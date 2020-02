A ZTE FC legalább tudhatja, hogy mire kell felkészülnie

Meglepetés nem történt, győzött a Fehérvár FC, a meglepetés tényleg az lett volna, ha az egerszegiek akár csak egy pontot is raboltak volna szombaton a labdarúgó NB I újabb fordulójában. Elhangzott fehérvári részről, hogy a 4-1-es végeredmény nem tükrözi hűen, hogy mennyire nehéz volt győzniük, de azért azt is láttuk, hogy sima siker volt ez…

Egy kiesés elől menekülő és egy, még mindig bajnokaspiráns csapat találkozott, méghozzá az utóbbi otthonában. Maga a játék képe is hűen tükrözte ezt a különbséget. Nincs is ebben semmi rendkívüli, a Fehérvár FC az előző héten rangadót vesztett az FTC otthonában, odahaza nem akart hibázni, a ZTE FC pedig megpróbálta, de nem jött össze neki a bravúr. Igaz, lehetett volna határozottabb, keményebb is, de nem volt az.

Lehetne szépíteni azzal a vereséget, ha nincs kiállítás, akkor lehet, hogy minden máshogy alakul, de… A mérkőzés után megkérdeztük Márton Gábort, hogy csapatának, illetve játékosainak önbizalmával ezen a találkozón mennyire volt megelégedve, és egyértelmű volt a válasz. A ZTE FC vezetőedzője is egyetértett azzal, hogy ennél nagyobb önbizalommal kellett volna futballozni annak érdekében, hogy merjenek játszani. Márpedig erre is nagy szükség lesz a folytatásban, hiszen senki nem akar kiesni, így a ZTE FC riválisai (Paks, Kisvárda, DVSC, Kaposvár) sem, bár a somogyiak sorsa lassan megpecsételődni látszik.

A ZTE FC-nek még él a reménye, csak nem úgy, ahogy Fehérváron játszott. Sorakoztak a gyenge teljesítmények, ennyi labdát Bedi nem szokott elszórni, Bollát rendre átjátszották, Mitrovicnak kevés momentuma volt, és Stiebernek is. Annak ellenére, hogy Demjén kapusnak voltak jó védései is, maradjunk annyiban, nem ez volt élete meccse neki sem…

– Az első félidőben megint szögletrúgásból kaptunk gólt, ami szinte már menetrendszerű – bosszankodott Bolla Ben­degúz a találkozó után, amikor megszólítottuk. – Nagyon jól jött volna, ha az első félidő végén Radó lövése a kapuba jut, fordulás után pedig nincs mit szépíteni rajta: a kiállítás és az azt követő gól sokkolta a csapatot. Most csalódottak vagyunk, szomorúak, de el kell felejteni ezt a meccset és holnaptól a Mezőkövesd ellen készülni. Meg kell próbálni a bravúrt, nem lehet feladni.

A ZTE FC és a Fehérvár FC ezzel nem zárta le egymás elleni találkozóit, hiszen az idény során még háromszor találkozik. A két kupameccs – március 4-én 20 órakor lesz az egerszegi, majd március 11-én 18 órakor a fehérvári találkozó – után az NB I utolsó fordulójában, májusban Egerszegen még egyszer „összefutnak”. Apropó Magyar Kupa. A szombati találkozó után a fehérváriak kedvence, az MLS-ből hazatért Nemanja Nikolics a vegyes zónában újságíróknak hangsúlyosan arról beszélt: a kupát mindenképpen meg akarják nyerni, ez kiemelt cél számukra.

Addig is a ZTE FC ahhoz a Mezőkövesdhez utazik szombaton, amely a címvédő és listavezető Ferencvárost verte meg 3-0-ra. S hogy mivel? Jó játékkal és kőkemény letámadással, amit a találkozó után mint a legfontosabb momentumot emeltek ki a főszereplők. Ebből kiindulva, a ZTE FC Fehérváron is kemény letámadást kapott, s nem nagyon tudott mit kezdeni vele. Nagyjából tehát tudható, mire számíthat a hét végén is. De legalább fel lehet készülni rá.