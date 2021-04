A ZTE FC nem kegyelmezett a Budafoknak

A labdarúgó NB I 30. fordulójának nyitómérkőzését rendezték meg kedden Zalaegerszegen, méghozzá egy olyan találkozóval, ami a későbbi kiesés, illetve bent maradás szempontjából is nagy jelentőséggel bírhatott. A házigazda ZTE FC magabiztos játékkal és gólokat lőve győzött, ami nagy lépést jelent most ebben a harcban.

ZTE FC – Budafoki MTE 5-0 (2-0)

Zalaegerszeg, zárt kapuk mellett. Jv.: Bogár (Szalai V., Horváth R.).

ZTE FC: Demjén – Szépe (Németh E., 83.), Kálnoki-Kis, Bobál D. – Szánthó (Vass, 77.), Favorov (Kovács B., 83.), Sankovic, Bedi, Babati – Zimonyi (Futács, 72.), Koszta (Tajti, 71.). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Budafok: Bese – Huszti, M. Nikolic, Jagodics, Zeke (Medgyes, 46.) – Filkor Csonka, 46.) , Oláh B. – Skribek (Szabó M., 65.), Lőrinczy (Kulcsár K., 46.), Takács (Ihrig-Farkas, 59.) – Kovács D. Vezetőedző: Csizmadia Csaba.

Gólszerzők: Koszta (35. – 11-esből, 37.), Szánthó (57.), Favorov (67.), Futács (89.).

Sárga lap: Zimonyi (21.), Koszta (42.), Favorov (51.), illetve Zeke (17.), Filkor 35.), Jagodics (55.), Oláh B. (69.).

Mindkét csapat úgy készült erre a találkozóra, hogy a bentmaradás szempontjából akár döntő jelentőséggel is bírhat. A ZTE FC három ponttal előzte meg – még bent maradó helyen – a Budafokot, amely viszont ebben a szezonban már kétszer is borsot tört a zalaiak orra alá. Mindkétszer legyőzte ugyanis az egerszegieket, ez pedig éppen elég önbizalmat adhatott erre a mérkőzésre is a Promontor utcaiaknak. A Budafok érezhetően nem akarta lerohanni a ZTE csapatát, a korábban tőle megszokott fegyelmezett játékkal nyitott. A ZTE szimpatizánsai közül egy maroknyi szurkoló közvetlen a stadion mellől biztatta a csapatot, hangjuk pedig jól behallatszott a játéktérre is. Waltner Róbert most is a három belső védős hadrendet választotta, elöl pedig ketten, Zimonyi és Koszta tartózkodtak. A tétnek megfelelően túl látványos játék nem alakult ki, a ZTE (amelyből továbbra is hiányzott sérülés miatt Könyves és Lesjak) többet kezdeményezett, többet birtokolta a labdát, de eredmény nélkül. A Budafok szándéka egyértelmű volt, vagyis a megszerzett labdákat minél kevesebb húzással átvinni az ellenfél térfelére, és ellentámadásokat vezetni. A váratlan megoldások viszont mindkét oldalon elmaradtak, emiatt úgy telt el az első fél óra, hogy nem akadt egyetlen komolyabb helyzet sem. Aztán következett olyan két perc, amelyben két gól született. A 34. percben Babati szöglete után M. Nikolic felugorva könyékkel arcot találta Szánthót. A megítélt büntetőt Koszta laposan a jobb sarokba helyezte, 1-0. A ZTE támadásban maradt, a 37. percben Favorov cselezte be magát a büntetőterületen belülre, Jagodics elpöckölte a labdát, ami Koszta elé került, ő pedig 16 méterről ballal a bal sarkot lőtte ki, 2-0. Pillanatok alatt megnyugtató előnyhöz jutott a zalai csapat, amely igyekezett megroppantani az ellenfelet egy újabb találattal, de ez már nem jött össze neki.

Nem meglepő módon a második félidőre hármas cserét hajtott végre Csizmadia Csaba, a vendégek mestere, miközben óriási eső zúdult a pályára, feltámadt a szél és alaposan lehűlt a levegő. Immár a csúszós talajjal is számolni kellett, a ZTE-nek pedig azzal is, hogy egy mindent egy lapra feltevő ellenféllel folytatja. A Budafok letámadott, immár többet volt nála a labda, de jött az 57. perc, amikor a ZTE büntetett. Pontosabban Szánthó Regő, akit Bedi indított a bal oldalon, majd a 16-os vonalától kissé balról a középpályás felnézett és ballal óriási gólt lőtt a bal felső sarokba, 3-0. Ez így már komoly előnynek számított, az egerszegiek kézben tartották a mérkőzést, még akkor is, ha a Budafok ment előre, próbálkozott, de nem tudott helyzetet kialakítani. A 67. percben pedig egy fineszes góllal tovább nőtt a hazai előny. Zimonyi laposan passzolt középre a jobb oldalról, Koszta átlépte a labdát, amely a mögüle érkező Favorovhoz került, ő pedig 14 méterről a léc alá lőtt, 4-0. A ZTE már elkezdett játszani, Szánthónak volt egy látványos kapáslövése, Waltner Róbert pedig cserélt, ami már annak is szólt, nehogy valaki megsérüljön. Lejött a duplázó Koszta is, a mérkőzés gyakorlatilag már eldőlt, a kérdés csupán az lehetett, hogy láthatunk-e még gólt. Az egerszegiek már igazából próbálták futtatni az órát is, de azért a végén, a 89. percben Tajti passza után Futács szépen lefordulva őrzőjéről, 6 méterrel belőtte a ZTE FC ötödik gólját is, 5-0.

Ez tényleg ötös volt!

A ZTE FC nagyon fontos győzelmet szerzett, teljesen megérdemelten, hiszen végig jobb volt ellenfelénél, ráadásul gólokat lőtt. Az egerszegiek a Budafoktól hat ponttal elléptek, a kérdés az, hogy mennyi előny marad a DVTK-val szemben, amely majd szerdán lép pályára.

A 30. forduló kedd esti másik találkozója, a Ferencváros – Újpest találkozó lapzárta után ért véget.

A szerdai program: MTK–Kisvárda 15.15, Diósgyőr–Puskás FC 17.30, Mezőkövesd–Fehérvár FC 20.00, Paks–Bp Honvéd 20.15.