A ZTE FC NB I-es csapata leigazolta Eduvie Ikobát

Bolla Bendegúz hétfőn elhagyhatta a kórházat, azonban a ZTE FC védője a hét végi, NB I-es nyitányon Mezőkövesden biztosan nem lép pályára, de az FTC ellen a második körben már szeretne ott lenni. Az egerszegiek hétfőn leigazolták Eduvie Ikobát.

A szombaton megtartott, főpróbának szánt „Zete Fieszta” rendezvény nem éppen úgy zajlott le, ahogy azt tervezték. Erről viszont legkevésbé a ZTE FC tehet, hiszen az óriási vihar éppenséggel nem szerepelt a forgatókönyvben, ami végül félbeszakította a rendezvényt, így a ZTE FC és a Dzsudzsák Balázst felvonultató al-Ittihad Kalba mérkőzését.

Minderről előző számunkban már bővebben írtunk, s arról is beszámoltunk, hogy a 2-1-es állásnál félbeszakadt találkozón Bolla Bendegúz a 13. percben egy ütközés következtében agyrázkódást szenvedett. Kórházba kellett vinni, s ott is fogták egészen hétfőig. Amikor a ZTE FC NB II-es bajnokcsapatának tagját kerestük, Bolla örömmel újságolta: már hazafelé tart Székesfehérvárra (a ZTE FC a nyáron újabb 1 évre vette őt kölcsön az FC Fehérvártól), de a futball most egy ideig kimarad számára.

– Köszönöm, jól vagyok, ma engedtek ki a kórházból és hazajöttem Fehérvárra pihenni – válaszolta az idén 20 éves, rendkívül tehetséges védő kérdésünkre. – Vasárnap még úgy volt, hogy két hetet kell kihagynom, ami talán változhat. Természetesen első az egészség, de én szeretném, ha a jövő héten már mozoghatnék. Az, hogy mi történt, csak mások elbeszéléséből tudom, az ütközés ugyanis teljesen kiesett az emlékezetemből. Sajnálom, hogy így alakult ez a dolog, éppen a rajt előtt egy héttel, de remélem, hogy minél előbb felépülök és visszatérhetek a csapatba.

Bolla Bendegúz karján immár egy tetoválás is megörökíti a ZTE FC-vel nyert bajnoki címet, amire rákérdezve a játékos elárulta: ez volt pályafutása első bajnoki aranya.

– Mindenképpen szerettem volna, ha ezt a dátumot magamon viselhetem, mert fontosnak érzem a pályafutásomban – mondta el Bolla Bendegúz. – Előtte hivatalosan a Videotonnal is bajnok lettem, egy alkalommal pályára léptem abban a szezonban, ám úgy érzem, a ZTE-vel szerzett arany az, amiben én is jelentősebb részt vállalhattam. A most kezdődő szezon is fontos lesz, hiszen az NB I-ben folytatjuk. Azt gondolom, hogy el kell telnie majd pár fordulónak, hogy teljesen összeszokjunk, hiszen érkeztek új játékosok is.

Azonban a legfontosabb, hogy a célunkat, vagyis a bent maradást szerintem el fogjuk érni. A csapatszellem az elősző bajnokságban is kiváló volt, ez ugyanúgy most is megvan. Na meg az is, hogy remek a szurkolótáborunk van, amelyre számíthatunk.

A ZTE FC hétfőn bejelentette, hogy leigazolja egy évre a hetek óta náluk készülő 22 éves, amerikai–nigériai Eduvie Ikobát. A klub pedig szerdán a ZTE-stadionban előbb nyílt edzést tart (16.45), majd ugyanitt 18 órától szurkolói ankét lesz.