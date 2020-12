A ZTE FC szerdán akár a 4. helyre is előreléphet

Idei utolsó mérkőzésére készül a ZTE FC NB I-es labdarúgó­csapata, mely korábbról elhalasztott találkozót pótol szerdán 18 órától a Megyeri úton. Ebből következően az Újpest FC a zalaiak soros ellenfele, Boér Gábor együttese pedig úgy szeretné zárni az évet, ahogy a december alakult számára.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Túlzás állítani, hogy Boér Gábor hazatér Újpestre, ám tény, hogy az élvonalban három találkozón szerepelt a lila-fehéreknél a ZTE FC vezetőedzője, aki 2003-tól volt Megyeri úti labdarúgó. Most viszont az ellenfél edzőjeként tér vissza, ráadásul csapatával „lendületből” érkezik, két győzelemmel (MTK, DVTK) a háta mögött. A szebb napokat látott Újpest vasárnap hét, nyeretlenül megvívott találkozó és két hónap után ismét győzött (2-1), a Honvéd ellen.

– Az Újpest az egyik legnagyobb hagyományokkal bíró hazai klub, amely jelenleg nem a tradícióihoz illően szerepel, de számunkra nagy dolog, hogy egy ilyen klubot megelőzünk a tabellán – fogalmazott Boér Gábor. – Azt is nézzük, hogy egy sikerrel akár a negyedik helyre is előreléphetnénk. Az idei utolsó négy mérkőzésünkre kidolgozott stratégiánk eddig jól működött. Jóllehet az utolsó mérkőzés következik, elvileg tehát nem kellene tartalékolni, de stratégiának most is lennie kell, és taktikailag is fel kell készülni az ellenfélből.

Boér Gábornak kellemes gondjai vannak, hiszen nincs sérült és játékosai jól teljesítenek. És hogy készül-e változtatni a győztes csapaton?

– Az ellenfélre is figyelni kell és nem mindig az előző találkozó, illetve annak a végkifejlete határozza meg azt, hogy a következőn ki lép pályára – mondta a szakvezető. – Most is majd meglátjuk, hogy változtatunk-e vagy sem. Újpesti kötődésem van, de a ZTE vezetőedzőjeként szeretnék most bizonyítani. Offenzív felfogásban játszó ellenfélre számítok, hiszen az Újpest nehéz helyzetben van. Nekünk ki kel védenünk ezt, és szeretnénk úgy zárni az évet, hogy egy újabb győzelmet tegyünk a csapat, a klub és a szurkolók karácsonyfája alá.