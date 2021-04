A ZTE FC legyőzte a DVTK-t a kiesési rangadón!

Három hetes szünetet követően folytatódott a labdarúgó NB I. és a 27. fordulóban a ZTE FC előtt komoly feladat állt. A kiesés elleni harcban közvetlen riválisát, a Diósgyőrt fogadta szombaton és küzdelmes találkozón, de az egerszegiek győztek, amivel nagyon fontos három ponttal gazdagodtak.

ZTE FC – Diósgyőri VTK 2-0 (1-0)

Zalaegerszeg, zárt kapuk között. Jv.: Vad II. (Szalai, Szécsényi).

ZTE FC: Demjén – Lesjak (Németh E., 72.), Kálnoki-Kis, Bobál D., Bedi (Gergényi, 65.) – Sankovic, Favorov – Szánthó (Babati, 65.), Tajti (Koszta, 72.), Könyves – Futács. Vezetőedző: Waltner Róbert.

DVTK: Malenica – Polgár K., Milovic, Soldo (Ivanovski, 61.) – Grgic, Max Augustino (Molnár, 61.), Mártkvárt, Marin – Suljic (Vanecek, 61.), Drazic (Roshi, 80.), Grozav. Vezetőedző: Zoran Zekic.

Gólszerzők: Szánthó (16.), Favorov (87.).

Sárga lap: Könyves (4.), illetve Milovic (85.), Grozav (89.)

Mielőtt elkezdődhetett volna a találkozó, a ZTE FC köszöntötte Zoran Lesjakot és Bobál Dávidot, akik 50. mérkőzésüket játszották egerszegi színekben az MTK elleni legutóbbi találkozón. Szombaton pedig már mindenki előre tekintett, hiszen olyan meccs következett, ami mindkét fél számára létfontosságúnak tűnt. A ZTE FC-t és a DVTK-t ugyanis három pont és két helyezés választotta el egymástól úgy, hogy az egerszegiek még épp, hogy bent maradó helyen álltak. A zalaiak mintha átadták volna kissé a területet a miskolciaknak, legalábbis valamivel többet volt a labda a DVTK-nél az első tíz percben. A 9. percben Bedi emelése alig kerülte el a jobb felső sarkot, hiszen a ZTE rendre visszatámadott, a 14. percben pedig Szánthó lövését fogta a vendégek kapusa egy gyors ellenakció végén. A 16. percben viszont a középpályás már gólnak örülhetett. Könyvessel szemben szabálytalankodtak a kaputól 19 méterre. A labda mögé Szántó állt, aki ballal remekül csavart a bal felső sarokba, 1-0. A ZTE nem siettetett semmit, 24. percben óriási gólszerzési lehetőség adódott a zalaiak előtt. Futács már a kapust is elfektette, de éles szögből még várt, mire oda lett a helyzet, majd Könyves, Favorov és Szánthó is lőhetett, de a labda rendre elakadt valamelyik diósgyőri játékosban. A találkozó képe nem sokat változott, a ZTE visszazárt és ebből indulva vezette gyors ellenakcióit. A DVTK igazából csak szögletekig jutott, viszont a félidő hajrájában már kifejezetten veszélyesen támadott, rendre lövőtávolságon belül került.

Változatlan összeállításban folytatták a csapatok. Továbbra is a ZTE akarata érvényesült, hiszen a Diósgyőr igazából ne tudott sem váltani a játékában, sem pedig komoly zavart kelteni a zalaiak soraiban. Az egerszegieknek viszont nagyon kellett volna még egy gól, hogy nyugodtabban játsszanak, hiszen ez az előny azért mindennek volt mondható, csak éppen nem komolynak. A vendégek szakvezetője hármas cserére szánta el magát, a szándék pedig egyértelműnek tűnt, vagyis a még hatékonyabb támadások. A 63. percben Vanecek lövése a kapufát érintve hagyta el a játékteret, ez komoly egyenlítési lehetőség volt és a ZTE is változtatott. Az biztos, hogy nem a szép játékról szólt ez a találkozó, de nem is lehetett semmit számonkérni a csapatokon. Itt most tényleg csak az eredmény számított. Kényszerű csere következett hazai oldalon, hiszen Lesjak megsérült, és egyik legstabilabb játékosát hozta le a pályáról Waltner Róbert. A 74. percben Gergényi futott el a bal oldalon, remekül adta a labdát Kosztának, aki a cselt is megcsinálta, de 12 méterről, tiszta helyzetből mellé lőtt… Érdekes hajrá ígérkezett, hiszen kezdett már mindkét csapat kitámadni. A 77. percben Németh kezére pattant a labda, a büntetőn belül, de a játékvezető kifelé ítélt szabadrúgást, miközben a vendégek büntetőt reklamáltak. Az idő fogyott, de a zalaiak nem lehettek biztonságban, hiszen egy hiba bármikor közbe jöhetett. A 87. percben viszont nőztt a zalai előny. Babati bal oldali szögletét mélyen visszapasszolta, érezhetően begyakorolt figurában, . A kaputól 17 méterre lévő Favorov kapásból lőtt, a labda pedig a gólvonalon álló Márkvárt lábai mellett jutott a hálóba, 2-0. Szegény Mártkvárt, a szögletet is ő hozta össze… Itt már nem volt kérdés, hogy a ZTE FC megnyeri ezt a találkozót. A DVTK csapatán ugyanis az egész mérkőzésen nem lehetett érezni azt a fajta mindent elszántságot, ami ebben a helyzetben várható lett volna tőle.

A ZTE FC megérdemelten nyert, ugyanis inkább az ő taktikájuk érvényesült, az egerszegiek szereztek két gólt, és ez mindent eldöntött. Nagyon fontos győzelem volt ez, a DVTK pedig még nehezebb helyzetbe került.

Waltner Róbert: „A mai mérkőzés számomra három dolog miatt volt fontos. Az első, hogy a csapat nyerjen ezen a kiesési rangadónak is nevezett fontos mérkőzésen. A másik dolog ,hogy szerettem volna győztes meccsen bemutatkozni a ZTE kispadján. A harmadik pedig: ma tízéves a kislányom Roberta, így ezt a győzelmet neki ajánlom. Kielemeztük az ellenfél játékát, kissé hátrébb védekeztünk, de nem csak kontrákra rendezkedtünk be. Lőttünk két szép gólt, elégedettek lehetünk.”

Zoran Zekic: „Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét oldalon volt lehetőség, ezek közül a ZTE egyet kihasznált. A második félidőben próbáltunk magasabb fokozatba kapcsolni, de a kapu előtt még nagyobb határozottságra lenne szükség. Csak akkor tudunk majd eredményesek lenni. A ZTE kontrái ültek, gratulálok neki.”