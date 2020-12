A ZTE FC szerdán csakis a nyerő taktikára összpontosít

Hétközi fordulót rendeznek a labdarúgó NB I.-ben, sorrendben ez lesz a 15. játéknap, melynek keretében szerdán 18 órától a ZTE FC az MTK Budapest együttesét fogadja majd Zalaegerszegen. Kellemetlen ellenfél vár Boér Gábor együttesére, ezt a szakvezető is így érzi, de az egerszegiek is „kellemetlenkednének”, és az ősszel egyszer meg is lepték már az MTK csapatát.

Méghozzá egy szép, idegenbeli 3-0-s győzelemmel, ami akkor nagy ZTE-sikernek számított, ugyanis a bajnokságot újoncként kezdő MTK csapata kifejezetten jól indította a szezont. Az azóta eltelt időben az mindenesetre kiderült, hogy a fővárosiaké egyelőre a stabilabb csapat, hiszen már 22 pontja van, szemben a ZTE 14 pontjával. Azonban az MTK-nak is akadtak már hullámvölgyei, igaz, most mintha egy hullámot lovagolna meg. Intő jel lehet, hogy a Fehérvár FC-t is legyőzték a Hungária körútiak, de persze az FTC-től ugyanúgy 2-0-ra kaptak ki, mint szombaton a ZTE FC.

A legutóbbi fordulóban az MTK 1-0-ra verte a Diósgyőrt, mondhatni, kissé felforgatott csapattal, hiszen betegségek és sérülések miatt többen sem kerülhettek be a keretbe. Sőt, a vezetőedző Michael Boris és a szakmai stáb több tagja is hiányzott, ugyanis karanténba kerültek, és még Zalaegerszegen sem ülhetnek a kispadra. A ZTE FC ellen a múltkorihoz hasonlóan Farkas Attila megbízott edző irányít, és mint megtudtuk, egyelőre a játékosok közül Mezei Szabolcs csatlakozhat a többiekhez.

Ami a ZTE FC-t illeti, Boér Gábor vezetőedző egy rossz hírrel szolgált, amikor megkerestük. Merthogy…

– Sajnos Könyves Norbert nem lehet ott a szerdai csapatban, ugyanis az FTC elleni találkozón megsérült, ám rajta kívül mindenki rendben van – árulta el Boér Gábor, bár a támadó lecserélése inkább taktikai lépés volt, s csak később derült ki, hogy Könyves sérülést is „összeszedett”. A szakvezető egy jó hírrel is szolgált: – Szerencsére Szánthó Regő visszatérhet, így vele számolhatok. Egyértelmű a célunk, hogy itthon tartsuk a három pontot. Az MTK stabil középcsapatnak számít, de korábban meg tudtuk lepni és most is ez a tervünk.

Megemlítve, hogy az MTK-nál az összeállításban lehetnek meglepetések, Boér Gábor úgy válaszolt, hogy elsősorban nem arra kell felkészülniük, hogy milyen összetételben szerepel az ellenfél.

– Arra a szerkezetre kell készülni, amit az ellenfél alkalmaz, elsősorban ez a döntő – mondta a ZTE FC vezetőedzője. – Azt gondolom, hogy a mi taktikánk is kirajzolódik már, hiszen az agresszív letámadás mellett az is döntő, hogy hol tudjuk meghúzni a védővonalat. Az FTC ellen egyébként nem elfáradt ebben a csapat, egyszerűen a kapott gól megtörte az együttest. A célunk az, hogy minél tovább kitoljuk a jó periódust, de… Szerdán 45 percnyi jó játékkal elégedett lennék, ha ezzel is sikerülne győznünk.

A 15. fordulóból kedden két mérkőzést már megrendeztek. A Fehérvár FC–Puskás Akadémia találkozó lapzárta után ért véget. A másik találkozón: Kisvárda–Újpest 1-1.

A szerdai program. 18.00: Bp. Honvéd–DVTK, ZTE FC–MTK. 20.15: Paks–Ferencváros, Budafok–Mezőkövesd.