A ZTE FC szombaton a Kaposvár vendége lesz a labdarúgó NB I-ben

A labdarúgó NB I 4. fordulójában szombaton (18.00) összecsap a két újonc: a Kaposvári Rákóczi FC vendége lesz a ZTE FC. Olyan mérkőzés következik, melyen mindkét fél joggal bízhat első pontja, illetve első sikere megszerzésében.

Az NB II legutóbbi bajnoka, a ZTE FC ellen csak egy csapat könyvelhetett el a tavalyi szezonban két győzelmet – a Kaposvár, amely a hajrában felért a második helyre, és a zalaiakkal együtt feljutott az élvonalba. Újabb összecsapásuk előtt először arról kérdeztük dr. Dobos Barnát, a ZTE FC vezetőedzőjét, hogy miként értékeli a válogatott középpályás Stieber Zoltán leigazolását.

– Egy ilyen szintű labdarúgó megszerzése ismét jelentős lépcsőfok a klub életében – kezdte válaszát a tréner. – Természetesen örülök neki, hiszen nagy tapasztalattal, remek kvalitásokkal bíró labdarúgóról van szó. Boldogok vagyunk, hogy Stieber Zoltán hozzánk került. Ahogy korábban is nyilatkoztam: ahhoz, hogy elérjük a megfogalmazott céljainkat, erősíteni kell a csapatunkat, és ez az iga­zolás is ennek a folyamatnak a része. Arra is van esély, hogy Stieber Zoltán már Kaposváron pályára lép, ám ehhez az át­igazolásához szükséges minden papírnak rendben kell lennie.

– Ezen a poszton szerették volna még erősíteni a gárdát?

– Igen, többek között a támadó középpályás poszt is az egyik volt, amelyet erősíteni szerettünk volna.

– A hazai élvonal két újonc csapata találkozik szombaton. Tulajdonít ennek különösebb jelentőséget?

– Van jelentősége, hiszen a feljutó csapatoknak nagyobb esélyük van itt megszerezni a győzelmet, mint akár a DVSC, a Fehérvár vagy az FTC ellen, melyekkel mi és a Kaposvár is találkoztunk eddig. Azt gondolom, tavaly nem véletlenül lettünk bajnokok, a somogyiak pedig az ezüstérmesek, ugyanakkor ők kétszer legyőztek minket a szezon során. Ám nem revansot kívánunk venni, hanem elsősorban szeretnénk megszerezni az első pontjainkat a bajnokságban.

– Mindkét csapat pont nélkül áll eddig. Szülhet ez óvatosságot? Egyáltalán milyen összecsapásra számít?

– Azt gondolom, a Kaposvár az eddig látott erényeit ellenünk is felvonultatja majd. Egységes csapat, határozottak, harcolnak, és vannak játékosaik, akik képesek villanni. A harcosságuk nagy erény, erre most is számítok. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk Kaposváron, nekünk is fel kell vonultatnunk ezeket az erényeket. Mondjuk úgy, hogy ez lesz az alap. Ezenfelül meggyőződésem, hogy a két együttes között van tudásbeli különbség a javunkra. Ám ez csak akkor érvényesülhet, ha mi is hozzuk az alapokat. Igazi háromesélyes találkozó előtt állunk, döntő lehet, hogy ki tudja jobban kidomborítani a meglévő erényeit.

Dobos Barna elmondta még: az első két mérkőzésen jól játszott csapata, de továbbra is a jobb helyzetkihasználásban bízik, és nem szeretné, ha védekezésben ismét elkövetnék a korábbi hibákat. A legutóbbi találkozón megsérült Babati Benjamin játékára lát esélyt a szakvezető. Érdekes lesz Miroslav Grumic visszatérése is Kaposvárra, ahol egy idényt töltött, a somogyiak kapuját pedig Pogacsics Krisztián védi, aki a ZTE nevelése. És ne feledkezzünk meg Aljosa Vojnovicról sem: a horvát középpályás a legutóbbi szezont a ZTE-ben töltötte, de a szezon nagy részében sérült volt. A nyáron igazolt Kaposvárra, ahol alapembernek számít.

A legnagyobb név viszont máig Waltner Róberté, aki 92 góljával minden idők legeredményesebb ZTE-játékosa. Tagja volt az egerszegiek 2002-es bajnokcsapatának, ma pedig a Kaposvár vezetőedzője.

– Számomra biztosan pikáns lesz ez a mérkőzés, de ugyanígy a játékosoknak is, hiszen a tavalyi mérkőzések után hála az égnek ismét rangadót játszunk a zalaiakkal – mondta Waltner Róbert. – A legutóbbi szezonban kétszer is megvertük a Zetét, de ennek nincs már jelentősége. Az egerszegiek komolyan megerősítették keretüket élvonalbeli tapasztalatú futballistákkal, most pedig Stieber Zoltánnal is. Látszik, hogy tudatosan építkeznek, mi pedig szeretnénk felborítani a papírformát. Nem minket tartanak esélyesnek, de bízom benne, hogy izgalmas mérkőzést vívunk. Jobb lenne, ha nem lenne az, mert akkor úgy állhatnék az oldalvonal mellett, hogy a csapat jól játszik és nem kell izgulnom… Ám biztosan az lesz, s remélem, a nézők is élvezni fogják. Sajnos egy kezdőjátékosom megsérült edzésen, de hogy kiről van szó, most nem árulhatom el.

A forduló további programja, szombat: Honvéd–DVSC, Kisvárda–Újpest, Paks–­Fehérvár, DVTK–Mezőkövesd (mind 18 óra). Vasárnap: Puskás–FTC (18 óra).