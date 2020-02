A ZTE FC pontot mentett a viharban

Viharos körülményke között rendezték meg a labdarúgó NB I OTP Bank Liga 19. fordulójában a ZTE FC – Kisvárda találkozót. Az orkánerejű szélben rendezett meccsen irreális körülmények uralkodtak, a ZTE FC végül pontot mentett.

ZTE FC – Kisvárda Master Good 1-1 (0-1)

Zaléaegerszeg, 602 néző. Jv.: Andó-Szabó (Szalai, Szécsényi).

ZTE FC: Demjén – Szépe, Lesjak, Bobál D., Gergényi – Katelaris, Mitrovic, Bedi – Stieber (Barczi, 72.), Radó (Ikoba, 46.), Mc Woods. Vezetőedző:

Kisvárda: Dombó – Hej, Beriosz, Rubus, Protic – Cukalasz (Simovic, 63.), Lucas – Grozav (Tischler, 87.), Bumba, Obradovic (Sassa, 60.) – Viana. Vezetőedző: Dajka László.

Gólszerzők: Ikoba (77.), illetve Viana (31.)

Sárga lap: Katelarisz (2.), Bobál D. (10.), Ikoba (86.), illetve Grozav (8.), Protic (38.).

Az időjárás úgy tűnik, tényező akart maradni a két együttes újabb összecsapásán is. Az ősszel Kisvárdán, a 3-3-as döntetlent hozó találkozón a zuhogó eső nehezítette a mérkőző felek dolgát, szerdán Zalaegerszegen a viharos szél okozott gondot. Azonban nem lehetett kifogás, a győzelem, mint egy falat kenyér úgy kellett mindkét csapatnak, és a tabellára pillantva nem kell ecsetelni, miért.

A ZTE FC kezdőcsapata alaposan átalakult a legutóbbihoz, de mondhatjuk, hogy az eddigiekhez képest is. Bolla Bendegúz, Eduvie Ikoba és Bobál Gergely kispados lett, Kocsis Gergő pedig a keretben sem volt… A kezdőben kapott viszont helyet Szépe János, Fanos Katelaris, Eric McWoods és Gergényi Bence. A posztok elosztása is változott, Bedi Bence előre lépett egy sorral, elöl pedig Radó András volt az előretolt támadó. Az, hogy a Kisvárdát mennyire érte meglepetésként ez a felállás, ennek megválaszolása a későbbiekre tartozott, mindenesetre a vendégeknél éppen elég rutinos játékos volt a pályán az ilyen helyzetekre.

A viharos orkánerejű szél szinte garantálta, hogy ezen a napon nagy játékot nem láthatunk. A labda nem csak a levegőben, de sokszor a földön is kiszámíthatatlan pályát írt le. Nagy helyzet nem is alakult ki, aztán a 21. percben Stieber passzolt a középen teljesen üresen hagyott McWoods-hoz, aki kicselezte a kapust is, de az üres kapuval szemben 7 méterről fölé lőtt… Szinte hihetetlen volt ez a jelenet, amit nem lehetett a szélre sem fogni. Ezt ki0hagyni… A Kisvárda egy kissé aktívabb lett, aztán jött a 31. perc és egy szöglet. A többi szinte már kitalálható, Grozav beadása a földről felpattant, Viana pedig a kapunak háttal állva, 4 méterről ollózott a kapuba, 0-1. Képtelen a ZTE ezeket a helyzeteket kivédeni. Az egerszegiek próbálkoztak, de kevés sikerrel, aztán a 43. percben Szépe cselezte be magát a 16-oson belülre, de végül közelről a kapusba lőtt.

A szünetben érkezett a nézőszám: 602. Nem kellett csodálkozni rajta. Cserélt a ZTE, Ikoba váltotta Radót, a szél pedig már az egerszegiek ellen fújt, minden tekintetben. A pályán a zalaiak tűntek az idegesebb csapatnak, a Kisvárda pedig nyugodtan játszott előnye birtokában. A 65. percben Grozav szabadrúgását ütötte szögletre Demjén. A ZTE játékában nem jött az áttörés, ez egy felforgatott csapat volt, annak minden „betegségével”. Ezt tetézte, hogy ebben a szélben képtelenség volt támadni: ha a labda a levegőben volt, bármerre vehette az irányt. A ZTE teljesen kitámadott, a 76. percben Demjén csaknem a félpályánál szerelt és ezzel biztos góltól mentette meg csapatát. Aztán jött a gól. A 77. percben Mitrovic ívelt előre, Barczi még beleért a labdába, de érkezett Ikoba, aki öt méterről a kapuba lőtt, 1-1. A ZTE kiküzdötte ezt a gólt, de kellett volna még egy. A Kisvárda érezhetően rákapcsolt, de az egerszegiek is, hiszen így már meg lehetett nyerni a meccset. Ám nem jött a gól, viszont pontot ért az akarat és a küzdőszellem az irreális körülmények között lejátszott mérkőzésen.