A ZTE FC nincs jó formában, de ennek az ellenkezőjét is megmutatta már

Igazából nem kellett hozzá nagy jóstehetség, hogy valaki előre megmondja: valószínűleg nem folytatódhat a magyar labdarúgó NB I. sem abban a mederben, ahogy elkezdődött a 2020–2021. évi szezon. A járványhelyzet és annak erősödése is indokolta, hogy valami történjen, hiszen már nem volt tartható, hogy a bevezetett korlátozásokkal párhuzamosan a futballmeccseken még mindig lehessenek nézők.

A hétfőn bejelentett intézkedések között a sportrendezvények zárt kapus megrendezése is szerepel, ami érinti a hazai élvonalat is. Amúgy is kéthetes szünet következik a bajnokságban a válogatott mérkőzések miatt. Akik tehát ott voltak vasárnap például a ZTE Arénában rendezett ZTE FC–Kisvárda találkozón, egy időre elfelejthetik az élőmeccs-nézést, bár egyelőre 30 napos hatálya lesz várhatóan a korlátozásoknak.

A ZTE FC tehát legközelebb december 16-án fogadhat majd elvileg nézőket, amikor az MTK Budapest lesz a vendég. De hol van az még… És ne is feledkezzünk meg a vasárnapi találkozóról, amit a Kisvárda 2-1-re megnyert. Így az egerszegi csapat sorozatban harmadik hazai mérkőzésén kapott ki, a legutóbbi lejátszott öt találkozójából pedig négyszer szenvedett vereséget, és csak egyszer győzött. A vasárnapi találkozó után Boér Gábor vezetőedző elmondta, a küzdőszellemmel – ami nagyban győzelemhez segítette a Puskás FC otthonában a zalaiakat – most sem volt gond, viszont azt is hozzátette: a finom megoldásokat hiányolta. Na és azt is megemlítette, hogy nincs egy vezér a pályán, aki, ha hátrányba kerül a csapat, összekapná a társaságot.

A szakvezetővel nehéz lenne vitatkozni, aki azt is elmondta – hiszen a lelátón a szurkolóknak is szemet szúrt –, hogy túl sokat ívelgetett a csapat, márpedig ő pont nem ezt kérte a játékosoktól. A Kisvárda pedig fizikálisan erősebb csapat, és Supka Attila, a vendégek vezetőedzője elárulta: Viana kiállítása után ezért küldte még pályára Horváth Gábort, aki termetével tovább erősítette csapatát, hiszen közel kétméteres labdarúgóról van szó.

Ami pedig a ZTE FC-t illeti, az a meglátásunk, hogy mindenképpen erősítésre szorul. Ezzel nem azt állítjuk, hogy nem üti meg az élvonal szintjét a jelenlegi keret, de… A ZTE jelenleg olyan csapat, ha a kulcsjátékosoknak nagyjából egyszerre megy a játék, akkor szép dolgokra képes, kis túlzással bárki ellen versenyképes és eredményes lehet. Azonban ha ebből kiesik egy vagy két ember, illetve nem megy nekik, nos, akkor van baj. Vasárnap ezt éreztük a kék-fehérek játékán, s még a válogatottba ismét meghívott Könyves Norbert sem tudott most olyan lendületet adni a játéknak, mint korábban. Illetve az is lehet, hogy tőle mindig sokat várnak, de be kell látni: senki, a sportoló sem gép, lehetnek halványabb napjai. A másik dolog. A nyáron alaposan kicserélődött a ZTE FC kerete, az újonnan érkezettek közül sem mindenki tudta azt a teljesítményt hozni, amit talán vártak tőle. A feladat most adott: az idei mérkőzésekből ki kellene hozni a lehető legtöbbet, s talán a télen sikerül még hozni olyan labdarúgót (vagy labdarúgókat), aki meghatározó és pluszt adhat.

Lehet, hogy nem is kell sok, csak annyi: a „nyerhető” meccsek végén ne az ellenfél örüljön. És akkor sem dobogóesélyes csapatról lenne szó, hanem olyanról, amelyiknek az esélyei lényegesen javulhatnának a bennmaradásra.