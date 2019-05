A ZTE FC már vasárnap bajnok lehet a Budafok elleni találkozó után

Az ünneplés után már a vasárnapi (17.00), Budafok elleni találkozójára összpontosít a labdarúgó NB II-ben listavezető és már feljutott ZTE FC. Dobos Barna vezetőedző elmondta, már csak egy pont hiányzik a bajnoki címhez, de ők hármat akarnak szerezni ezúttal is.

Hétközi, ceglédi sikerével már feljutott az élvonalba a ZTE FC, amely szerdán éppen annyira ünnepelte meg ezt, amennyire kellett, de már a Budafok elleni találkozóra készül. Amint megírtuk, Sallói István sportigazgató is folytatja a munkát a klubnál, hiszen megegyezett erről Végh Gábor többségi tulajdonossal. A csapat számára pedig még van három mérkőzés és egyelőre még hiányzik a bajnoki cím.

– Már feljutók vagyunk, de az aranyéremért még ringbe kell szállnunk – mondta Dobos Barna, a ZTE FC vezetőedzője. – Egy pont is elég ehhez, de azt szeretném és erről beszéltem a fiúknak is, hogy két hazai mérkőzés következik, nyerjük meg mindkettőt. Mindez emelné a hangulatot és ami fontos, hogy jöjjenek minél többen a nézők a stadionba, hogy együtt éljük át a bajnoki cím megszerzésének pillanatát. A Budafok elleni meccsen sem hullhat csak úgy az ölünkbe a siker. Nem elég ünnepelni, hanem bele kell állni ebbe a meccsbe is.

A szakvezető szerint vannak nehézségeik. Mint mondta, eddig nem akart róla beszélni, de az elmúlt hetekben a kulcsjátékosok közül többen is nem teljesen egészségesen játszottak. A ceglédi találkozón a hathetes kihagyás után visszatért Babati Benjamin újra érezte a sérülését, Barczi Dávidot pedig csúnyán lerúgták, ezért kellett lecserélni. A szakvezető beszélt Aljosa Vojnovicról is.

– Babatival kockáztatnom kellett, és azt gondolom, hogy szükség volt rá, amit igazolt a játékával, hiszen gólpasszt is adott – folytatta Dobos Barna. – Barczi több rúgást kapott, de bízunk benne, hogy felépülhet. Vojnovic már a csapattal edz, és ha olyan állapotban lesz, akkor a soron következő két hazai mérkőzés valamelyikén már pályára szeretném küldeni. Az, hogy ennek az ideje már vasárnap eljön-e, még nem tudom megmondani. A Budafok ellen a pillanatnyi legjobb összeállításban akarom pályára küldeni a csapatot, győzni akarunk és bajnokok lenni!