A ZTE FC szempontjából (is) érdekes lesz, hogy ki jut fel az NB I.-be

Azt nem írhatjuk, hogy „őrült” mérkőzéssel búcsúzott a labdarúgó NB I. szezonjától a ZTE FC, ám hogy látványos találkozó volt az Újpest elleni, az biztos, az 5-4-es zalai vereség ellenére is.

Őrült meccsek általában akkor zajlanak, amikor nagyobb tét is van a háttérben, és fordulatokban gazdag mérkőzés kerekedik egy-egy találkozóból. Utóbbiak megvoltak szombaton Újpesten, a látványról pedig gondoskodtak a csapatok, hiszen 9 gól született, köztük nem egy szép megoldásokkal.

Amúgy az utolsó, 33. fordulóban a gólgazdag meccsek nem voltak ritkák, hiszen a hat találkozóból négy úgy ért véget, hogy a győztes (Újpest, Mezőkövesd, Puskás FC, Kisvárda) öt gólt ért el, de a Fehérvár FC is négyet vágott, a bajnok FTC pedig kettőt. Döntetlen nem volt, összesen pedig, stílszerűen, a fordulóban 33 gól született.

Mostantól pedig mindenki előre tekint már, ez történik a ZTE FC-nél is. Az egerszegiek kiharcolták a bent maradást, Újpesten már ennek tudatában léphettek pályára. A ZTE FC dicsérete is, hogy ezek után a friss Magyar Kupa-győztes házigazda partnere tudott lenni a csapat, egy valóban változatos mérkőzésben. A Waltner Róbert vezette zalai együttes pár napig még edzésben marad, majd következik a pihenés és a felkészülés, ami a tervek szerint június 16-án kezdődik.

Az, hogy sikerült a megkapaszkodás az élvonalban, azért is siker, mert Egerszegen teljesen új csapat alakult a szezon kezdetére, még Boér Gábor vezetőedző irányításával, aki márciusig állt a csapat élén.

A szurkolókat mostantól már az új csapat összetétele is érdekli. Waltner Róbert a szombati mérkőzés után újságírói kérdésre válaszolva kitért például a két gólt szerző Szánthó Regőre is. Az FTC kölcsönjátékosa (két évre szól eredetileg a kölcsönadás) sokat fejlődött ebben az évben, hiszen megkapta a játéklehetőséget. Waltner Róbert is ezt emelte ki: a 20 éves középpályásnak éppen arra van szüksége, hogy folyamatosan játékban legyen.

Szánthó sorsa is majd eldől, ahogy Artem Favorové is, hiszen ő is kölcsönben szerepel a zalaiaknál a Puskás FC-től. A két futballistára csak amiatt tértünk ki külön, mert alapemberekké váltak, s ha nem a ZTE-nél folytatják, pótolni kell őket. Az egerszegiek koncepciója továbbra is az, hogy fiatal játékosoknak adjanak lehetőséget, így várható, hogy új nevekkel is megismerkedhetnek majd a ZTE szurkolói.

Egy kérdés viszont még maradt a szezonból: kik lesznek a ZTE FC és a többi csapat új riválisai ősztől? Az NB II.-ben már csak egy játéknap van hátra, és a Vasas vasárnapi botlásával (Nyíregyházán kapott ki 2-0-ra) a feljutás kérdése nyílttá vált. A DVSC vezet 77 ponttal, a Gyirmót a második 75-tel, a Vasas a harmadik szintén 75 ponttal. Ha mindhárom csapat hozza az utolsó mérkőzését, a Vasas „hoppon” marad, hiszen a Gyirmót egy győzelemmel többet szerzett, mint a fővárosiak, és pontazonosságnál ez dönt.