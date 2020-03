A ZTE FC szerdán a Fehérvár FC ellen kezdi a labdarúgó MK-negyeddöntőt

A labdarúgó Magyar Kupában folytatódik a ZTE FC és a MOL Fehérvár FC egymás elleni sorozata. A negyeddöntő első felvonását szerdán 20 órától rendezik meg a ZTE Arénában.

Nem mondhatni, hogy szerencsés volt a sorsolásnál a ZTE FC, hiszen a címvédő Fehérvár FC együttesével került szembe, de hát a nyolc között már nem várható könnyű ellenfél. Az egerszegiek tíz napja bajnoki mérkőzésen szintén találkoztak Joan Carrillo együttesével, s az a 4-1-es vereség – úgymond – „nem nézett ki jól”… Azóta viszont lezajlott még egy forduló az NB I-ben és a ZTE FC szombaton 2-1-re győzött a szintén élcsapatnak számító Mezőkövesd otthonában. Márton Gábor csapata tehát megmutatta, hogy nem lehet leírni.

Továbbra is vannak sérültek a „Vidinél”, viszont Juhász Roland és Loic Nego például a Kaposvár elleni bajnokin csereként már játszhatott. A Fehérvár FC lendületben maradt, hiszen a ZTE FC legyőzése után a Kaposvárt 3-0-ra verte, s így érkezik Zalaegerszegre. Nagyjából tudni lehet Ne­manja Nikolicsék elvárásait a kupával kapcsolatban, hiszen a bajnoki cím, ha nem is úszott el végleg a számukra, de az FTC-t már nehéz lesz befogni. Márpedig trófeát akarnak idén is nyerni, arra meg ott a kupa.

A ZTE FC-nél szintén nem „engedték el” a kupát, a szezon előtt is elhangzott a klubvezetés részéről: nagy hangsúlyt kell kapnia ennek a sorozatnak is. A realitásokkal viszont tisztában kell lenni, hiszen olyan ellenfél következik, melynek kerete és lehetőségei azért – fogalmazzunk úgy – nem feltétlenül vethetők össze az egerszegiekével. A hétvégi bajnokit betegség miatt kihagyó Kocsis Gergő már edz, sérült továbbra is Tamás Krisztián. Az biztos, hogy a ZTE-nél nagyon készülnek a szerdai találkozóra, ám Márton Gábor vezetőedző bizonyára úgy állítja össze majd a csapatot, hogy a szombati, Ferencváros elleni bajnokira is kellően friss maradjon a keret.

S ha már a Ferencváros elleni találkozó szóba került: szépen fogynak a jegyek elővételben. Online felületen és péntekig a Dísz téri Kvártélyház jegyirodában napközben is megválthatók a belépők, a ZTE Aréna elővételi jegypénztárában március 4-én és 5-én (13 és 17 óra között), március 6-án (13 és 16 óra között), a mérkőzés napján pedig reggel 9 órától. A szombati bajnokira (keddi adatok szerint) közel ötezer belépő fogyott már el elővételben.

Az FTC elleni találkozóval veszi kezdetét a ZTE megalakulásának 100. évfordulójára szervezett ünnepségsorozat. A találkozó 19.30-kor kezdődik, előtte 19.10 órától a ZTE korábbi szakosztályainak képviselői vonulnak a játéktérre. A mérkőzés 19. percében aztán az északi tribün teljes hosszában egy élőképet terveznek a szervezők, ami nagyon látványos lesz. A koreográfia készen áll, ám a sikeres megelevenítéséhez az is kell, hogy ezen a lelátórészen gyakorlatilag minden székre jusson szurkoló. A szombati meccsen a remélt cél érdekében az északi tribünre kedvezményes jegyek válthatók.