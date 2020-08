A ZTE FC pénteki döntetlenjében talán több is volt…

A ZTE FC labdarúgócsapatának pénteki döntetlenje tulajdonképpen igazságosnak nevezhető, de persze a mérkőzés után mindkét oldalon elhangzott: másként is alakulhatott volna minden, ha… És az a bizonyos „ha” a mezőkövesdi 1-1 esetében valóban ott lehet az értékelésekben.

A ZTE FC, amely a nyitókörben a Fehérvár FC ellen 3-3-s döntetlent ért el hazai pályán, pénteken nélkülözni kényszerült az egyik alapembernek igazolt Könyves Norbertet és a tavasszal stabil csapattaggá vált Szépe Jánost. Az, hogy melyikük hiánya tűnt aggasztóbbnak, nehéz volt eldönteni, ugyanis úgy a védelem (Szépe), mint a támadósor (Könyves) még hiányos a ZTE FC esetében. Mégis talán a támadójáték terén tűnt „gyengébbnek” a ZTE, hogy aztán erre a játékával gyorsan rácáfoljon.

Az egerszegiek ugyanis az első félidőben, annak is a második felében gördülékeny és veszélyes támadásokat vezettek. Aki a televíziós közvetítést látta, emlékezhet rá: a ZTE-ben bemutatkozó, az MTK-tól igazolt Vass Patrik remek teljesítményt nyújtott. Megjátszható volt, jó megoldásai születtek, gyakorlatilag „törvényszerű” volt, hogy a 37. percben az ő góljával jusson előnyhöz az egerszegi csapat. Természetesen Babati Benjamin gólpassza is kellett ehhez: gyönyörűen emelt társa elé a kék-fehérek csapatkapitánya.

– Túlzás lenne azt állítani, hogy már teljesen összeszoktunk, de tény, hogy Babatival jól megértjük egymást az edzéseken – nyilatkozta a mérkőzés után Vass Patrik. – Annak kifejezetten örülök, hogy góllal sikerült bemutatkoznom a ZTE színeiben, remélem, hogy a többi is jön majd…

Az egerszegiek játékával a második félidőben sem volt baj, ám jött Jurina egyenlítése, amit megelőzött egy érdekes jelenet. A bosnyák támadó, amikor elindult, találkozott Ziga Zivkóval, és a zalai védő a lábához kapva esett el. Védő ilyen helyzetben ritkán vet be hasonló „cselt”, hiszen ezzel tálcán kínálja fel a ziccert. A sípszó néma maradt, Jurina élt a lehetőséggel, más kérdés, hogy a támadó mozgásán semmi nem látszik, hogy akasztana, de volt kontakt… Egerszegi részről ez a jelenet volt az, ami miatt úgy érezték, hogy több lehetett volna ebben a meccsben, hiszen a Mezőkövesdnek más nagy helyzete nem akadt, illetve dehogynem… Még az első félidőben, amikor Nagy Dániel a visszajátszások alapján is szabályos gólt ért el, de les miatt érvénytelenítették. Tény, itt is hibázott a játékvezetői csapat, azonban ez a szituáció is szinte alig volt észrevehető. A kövesdiek meg joggal említették: azért az nem lett volna mindegy, ha akkor ők kerülnek előnybe…

A ZTE FC elhozta a pontot, az mindenképpen fontos volt, hogy nem kapott ki. A pénteken megváltoztatott időpontnak megfelelően vasárnap (17.45) érkezik Egerszegre a Ferencváros együttese, amely találkozó most is nagy érdeklődésre tart számot. Közben figyelni kell majd a járványhelyzetre is, hiszen elképzelhető, hogy korlátozások léphetnek életbe a héten. Az, hogy a futballt ez mennyiben érintheti, egyelőre nem tudni, mindenesetre az MLSZ a múlt héten már tartott egy rendkívüli ülést. Ismét bevezette a kötelező teszteket, így csak azok a játékosok nevezhetők az adott mérkőzésre, akik a kezdési időpont előtt 72 órán belül negatív teszttel rendelkeznek. Ugyancsak bevezették újra a sportzóna kialakítását, amelyen belülre csak szigorú előírások és szabályok betartásával lehet belépni.