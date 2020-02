A ZTE FC-nek egy igazán nagy bravúrra lenne szüksége Mezőkövesden

A labdarúgó NB I-ben a harmadik kör kezdődik meg a 23. fordulóval, a bajnokság kétharmada tehát lement. A ZTE FC szombaton (17.00) ahhoz a Mezőkövesdhez látogat, amely ellen megkezdte a 2019–2020. évi bajnokságot. Az egerszegieknek most jönne igazából nagyon jól egy bravúr, és a Mezőkövesd elleni siker valóban az lenne.

A bajnokság nyitányán 1-0-ra a Mezőkövesd nyert, amelyről akkor még nem lehetett tudni, hogy egészen fantasztikus sorozatot kezd meg. Kuttor Attila együttese gyakorlatilag kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, nincsenek hullámvölgyei, masszívan ott van a dobogón és legutóbb az FTC-t győzte le 3-0-ra. Mindez sokat elmond Szappanos Péterék formájáról. A korábbi ZTE-kapus nevét pedig nem véletlenül kell megemlíteni az újabb találkozó előtt. A nyitányon Szappanos kiváló formában védett, gyakorlatilag három ziccert is fogott a ZTE FC ellen. Aztán jött a novemberi egerszegi összecsapás. Az 1-1-es végeredmény úgy alakult ki, hogy Szappanos előbb Babati, majd a hajrában Radó büntetőjét védte. Mindkétszer tehát főszereplő volt a kövesdi kapus.

Szombaton jöhet a Mezőkövesd–ZTE FC párharc harmadik felvonása. Az egerszegiek kerete időközben kiegészült Matija Kataneccel, akit kölcsönvett Mezőkövesdről a ZTE FC. Egyébként a védő követte el Bobál Gergellyel szemben azt a szabálytalanságot, amiért az első büntetőt ítélte meg novemberben Kassai Viktor. Minthogy kölcsönről van szó, megkérdeztük Sallói Istvánt, a ZTE FC sportigazgatóját, hogy van-e a két klub között Kataneccel kapcsolatban bármilyen külön megállapodás, ám a válasz az volt, hogy nincs. Pályára léphet szombaton is, amennyiben Márton Gábor vezetőedző csatasorba állítja.

Amire azért jó esély van, hiszen a legutóbbi meccseken belső védőként szerepelt Szépe János piros lap miatt eltiltott (egy meccset kell kihagynia), Kocsis Gergő pedig betegség miatt nem utazott el Mezőkövesdre. A ZTE FC pénteken kelt útra, este már a mérkőzés helyszínén edzett. A kiesés elől menekülő ZTE FC-nél nincs fogadkozás, készülődés van.

A csapatnak tizenegy mérkőzése maradt arra, hogy megszerezze azt a pontmennyiséget, amivel megkapaszkodhat az élvonalban. Ehhez most már bravúrok kellenének, nem is egy. A ZTE FC-nél tehát úgy készülnek, hogy megpróbálják meglepni a Mezőkövesdet. A házigazda formáját mutatja, hogy legutóbb hazai pályán 3-0-ra legyőzte a Ferencvárost, Kuttor Attila csapata valószínűleg úgy készül, hogy a ZTE ellen nem akar semmit sem a véletlenre bízni. Ami önmagában még nem biztosíték a hazai sikerre, sok múlik azon, hogy az egerszegiek mennyire tudják minimálisra szorítani a hibáikat. Kulcs­szerep jut a védekezés hatékonyságának, bár a rögzített helyzetekből kapott gólok száma csak nem akar csökkenni a ZTE FC-nél. Természetesen a támadások hatékonysága sem lesz mindegy: közhely, de a helyzeteket be kell lőni, bravúr enélkül nem születhet.

A mérkőzés esélyese a Mezőkövesd, s ahogy Kuttor Attila, a házigazda szakvezetője fogalmazott, a két csapat eddigi két találkozója kiegyenlített volt, és arra számít ő is, hogy hasonló lesz a harmadik is. Csapatának a lehető legjobban kell koncentrálnia, ha győzni akar. Márpedig ez a tervük.

A harmadik kör kezdődik tehát a bajnokságban, ami előtt elkészítettük az első, és a második körben lejátszott találkozók utáni tabellát is. Igazából nagy meglepetés nincs benne, annyi viszont jól látszik, hogy a bajnokság második szakaszában a DVTK jobban, míg a DVSC rosszabbul teljesített az előzőhöz képest.

Innen folytatják.