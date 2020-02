Ahogy a bajnoki szezont, úgy a labdarúgó NB I harmadik körét is Mezőkövesden kezdte meg a ZTE FC együttese, amely a harmadik helyen álló kövesdiek vendége volt. A ZTE FC nagy bravúrral, idegenben győzött!

Mezőkövesd-Zsóry FC – ZTE FC 1-2 (0-1)

Mezőkövesd, 1450 néző. Jv.: Vad II. (Vigh-Tarsonyi, Csatári).

Mezőkövesd: Szappanos – Farkas D., Nesterov, Pillár, Silye – Karnicki (Takács T., 76.), Cseri, Berecz, Besirovic – Nagy D. (Jurina, 51.), Zivzivadze (Vajda, 71.), Besirovic. Vezetőedző: Kuttor Attila.

ZTE FC: Demjén – Bolla, Lesjak, Katanec, Bedi – Mitrovic, Katelaris – Bőle (Ostrek, 84.), Stieber, Radó – Bobál G. (Ikoba, 61., Bobál D., 84.). Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerzők: Cseri (80.- 11-esből), illetve Mitrovic (39.), Bőle (46.).

Sárga lap: Nesterov (5.), Farkas (11.), Nagy D. (48.), illetve Katanec (30.), Katelaris (37.).

Kiállítva: Katanec (79.).

Ha Budu Zivzivadze betalál… Akkor a Mezőkövesd nem kap ki – legalábbis a két csapat eddigi két találkozóján ez történt. Sőt, a grúz légiós a bajnoki nyitányon győztes gólt szerzett (1-0) csapatának, majd a novemberi egerszegi összecsapáson (1-1), szintén vezetéshez juttatta a Mezőkövesdet. Az, hogy végül döntetlen lett, nem Zivzivadzén múlt, sokkal inkább a két büntetőt is védő Szappanos Péter kapuson…

A Mezőkövesd a harmadik helyről várta ezt a fordulót, míg a ZTE FC a 11. pozícióból, nem volt tehát kérdés, hogy a papírforma kinek az oldalán állt. Telt házról szó sem volt, mint egy hete, amikor a Ferencváros vendégeskedett Mezőkövesden, pedig Kuttor Attila együttese 3-0-ra nyert. Úgy látszik, a ZTE nem vonzott ennyi nézőt, s talán a hazai nézők is magukban elkönyvelték a három pontot… Kiegyenlített volt az első negyedóra, az egerszegiek nem állhattak be csak védekezni, hiszen nekik pontok kellenek most már. A házigazdánál a remek formában futballozó Cseri Tamás látszólag teljesen szabad szerepkörben futballozott, hiszen volt, hogy szinte a védősorban kérte a labdát, vagy éppen elöl tűnt fel. A ZTE megfontoltan játszott, de érezhetően támadó felfogásban. A 19. percben Zivzivadze próbálkozását hárította lábbal Demjén, majd Bobál lövése pattant szögletre éledezett a találkozó, sőt a 24. percben egy kirúgás után Nagy D. került lövőhelyzetbe, 18 méterről lőtt is, de a labda kívülről súrolta a bal oldali kapufát. A ZTE FC ennek ellenére teljesen egyenrangú partnere volt a házigazdának. Matija Katanec kapott sárgát, a ZTE játékosa pár hete még a Mezőkövesd együttesében szerepelt, de kölcsönvette őt a kék-fehér alakulat. A 31. percben Bolla indult meg és lövése Szappanosról jött ki, de nem volt érkező. Az egerszegiek szervezetten játszottak, majd a 39. percben Mitrovic kissé balról indult befele, 23 méterről lövésre szánta el magát, a labdába ugyan még beleért Szappanos, de az a hálóban kötött ki, így vezetett a ZTE FC, 0-1. Ezzel ért véget az első félidő, a ZTE FC pedig reménykedhetett.

A második félidő elején pedig még inkább! A 46. percben Mitrovic remekül játszott a mélységből kilépő Bőléhez, aki az ötös vonala előtt egy csellel csinált magának helyet és okosan, a rövid sarokba passzolt, 0-2. Ennél kedvezőbben nem is alakulhatott volna a mérkőzés a ZTE FC szempontjából, de nagyon sok idő volt még hátra a találkozóból. A Mezőkövesd érezhetően igyekezett nyomás alá helyezni az egerszegieket, akik beszorultak. Az 59. percben Zivzivadze éles szögből meglőtt labdájába Demjén ért bele, így az elkerülte a kaput. Az egerszegieknél Ikoba érkezett a pályára, jól jött pár zalai kontra, melyekben volt veszély. A ZTE bírta a nyomást, a 71. percben Besirovic 7 méteres lövését lábbal mentette szögletre Demjén, és kezdtek megint elmaradni a zalai támadások. Aztán kijött a szorításból az egerszegi csapat, volt egy ötperces időszak, amikor gyakorlatilag csak ők kezdeményeztek, a hajrára pedig már az idő a házigazdát szorította. A 79. percben Takács jobb oldali beadásába a játékvezető ítélete szerint Katanec kézzel ért bele a 16-oson belül, így második sárga lappal védőt kiállította. A megítélt büntetőt Cseri a bal alsó sarokba helyezte, 1-2. A kiállítás után lépett Márton Gábor, lehívta a pályáról a csereként beállt Ikobát, és a helyére a védő Bobál Dávidot küldte a pályára. A szándék egyértelmű volt: megőrizni az előnyt, hiszen érett a meglepetés, ami fontos pontokat hozhatott. A ZTE FC érthetően már csak az eredmény tartására törekedett, a 92. percben a félpályáról Mitrovic szabadrúgásból egyből kapura ívelt, de a felső léc mentett.

A ZTE játékosai óriási akarással végül megőrizték előnyüket, így nagy bravúrral győzött az egerszegi csapat. A megszerzett három ponttal a zalaiak maradtak ugyan a tabella 11. helyén, de közelebb kerültek az előttük állókhoz. Jövő szombaton érkezik Egerszegre a Ferencváros.

Kuttor Attila: „Gratulálok a ZTE-nek, amely jó időben szerezte a góljait. Nagy erőket mozgósítottunk, de ma semmi sem sikerült. Nem tudok szemrehányást tenni játékosaimnak, hiszen ugyanazt láttam tőlük a pályán, mint az elmúlt hetekben és hónapokban.”

Márton Gábor: „A mi helyzetünkben az a legfontosabb, hogy nyertünk. Voltak kifejezetten jó dolgaink, de akadt, amikor szerencsénk is volt. Bravúrokra van szükségünk ahhoz, hogy céljainkat elérjük, vagyis a bent maradást, és ez egy ilyen találkozó volt. Kétgólos vezetésünk után sem éreztem azt, hogy hátra dőlhetünk. Fegyelmezettek voltunk, a lényeg a három pont megszerzése.”