A ZTE FC sorsdöntő mérkőzés előtt áll

A labdarúgó NB II 32. fordulója következik, melyben vasárnap (17.00) a ZTE FC a Dorogot fogadja. Ez a mérkőzés viszont mostanra alaposan felértékelődött, különösen a ZTE számára. Ha nem tudna nyerni, akkor a későbbiekben nagy valószínűséggel már megkapaszkodni is csak valami hihetetlen szerencsével tudna a magyar másodosztályban...

Matematikailag ugyan még meglenne az esélye, de mindez alaposan lecsökkenne. Ötvenéves mélyponton áll a ZTE labdarúgócsapata, amely ez idő alatt csak az első és a másodosztályban szerepelt. Ha jól számoltunk, ebből 37 esztendőt az élvonalban, az NB I-ben, 13-at pedig a másodosztályban (NB I B, NB II) szerepelt. Harmadosztályról szó sem volt…

Futball tehát mindig is volt Egerszegen, az nem néhány éve lett „kitalálva” a ZTE-nél – 2002 magyar bajnokánál. Ám 2012 óta kizárólag az NB II tagja a csapat, de soha nem kellett küzdenie azért, hogy megkapaszkodjon ebben az osztályban.

A vasárnapi mérkőzésről

Mindezeket csak amiatt idéztük fel, hogy érzékeltessük a tradíciókat. A ZTE szurkolói persze tisztában vannak ezzel, akiket a szerdai, Cegléd elleni vereség (2-0) után szólított meg Ágoston Zoltán klubigazgató, hogy álljanak a csapat mellé. Ezért ingyenessé tették a vasárnapi mérkőzést, biztatást kérve és támogatást. A ZTE FC miatt most mi is azt kérnénk: tényleg segítsék a csapatot, a mostanit, mert most ez a ZTE.

Volt „szerencsénk” ott lenni Albertirsán, a Cegléd elleni találkozón. Hadd ne soroljuk a negatívumokat, amiket tapasztaltunk, ráadásul fásult és fáradt társaságnak tűnt a ZTE FC, amit most már nem büntetni kell, hanem valahogy felrázni! A szakmai stáb felelőssége pedig megnőtt.

Csak olyan labdarúgókat küldjenek a pályára, akik harcolni tudnak!

Ami nem egyenlő az akarattal. Az már kevés. Nyomás alatt van a csapat, s mentálisan sem mindenki elég erős ahhoz, hogy elbírja ezt. Ismerjük a keretet, és tudjuk, hogy rendelkezik a ZTE harcolni képes labdarúgókkal. Most őket kell előtérbe helyezni.

Eltiltása után Devecseri Szilárd és Vernes Richárd visszatérhet a csapatba, Kovács Ádám és Pudits Patrik sérült. A Dorog még szintén veszélyeztetett a kieséstől, de öt ponttal több van neki, mint a ZTE-nek. Maradjunk annyiban: Schindler Szabolcs együttese sem kikapni érkezik Egerszegre…

Így látja a ZTE FC edzője

Eredetileg nem akartunk megkérdezni senkit az esélyekkel kapcsolatban, hiszen a helyzet annyira egyértelmű. Artner Tamás vezetőedző szavait mégis fontosnak tartottuk közölni, hiszen a csapatot ő készíti fel.

– Itt és most ezt a mérkőzést be kell húzni, s az nem lehet már, hogy ne lőjük be a helyzeteket – mondta. – A ZTE jövője a tét, ezzel mindenki tisztában van. Az kell, hogy higgyenek magukban a játékosok, s minden egyes szituációban koncentráljanak. Azokra számítok, akik fel tudnak nőni a feladathoz. Erős jellemeknek kell lenniük a pályán!

Legyen így.