A ZTE FC lendületet vett, de ezt tartania is kellene a folytatásban

Szombati döntetlenje ellenére is nyugodtan kijelenthető, hogy lendületbe jött a ZTE FC labdarúgócsapata, hiszen a Ferencváros elleni iksz (1-1) és a mutatott játék legalábbis biztató lehet a folytatásra. Ami továbbra sem lesz könnyű, kezdve azzal, hogy szerdán még kupameccs is vár Márton Gábor együttesére a MOL Fehérvár FC otthonában.

Négy meccs, hét pont – ez eddig a ZTE FC mérlege azóta, hogy vezetőedzőt váltott. Ám lényeges az is, hogy ebben a sorozatban benne volt a három dobogós csapat (FTC, Fehérvár FC, Mezőkövesd) és az Újpest. Ha ezt az átlagot hozták volna az egerszegiek a bajnokság elejétől, akkor most körülbelül 42 pontjuk lenne. Ám ez csak játék a számokkal. A ZTE újonc az NB I-ben, lehet, hogy most kezd beleszokni az élvonal ritmusába. Az, hogy még időben vagy későn, azt a jövő dönti el. Mindenesetre a ZTE FC esetében valóban számolgatni kell és nézni a tabellát, hiszen bent akar maradni, de továbbra is a 11. helyen áll.

A szombati döntetlen jelentősége az, hogy a megszerzett 25 pontjával öt pontra van a hetedik DVSC-től ( 30), amelyhez éppen szombaton utazik, háromra a Kisvárda és az Újpest duótól (28) és kettő pontra a Pakstól (27). Azaz él a remény. Azzal meg pláne, ha tartani tudják majd azt a játékot Radó Andrásék, amit az FTC ellen is láttunk tőlük. Nem véletlenül említettük a támadót, aki végül belőtte az ellene megítélt szabálytalanságért járó büntetőt, hiszen végig aktívan futballozott és veszélyesen. Ám mielőtt valaki még megkérdezné, akkor miért nem nyert a ZTE, ha ilyen jó volt, a válasz egyszerű. Mert a Ferencváros volt az ellenfél. A címvédő és a jelenlegi éllovas, és ezzel tökéletesen „körül” is írtuk az erősségét. Az pedig, hogy a ZTE a második félidőben, ha nem is futballozta le az ellenfelet, de kétségtelenül jobb volt, biztató. Az is igaz, ha Varga lövésénél a labda nem pattan vissza 0-1-nél a kapufáról, lehet, hogy most az egerszegiek a vereség okozta bosszúság miatt bánkódnának. Amiről még szó volt, és az egerszegi játékosok, illetve a szakmai stáb is számon kért a játékvezetőn, hogy miért nem ítélt büntetőt, amikor Stieber Zoltán lövésébe Lovrencsics Gergő kézzel ért be. Az esetet kielemezték, a Nemzeti Sportban Szabó Zsolt korábbi FIFA-játékvezető szerint jó döntés született, hogy nem adott Karakó büntetőt, és részletesen is leírják, miért. Csak azért nem idézzük mindezt, mert Szabó Zsolt nyilatkozata úgy ér véget: ez az ő véleménye, és lehet, hogy más másként ítélné meg. És éppen ez a mondat érzékelteti jól azt is, hogy mennyire kétes volt az eset.

Magyarul, ha megítéli a játékvezető a büntetőt (hiszen a labda a kapu irányába megy, és a labda sem testtel érintkezik), igazából azon se lehetne nagyon vitázni.

Jó eredmény tehát ez a döntetlen, ráadásul kiváló hangulatban, közel kilencezer néző előtt, jó iram mellett és változatos játékkal alakult ki, bárcsak több ilyen meccs lenne az NB I-ben. Soha rosszabb futballestét! És bárcsak máskor is megtelnének az egerszegi lelátók ilyen nagy számban a ZTE meccseire. A nézők ugyanis nemcsak hangulatot tudnak adni bármely sporteseménynek, de bizonyítottan a játékosok teljesítményére is pozitív hatással van a felfokozottabb hangulat. Ahogy korábban, egy másik cikkünkben már írtuk: „parancsszóra” továbbra sem lehet szurkolni vagy nézőt „rendelni” a stadionokba, de lehet érte tenni. Mi úgy véljük, hogy a ZTE FC az utóbbi hetekben tett érte.

Szerdán a ZTE FC kétgólos előnnyel (2-0) utazik a Fehérvár FC elleni magyarkupa-negyeddöntő-visszavágóra, nagy kihívás előtt áll tehát az egerszegi együttes. Aminek a kezdési időpontja 17.30 órára változott, hiszen a televízió ezt a találkozót adja élőben. A ZTE-előny „felértékelte” a második mérkőzést.

És még egy hír: Fanos Katelaris, a ZTE FC játékosa meghívást kapott a ciprusi válogatottba. A szigetország nemzeti csapata március 26-án Luxembourgot, majd 31-én Svédországot fogadja barátságos mérkőzésen.