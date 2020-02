A ZTE FC Szerdán ZTE FC–Kisvárda a labdarúgó NB I-ben, a kérdés: ki nyer ma?

Hétközi fordulóval folytatódik a labdarúgó NB I. sorozata. A 19. fordulóban a ZTE FC szerdán 18 órától a Kisvárdát fogadja, és két olyan csapat találkozik, amely nagyon ki van éhezve már egy győzelemre.

A ZTE FC és a Kisvárda az élvonalban először mérkőzik Zalaegerszegen, ám jelenleg nem annyira a statisztikai adatok böngészése jelenti az izgalmat egyik oldalon sem. A Kisvárda és a ZTE is elvesztette mindkét tavaszi meccsét, a várdaiak ezzel együtt már négy forduló óta nem szereztek pontot (a ZTE ugyebár a két utolsó őszi meccsét megnyerte). Mindketten menekülnek a kiesés elől.

A ZTE FC jelenleg 17 pontos, a Kisvárda 20-at gyűjtött. A zalaiaknál a Paks elleni vereség még mindig beszédtéma.

– Természetesen csalódottak voltunk, hiszen úgy kaptunk ki, hogy számos lehetőségünk lett volna a gólszerzésre – mondta Dobos Barna, a ZTE FC vezetőedzője, amikor az újabb mérkőzés kapcsán kerestük. – Vesztettünk, nehéz ilyenkor mit mondani. Nem lehet ennyi helyzetet kihagyni, ráadásul buta hibából kaptunk gólt, ezt sem lehet megengedni. A meccs utáni két napban az volt a feladat, hogy a társaságot mentálisan minél jobban összeszedjük.

A ZTE FC-nek csak egy győzelem jelentene némi megnyug­vást, de a Kisvárda sem városnézésre érkezik. Nyomás alatt játszik majd a ZTE FC, de Dobos Barna szerint:

– Eddig is nyomás alatt játszottunk, ami csak fokozódik – egészítette ki a szakvezető. – Két csapat három ponttal van előttünk, jó lenne utolérni őket, most ezt várjuk el magunktól. Nem fogadkozni kell, hanem teljesíteni, ezzel tisztában vagyunk. Ha már itt tartunk: az akarattal, a küzdéssel azt gondolom, eddig sem volt gond. Mindent megtesznek a játékosok a sikerért, de a plusz hiányzik. Ez kell, és a játékhoz a minőséget is hozzá kell tenni, hogy eredményesebbek legyünk.

A ZTE FC együttesében akadnak sérültek, így van, akinek a játéka kedden még kérdéses volt, hiszen többen rúgást kaptak Pakson, eltiltott nincs.

Ami a Kisvárdát illeti, eddig is bátran nyúltak külföldi játékosokhoz, hétfőn pedig bejelentették: Gheorghe Grozav és Claudiu Bumba után egy újabb román labdarúgó érkezett hozzájuk, Iasmin Latovlevici személyében, aki hazája válogatottjában is megfordult. A védő 12-szer öltött címeres mezt, játszott a Steaua együttesében és a török Galatasarayban is.

A Kisvárda úgy érkezik szerdán Egerszegre, hogy két dobogós csapattól (Mezőkövesd, FTC) elszenvedett vereség után most egy verhetőbbnek tűnő ellenféllel szemben zárná le negatív sorozatát.