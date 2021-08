A ZTE FC Mezőkövesdről sem térne haza üres kézzel

A második fordulóval folytatódik a labdarúgó NB I. új idényének sorozata, illetve pénteken este egy mérkőzéssel ez már meg is kezdődött. A ZTE FC együttese majd szombaton lép pályára, amikor 17.45 órától a Mezőkövesd- Zsóry FC vendége lesz. A két csapat tavaly is a második fordulóban találkozott először, akkor is Kövesden, és 1-1-re végződött mérkőzésük.

Ezt ne hagyja ki! Üres lózunggá vált a baloldalon az antiszemitizmus elleni fellépés

Arra, hogy ez az eredmény most is jó lenne-e, nem lehet pontos választ adni anélkül, hogy ne ért volna véget az éppen aktuális találkozó. Tavaly úgy született meg a döntetlen, hogy előbb a Mezőkövesd jutott vezetéshez, de gyorsan egyenlített a ZTE FC csapata Vass Patrik révén.

Egyvalami viszont biztos: annál mindig minden jobb eredmény, minthogy egy csapat ne szerezzen egyetlen pontot sem. Vélhetően a ZTE FC-nél is így vannak ezzel. Waltner Róbert együttese a nyitányon a Fehérvár FC-vel döntetlent játszott, és a játék képe, valamint alakulása után maga a szakvezető is úgy fogalmazott, hogy elégedett az eredménnyel. Valóban, alakulhatott volna rosszabbul is az a találkozó – kis szerencsével persze jobban is -, ám egy olyan kaliberű csapat, mint a fehérvári ellen ponttal kezdeni, nem volt rossz.

A Mezőkövesd viszont úgy várja a szombati találkozót, hogy Pintér Attila együttese idegenbeli bravúrt ért el, hiszen 3-2-re legyőzte a tavaly remeklő Paksot. A hazai bemutatkozás előtt mindez aligha csökkenti a mezőkövesdiek önbizalmát a ZTE FC ellen. A kék-fehérek már pénteken elutaztak a találkozó színhelyére. Waltner Róbert vezetőedző a Fehérvár FC elleni találkozó után a csapategységet emelte ki, amire szombaton is szükség lesz.

A ZTE FC kerete továbbra sem teljes, hiszen Huszti András sérült, a visszatérésére egyelőre nincs pontos dátum. Zoran Lesjak viszont már edz, ő hamarosan – ha nem jön közbe semmi – újra teljes értékű munkát végezhet. A Fehérvár FC ellen még nem, ám szombaton az Eszékről kölcsönvett két labdarúgó – Eros Grezda, Josip Spoljaric – is bekerülhet a nevezettek közé, amire inkább Spoljaricnak van nagyobb esélye.

A hazaiak szakvezetője, Pintér Attila a klub honlapján úgy fogalmazott, hogy a ZTE megmutatta erejét a Fehérvár ellen, így nem készül könnyű mérkőzésre úgy sem, hogy győzelemmel kezdtek idegenben, most pedig hazai pályán szerepelhetnek. Ráadásul kiemelte, hogy Vadnai és Vajda is kiesett csapatából, ám szurkolóik segítségére is támaszkodva bíznak a győzelem megszerzésében. Waltner Róbert, a ZTE FC vezetőedzője pedig azt emelte ki a ZTE honlapján: pozitívan tekintenek a Mezőkövesd elleni összecsapásra, minden mérkőzés más, és mindenképpen jó eredményt szeretnének elérni.

A találkozó egyik érdekessége lehet, hogy a ZTE-től három szezon után a nyáron távozott Szépe János Mezőkövesdre igazolt, és nagy valószínűséggel kezdő is lesz. A labdarúgó NB I. 2. fordulójának nyitómérkőzését már pénteken megrendezték, ám a Kisvárda – Gyirmót FC találkozó lapzárta után ért véget. A BL-selejtezőben még versenyben lévő Ferencváros és a Fehérvár FC rangadóját a népligeti együttes kérésére szeptember 22-re halasztották.

A 2. forduló hétvégi programja.

Szombat: Mezőkövesd – ZTE FC 17.45, MTK- Bp. Honvéd 20.00.

Vasárnap: DVSC-Újpest 17.45, Puskás FC-Paks 20.00.