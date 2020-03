A ZTE FC szerdán Fehérváron bravúrt érhet el a magyar kupában

Kedden a tervek szerint készült a ZTE FC és a Mol Fehérvár FC labdarúgócsapata, hogy szerdán 17.30 órától megmérkőzzön egymással a magyar kupa negyeddöntője visszavágóján. A zalaiak kétgólos előnyből (2-0) várják a találkozót, ám kedden már nem csak az esélyekkel kapcsolatos vélekedésekre kellett figyelni…

A koronavírus-járvány terjedése miatt egész Európából sorra érkeztek a hírek, hogy hol halasztanak el sporteseményeket, illetve mely bajnokságok mérkőzései lesznek zárt kapusak az elkövetkező hetekben. Idehaza az operatív törzs kedd délutáni sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy javaslatot nyújtottak be Magyarország kormányának a közelgő sportesemények megrendezéseinek protokolljáról. Az operatív törzs ajánlását a szerdai kormányülésen tárgyalja a kormány, az ajánlás megfogalmazásánál figyelembe vették az európai gyakorlatot, illetve a szomszédos országokban bevezetett intézkedéseket. A végleges döntésről szerda kora délután számol be az operatív törzs, s ekkor derülhet ki, hogy például a szerdai magyarkupa-találkozókat már érintik-e az intézkedések.

Vagyis aki például szeretné a helyszínen megtekinteni a Fehérvár FC–ZTE FC MK-találkozót, számukra annyit javasolhatunk: figyeljék a szerdai híreket.

A ZTE FC egy hete remek játékkal, 2-0-ra legyőzte a kupa címvédőjét, a Fehérvár FC-t, így ha nem is komoly, ám nem is minimális előnnyel várhatja a szerdai visszavágót. Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője már az első mérkőzés után is azt fogalmazta meg: a kétgólos előny ellenére továbbra is ötven-ötven százalék esélyt ad mindkét csapatnak az elődöntőbe kerülésre. Megtudtuk, hogy Zoran Lesjak és Bőle Lukács sérülés miatt még mindig nem léphet pályára. A zalaiak szakvezetője a találkozóval kapcsolatban annyit mondott, reméli, hogy hasonlóan az első találkozóhoz, ismét jó játékot nyújt együttese. A szakvezető kitartott amellett, hogy ötven-ötven százalék az esély továbbra is, hiszen a továbbjutás két mérkőzésen dől el.

Bár továbbra is vannak sérültek a Fehérvár FC együttesénél, azért kellően bő ahhoz Joan Carrillo számára, hogy megfelelően tudja rotálni csapatát a bajnoki és kupatalálkozókra. A fehérváriaknál továbbra is az a cél, hogy trófeát szerezzenek a szezon végén, akár a bajnokit, akár a kupát. A Fehérvár FC honlapján Lyes Houri, az együttes francia játékosának nyilatkozata is arról árulkodik, hogy semmit nem adtak fel.

– Nagyon fontos mérkőzés vár ránk szerda este a ZTE ellen. Sajnos az első találkozón magunknak tettük nehézzé a párharcot, a meccs elején gólokat szerezhettünk volna, és akkor most sokkal könnyebb helyzetből várhatnánk a visszavágót. Ugyanakkor a múlton már nem változtathatunk, 0-2-ről kell kiharcolnunk a továbbjutást. Fontos lenne, hogy a találkozó elején gólt szerezzünk. A szombati, Puskás Akadémia elleni győzelemből erőt kell merítenünk. Képesnek érzem magunkat arra, hogy a rendes játékidőben kiharcoljuk a továbbjutást, de ehhez mindenkinek a maximumot kell nyújtania – mondta Lyes Houri.