Ahogy a mérkőzésről szóló tudósításunkban is jeleztük, a ZTE FC szombati győzelme a DVSC ellen több volt, mint egyszerű siker, hiszen a zalaiak olyan csapattól vettek el három pontot, amely a jelenlegi számítások szerint a végelszámolásnál is az egyik közvetlen riválisuk lehet.

Tegyük hozzá: a hazai élvonal 12 csapatos mezőnyében – talán a Fradit, a Puskás FC-t, a Fehérvár FC-t és most már a Kisvárdát is leszámítva – minden csapat közvetlen riválisnak számít, nincs nagy különbség köztük. A ZTE FC ráadásul az első körben, idegenben is legyőzte (a szombatihoz hasonlón 2-1-re) a Debrecent, s így lépéselőnybe került vele szemben.

Az persze más kérdés, hogy a továbbiakban ki hogyan szerepel majd, mindenesetre az egerszegiek szombaton kifejezetten jó mérkőzésen jutottak túl. Általános vélekedés volt a találkozóról, hogy a kék-fehérek ilyen jól és gördülékenyen – különösen igaz volt ez az első 45 percre – ebben a szezonban talán még nem is futballoztak. A győzelmüket ekkor alapozták meg, hiszen előnybe kerültek, s noha Dzsudzsák Balázs klasszisa villant, amivel egyenlített a Loki, de érkezett a pályára Ubochioma Meshack Izuchukwu (azaz Meshack), aki beállása után egy perccel szép gólt fejelt.

A mérkőzés után Ferenczi István, a ZTE FC megbízott vezetőedzője elmondta: a szünetben kényszerű cserét kellett végrehajtania, hiszen Emir Halilovic megsérült, s már akkor gondolkodott azon, hogy Meshackot küldi be. Aztán amint döntött, a kényszerűségből távol lévő Waltner Róbert is üzent, hogy be kellene állítani a nigériai fiút. Noha a 20 esztendős Meshacknak ez az első idénye a ZTE FC csapatában, és a szombati volt az első találata NB I.-es mérkőzésen, a támadó korántsem ismeretlen sem a csapat, sem pedig a zalai szurkolók számára.

Már 2019 nyarán pályára lépett a gárdában felkészülési mérkőzéseken, és már akkor feltűnt mindenkinek a tehetsége. Ám egy vonatkozó UEFA-rendelkezés miatt 18 éves kora előtt nem lehetett vele szerződést kötni. Ahogy elérte ezt a korhatárt, 2022 nyaráig szóló szerződést írt alá a kék-fehérekhez, az utóbbi másfél évet azonban a ZTE szlovéniai testvércsapatánál, az 1903 Nafta Lendava együttesénél töltötte.

A szlovén II. ligában 17 meccsen 12 gólt szerzett és harcban volt a gólkirályi címért is, de az utolsó meccsekre megsérült és nem tudta már gyarapítani a találatai számát. A nyáron aztán végérvényesen a ZTE FC-hez került, ebben a szezonban négyszer volt kezdő és tízszer csere, szombattól pedig van már gólja is. Méghozzá egy rendkívül fontos találat.

– Nagyon jó érzés ez számomra, hiszen mérkőzések óta vártam már, hogy végre betaláljak – árulta el Meshack, amikor a találkozó után megszólítottuk. – Örülök, hogy most sikerült. Az átadás, amit kaptam, nagyon jó volt, szó szerint megtalált a labda, én pedig jókor voltam jó helyen. Ám az érdem a győzelemben elsősorban a csapaté, hiszen mindenki nagyon jól játszott ma, ha pedig az kellett, akkor küzdöttünk a sikerért. Remélem, hogy később is szerepet kapok majd, és ha tudom, akkor a góljaimmal is segítem az együttest. A ZTE FC a megszerzett három ponttal őrzi a hetedik helyét a tabellán, és a hétvégén egy újabb, hasonlóan fontos meccs vár rá: a Honvéd vendége lesz a fővárosban az egerszegi együttes. Naná, hogy az is hatpontos meccs lesz…