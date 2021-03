A ZTE FC óriásit küzdött és ikszelt a Ferencvárossal!

A labdarúgó NB I. 25. fordulójában a ZTE FC a címvédő és éllovas Ferencvárost fogadta, amely ellen továbbra is még nagyon sok volt a hiányzó a zalaiak keretéből. A ZTE FC óriásit küzdve pontot szerzett, ami számára sikerrel ért fel!

ZTE FC – Ferencváros 2-2 (1-0)

Zalaegerszeg, zárt kapuk mögött. Jv.: Káprály ((Vigh-Tarsonyi, Szalai).

ZTE FC: Gyurján – Tanasin, Németh E., Bobál D., Bedi (Zimonyi, 89.)- Lesjak – Vass (Szalay, 89.), Sankovic, Tajti (Kovács B., 92.), Koszta – Futács. Vezetőedző: Boér Gábor.

Ferencváros: Dibusz – Wingo (Lovrencsics, 77.), Mmaee, Dvali, Civic – Somali, Sigér – Zubkov (Gera, 84.), Kharaishvili (Tokmac, 66.), Uzoni (Mak, 77.) – Boli (Baturina, 84.). Vezetőedző: Szerhij Rebrov.

Gólszerzők: Koszta (7.), Futács (68. – 11-esből), illetve Boli (51., 66.).

Sárga lap: Tanasin (44.), Futács (57.), Gyurján (85.), illetve Lovrencsics (78.).

Nem újdonság, hogy nézők nélkül rendezik a mérkőzéseket, de akkor is furcsa volt egy ZTE-Fradin az üres lelától látványa… Az egerszegieket más gondok is sújtották, hiszen a koronavírus-fertőzés és sérülések miatt erre a találkozóra egyedül Demjén Patrik térhetett vissza a keretbe, de egyelőre ő is csak még a kispadon foglalhatott helyet. Annyi könnyebbség már adódott, hogy a szerdán még eltiltott Tanasin és Sankovic visszatérhetett. A másik oldalon is voltak hiányzók, úgy értve, hogy több ferencvárosi alapember (Lovrencsics, Heister, Blazic, Tokmac) csak a kispadon foglalt helyet. Egerszegi szempontból viszont jól indult a mérkőzés. A 7. percben Tanasin hozta játékba Futácsot, aki levált őrzőjéről, majd a kapu felé indult és a keresztben mozgó Kosztát hozta játékba. A zalai támadó kissé kivárt és jobbról, 12 méterről Dibusz mellet a kapu közepébe helyezett, 1-0. Várható volt, hogy a hazai vezeté sután az FTC mindent elkövet az egyenlítésért és be is szorította a ZTE-t. Támadta a zalai kaput és a 18. percben Zubkov jobb oldali szabadrúgás után Gyurján védett bravúrral, majd Zubkov a 27. percben is bombázott, de megint résen volt a zalai hálóőr. A ZTE természetesen nem szorult a kapuja elé, de kevés támadást tudott vezetni. A Ferencváros ebben az összetételében is erősebb csapatnak számított, gyorsabban járatta a labdát, így a zalaiaknak az elsődleges célja az lehetett, hogy elkerülje kapott gól nélkül. Miközben a kevés alkalmat, amikor támadhatott jól megbecsülte. A 36. percben a kapu elé érkező Badi elől mentettek szögletre a vendégek, a félidő zárásaként pedig Zubkov távoli bombája a felső lécen csattant.

Fordulás után nagy nyomás alá helyezte a ZTE csapatát a Ferencváros és az 51. percben egyenlített. Civic balról adott középre, ahol Boli Gyurjánt és Bobált megelőzve az ötösről belsőzött a kapuba, 1-1. A zalaiaknál szinte nem volt a labda, vagy ha megszerezték, gyorsan eladták. Ebben a helyzetben a kérdés az lehetett, hogy meddig bírja a ZTE. A 66. percben Wingo beadása után ismét Boli érkezett és Tanasint megelőzte továbbított a kapuba, 1-2. Ám nem sokáig vezetett az FTC. A 67. percben Bedi beadása után Futács lábát találta el Mmaee, a megítélt büntetőt pedig Futács a bal alsó sarokba lőtte, 2-2. A ZTE játékosai nagyot küzdöttek, ismét kezdődhetett a játék az idővel is, Szerhij Rebrov cserékkel frissített, előbb Tokmac, majd Lovrencsics és Mak érkezett a pályára. A ZTE-nek kézzelfogható közelségbe került a pontszerzés, ami egy kiesés elől menekülő csapat számára létkérdés. A 83. percben Zubkov hibázott nagy helyzetben. A kérdés az maradt, hogy kihúzza-e a zalai csapat, ennek érdekében cserélt a végén Boér Gábor is.

És sikerült, pontot szerzett a ZTE FC, ami ebben a helyzetben sikerrel ért fel!

Boér Gábor: „Ezer sebből vérzik csapatunk, de azt kértem mindenkitől, hogy az FTC ellen adjuk ki magunkból a maximumot. Ezt megvalósítottuk, le a kalappal a srácok előtt!

Szerhij Rebrov: ”Mindig nehéz mérkőzéseket játszunk a Zalaegerszeggel. Volt, hogy csak az utolsó percben tudtuk felülkerekedni rajta. HA null-egyről fordítottunk volna elégedett lennék, de kettős-egyes előnyünk után így már nem. Viszot még mindig megnyugtató előnnyel vezetjük a bajnokságot, ennek örülök.„