góllal most jobb volt, az egerszegieknél pedig tényleg arra kell a figyelmet összpontosítani, hogy a támadások minél hatékonyabbak legyenek. Ez volt az, ami most is hiányzott, de nagyon.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Az, hogy az ellenfél szerez egy gólt, mindig, mindenki ellen benne van a játékban. A baj akkor van – és a ZTE FC csapatával is ez történt szombaton – , amikor nem sikerül gólt szerezni, márpedig enélkül nehéz elképzelni győzelmet. A ZTE FC az első félidőben állt közelebb ahhoz, hogy betaláljon, ekkor lett volna lehetősége, hogy a Honvédot kizökkentse viszonylag stabil, nem túl attraktív játékából, bár… A mérkőzésről szóló tudósításunkban azt írtuk, hogy a Budapest Honvéd a kivárásra játszott, és ez a taktika bevált számára. Ám, ha már ott voltunk és a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Giuseppe Sannino, a fővárosiak vezetőedzője készen állt a kérdések megválaszolására, feltettük neki: egyetért-e azzal, hogy a kivárás hozta meg számukra a sikert.

– Önök, újságírók ismerik a labdarúgást, tudják, hogy mennyiféle variáció van a játékon belül – mondta a kispestiek olasz vezetőedzője. – A mi játékunk, a mi játékrendszerünk olyan, hogy a nyomást elsődlegesen nem az ellenfél védelmére, hanem a középpályára gyakoroljuk. Most is ez történt, főleg a második félidőben működött ez hatékonyabban. Amikor pedig a pályán ott van egy Ben-Hatira és egy Lanzafame, akkor ez a minőség ki is jön. Maradjunk annyiban, hogy azt a játékot hoztuk, amit eredetileg elképzeltünk.

A találkozó egyetlen gólját az a Davide Lanzafame szerezte, aki előtte büntetőt hibázott. Illetve, ugyanez a másik oldal szemszögéből egy remek védést takar. Demjén Patrik, a ZTE FC kapusa a meccs legjobbja lett, és nem csak azért, mert fogta az olasz tizenegyesét, hanem mert a mérkőzés során még vagy három alkalommal góltól mentette meg csapatát. Főleg akkor, amikor 0-1-es állásnál az egerszegiek már mindent egy lapra tettek fel az egyenlítés érdekében. Teljesen kinyíltak, így a Honvéd (és különösen Moutari) kedvére kontrázhatott.

– Ha jobb eredményt értünk volna el, biztosan én is jobban örülnék a jó egyéni teljesítményemnek – szögezte le a meccs után Demjén Patrik, aki kapusként abba a furcsa helyzetbe került, hogy ugyan gólt kapott, ám a legtöbb gratulációt talán ő gyűjtötte be… – A büntetőnél valahol megérzés is volt, de készültem is rá, hogy balra vetődök, ami bejött. A Honvéd védelmét sajnos nem sikerült feltörni, s ha kellett, rombolták a játékot. Az is igaz, hogy a támadójátékunk sem volt az igazi. Egy góllal kaptunk ki, s ami bosszantó, hogy a győztes találat fejesből született egy beadás után.

A Lanzafame által kiharcolt büntetőnél Kocsis Gergő, a zalaiak játékosa húzta az olaszt, de a visszajátszások azt mutatták, hogy jókor és jó ütemben esett el a csatár…

– Igazi ki-ki meccs volt a mai, mindkét csapat javára eldőlhetett volna a meccs – hallottuk Kocsis Gergőtől. – A Honvéd talán azzal nyert, hogy a második félidőben pontosabban játszott. A büntetőnél Lanzafaméval mindketten húztuk egymást, ő a végén elesett. Adtak már meg ilyenért büntetőt, és volt, hogy nem. Szerencsére Demjén kivédte az olasz lövését.

Fontos lett volna a ZTE FC számára a pontszerzés, hiszen most két olyan találkozó vár rá, melyek éppenséggel nem szerepelnek a mezőny egyetlen csapatának sem a „kívánságlistáján”. Szombaton az Újpest vendége lesz a ZTE FC, majd egy hétre rá a MOL Fehérvár FC érkezik Egerszegre. Fontos lenne, hogy a kék-fehéreknél a sérültek felépüljenek, hiszen egy sor hiányzója volt most is Dobos Barna vezetőedzőnek, ami semmiképpen nem könnyítette meg a szakvezető dolgát a Honvéd elleni mérkőzésen.