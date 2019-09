A ZTE FC megszerezte első hazai sikerét!

A labdarúgó NB I szombati játéknapján a ZTE FC együttese a múlt vasárnapi, FTC elleni találkozója után ismét hazai környezetben szállt harcba, hogy gyarapítsa pontjai számát. Az ellenfél ezúttal a Paks csapata volt, amely ellen jó játékkal győzött is a ZTE FC.

ZTE FC – Paksi FC 3-1 (2-1)

Zalaegerszeg, 2945 néző. Jv.: Erdős (Berettyán, Huszár).

ZTE FC: Demjén – Bolla, Lesjak, Bobál D., Tamás K. – Kocsis, Bedi – Barczi, Mitrovic (Hudák, 90.), Stieber – Ikoba (Bobál G., 61.). . Vezetőedző: dr. Dobos Barna.

Paks: Holczer – Osváth, Poór, Fejes A., Szabó J. – Papp, Wiedecker, Balogh B. (Remili, 72.) – Könyves (Fejes Á., 72.), Böde, Hahn.

Vezetőedző: Tomiszlav Szivics.

Gólszerzők: Radó (27.), Stieber (36.), Mitrovic (70.), illetve Böde (10.).

Sárga lap: Osváth (35.), Widecker (58.), Remili (80.), Papp (92.).

Kiállítva: Böde (75.)

A múlt vasárnapinál szerényebb érdeklődés övezte a ZTE FC újabb hazai találkozóját a Paks ellen. A tét viszont ugyanaz volt a zalaiak szempontjából is, mert ahogy az egerszegiek, úgy a tolnaiak is az újabb pontjaik megszerzéséért szálltak harcba. A ZTE csapatába a korábbi eltiltottak közül végül csak Kocsis Gergő tért vissza, Devecseri Szilárd a kispadon kapott helyet, s ugyancsak kispados volt sérülés után a csapatkapitány Babati Benjamin.

A vendégeknél a legnagyobb névnek mindenképpen Böde Dániel számított annak ellenére is, hogy a Paks együttesében számos rutinos, élvonalbeli múlttal felvértezett labdarúgó is szerepelt. A kezdés után jobbára a mezőnyben zajlott a játék, ám a 10. percben máris gólnak örülhetett a maroknyi paksi tábor. Osváth játszi könnyedén lépett ki a jobb oldalon, beadása a hosszún helyezkedő Bödéhez került, aki 8 méterről úgy lőtt a kapuba, hogy Demjén még beleért a labdába, 1-0. Gyors, pontos és rutinos gól volt ez, a ZTE pedig innentől futott az eredmény után. A Paks érezhetően feltolta a védekezését, és a társak rendre Bödét keresték labdáikkal, aki mélységben, már a középpályán várta ezeket. A 15. percben aztán Lesjak is a kapuba talált, de lesről. A zalaiak ekkor már nagyobb hangsúlyt próbáltak fektetni támadásaikra, kezdetben kevesebb sikerrel, de aztán hatékonyabban. A 27. percben zalai szöglet után a kivágott labdára Stieber startolt és jól tette, hogy nem engedte ki. Jobbról, mélységből az oldalvonal mellől a hosszú oldalra ívelt, ahol Bobál Dávid fejelte le a labdát, amire érkezett Radó, és 7 méterről beljebb segítette, 1-1. Hazai szempontból ez az eredmény már jobban nézett ki, a 33. percben Tamás K. cselezte magát előre, de végül nem lőtt, az ellentámadás végén pedig Balogh elől az utolsó pillanatban szedte fel a labdát Demjén kapus. És jött a fordítás. A 35. percben zalai szabadrúgás után még kijött a labda, azonban Radó 20 méterről fejjel azonnal a visszalépő Stiebert játszotta meg, aki balról, éles szögből 7 méterről remekül lőtte ki a kapu hosszú oldalát, 2-1. Stieber már korábban is sokat változtatta a helyét, ha egyszerűen akarnánk kifejezni magunkat: jól mozgott. A Paks már nem támadott annyit és nem tudott olyan gyorsan váltani védekezésből támadásba, mint előtte. A 45. percben szabadrúgáshoz jutott a ZTE FC, a 20 méterre letett labdát Radó lőtte el és a bal felső saroknál a két léc találkozását találta telibe.

A második félidőt nagyobb lendülettel kezdte a Paks és Papp két lövését is ki kellett a zalaiaknak vágni a kapu előteréből. Kellett pár perc, hogy a ZTE rendezze a sorait, az 50. minutumban Bolla 20 méteres lövése alig szállt fölé. Az egerszegiek kezdtek abban a ritmusban játszani, mint az első félidő második felében, Stieber sokat volt játékban és jól osztogatott. A Paksnak természetesen még semmit nem kellett feladnia, amely próbált gyors ellentámadásokat vezetni. A 60. percben például Böde iramodott meg középen, balra játszott, Hahn pedig centerezett, de a kapu torkában érkező Könyves elesett és nem tudta kapura tenni a labdát. Óriási helyzet volt. A 63. percben a csereként beállt Bobál Gergely készítette le a labdát a kilépő Radónak, aki kissé balról 12 méterről lőtt, ám Holczer szögletre mentett. Ez is nagy lehetőség volt. Változatos volt a játék, a nézők nem unatkoztak, a 71. percben pedig növelte előnyét a ZTE FC. A paksiaknál Fejes felett szállt el egy átadás, amire Radó startolt, a kapu felé indult, a 16-os jobb sarkától okosan visszajátszott Mitrovicnak, aki gyönyörűen, 17 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. 3-1. A ZTE egyre felszabadultabban játszott, majd a 75. percben Böde és Kocsis csapott össze a kezdőkörben, a paksi játékos vállal, keményen eltalálta a zalai labdarúgó arcát, amiért villant a piros. Tíz emberrel is támadott a Paks, de a ZTE már kézben tartotta a meccset. A 82. percben óriási tapsot kapott a levonuló Radó András és a helyére érkező Babati Benjamin. Előbbi jól játszott, gólt lőtt és gólpasszokat adott, míg utóbbi hosszú sérülés után lépett ismét pályára. A 88. percben éppen ő indította a saját térfeléről induló Tamás Krisztiánt, de a kapuból kifutó Holczer el tudta még sodorni a labdát.

A ZTE FC hazai pályán nem hibázott, jó játékkal szerezte meg első itthoni sikerét a bajnokságban, ami sokat ér.

Dobos Barna: „Gratulálok a csapatnak, a legfontosabb a három pont megszerzése volt ma és ezt maximálisan teljesítettük. Hátrányba kerültünk, de nem ijedtünk meg és a most a végén is koncentráltak voltunk, hogy ne csússzon ki a kezünkből a győzelem, mint legutóbb.

Tomiszlav Szivics: ” Érdekes mérkőzés volt és furán hangozhat ez tőlem, de nagyon jól játszottunk. Többet volt nálunk a labda, de nem tudtuk ezt kihasználni. Több hibát is elkövettünk, amivel élt a ZTE, amelynek gratulálok a győzelméhez.