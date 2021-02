A ZTE FC szerdán 14 órától a Honvédot fogadja a kupában

Egy szép bajnoki győzelemmel a háta mögött, ám újabb nehézségekkel szembenézve kényszerül fogadni a ZTE FC labdarúgócsapata a Magyar Kupában a Budapest Honvéd együttesét. Ebben a párharcban a szerdán 14 órakor, a ZTE Arénában rendezendő találkozó dönt a továbbjutásról, ami a legjobb nyolc közé kerülésért zajlik.

Tegnapi számunkban elütés következtében egy órával későbbi időpont szerepelt, ám helyesen 14 órakor kezdődik a szerdai összecsapás, amin ne feledjük, hogy a kupa címvédője lesz a vendég. Mindezt csak amiatt lényeges megemlíteni, mert a fővárosiak ebben a szezonban halványan teljesítenek a bajnokságban, szinte alig tudtak ellépni a kieső pozícióból. Jelenleg is a 11. helyen áll a Honvéd, ám Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője szerint nem szabad ebből kiindulniuk.

– Olyan mérkőzés következik, amely egy másik sorozatba tartozik, és a kupának megvannak a sajátosságai – említette a ZTE FC szakvezetője. – Mi szeretnénk meglepetést okozni, hiszen azt ne feledjük, hogy a Honvéd a címvédő és a kerete is képzett labdarúgókból áll. A bajnoki eredményeik ugyan nem azt mutatják, de véleményem szerint a játékosok képességei alapján a mostani Honvéd is az első négy-öt legerősebb keretű csapat közé tartozik.

A ZTE FC-nek a következő ellenfélen kívül más nehézségekkel is szembe kell néznie… A csapat védőjét, Aleksandar Tanasint gyász érte, elhunyt az édesanyja, ő hazautazott Szerbiába. Ezenkívül betegségek tizedelik az együttest, ez derült ki a szakvezető szavaiból.

– Szeretnénk a hét végi győzelem pozitív élményeit meglovagolni – jelentette ki Boér Gábor. – A bajnokság prioritást élvez, de a kupában is jó eredményt akarunk elérni. Sajnos van sérültünk és betegek is… Demjén Patrik, Kálnoki-Kis Dávid, Könyves Norbert és Szépe János is betegséggel küzd, külön probléma, hogy közülük ketten is védők. A nehézségek ellenére erős csapatot akarunk kiállítani. Ellenfelünk ide minden bizonnyal úgy érkezik, hogy tovább akar jutni, de mi sem fogunk beállni védekezni…

A Budapest Honvéd együttesét tíz napja Horváth Ferenc vezetőedző irányítja, aki a kispesti klub honlapján úgy nyilatkozott, hogy számukra is a legfontosabb most a bennmaradás kiharcolása, de a kupát is komolyan veszik és tovább szeretnének jutni.