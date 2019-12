A ZTE FC labdarúgói szombaton a Puskás FC otthonában zárják az évet

Az idei utolsó forduló következik a labdarúgó NB I-ben. Ez lesz a 16. játéknap, ami majdnem félidő, lévén a bajnokság 33 fordulón át tart. A ZTE FC szombaton (17.00) a Puskás Akadémia FC vendége lesz, de nem utazhat teljes csapattal.

A tabellán a házigazda áll jobban, hiszen a Puskás FC 25 ponttal 4. helyezett, a ZTE FC pedig 14 ponttal a 11. pozíciót foglalja el. Mint a pontszámokból is kitűnik, a kiesőhely és a középmezőny eleje közt sincs szakadéknyi különbség, de persze a 11 pont nem is kevés.

A ZTE FC egy hete fontos győzelmet ért el a Kaposvár ellen, a Puskás FC pedig 0-2-ről szerzett értékes pontot az FTC otthonában. A kék-fehéreknél sárga lapok miatt kiesett a játékmester Nikola Mitrovic.

– Mitrovic a támadójátékunkban kulcsszereplő, de meg kell oldanunk a pótlását – mondta Dobos Barna vezetőedző. – Örülök, hogy legutóbb sikerült nyernünk, és nem feltartott kézzel utazunk Felcsútra sem, noha tudjuk, hogy a Puskás FC az esélyes. Voltak már meglepetések a bajnokságban, akkor lennék elégedett, ha nem üres kézzel térnénk haza.

A két gárda augusztus végén, az első körben Egerszegen 1-1-es döntetlent játszott, a zalai gólt az a Radó András szerezte, aki a nyáron éppen Felcsútról szerződött a ZTE-hez. Őt kérdeztük az évzáró mérkőzés előtt, akiben úgymond benne van a gól, ezzel együtt a játékában a veszély is.

– Mindig jó érzés egy volt csapatom ellen játszani – mondta Radó András, aki két évet töltött el a Puskás FC-ben. – Dupla motivációt jelent, de szó sincs arról, hogy hatalmas izgalom lenne bennem. Számos alkalommal játszottam már korábbi együttesem ellen, ismerem ezt a helyzetet.

– Adott önbizalmat a Kaposvár elleni siker? A játékkal korábban sem volt gond, de a győzelmek hiányoztak.

– Jól játszottunk a korábbi meccseken is, de nüanszok hiányoztak ahhoz, hogy most még több pontunk legyen. Ha ezek meglennének, akkor a középmezőnyben állhatnánk. Egy siker után utazunk a Pancho Arénába, jó lenne, ha győztesen is zárnánk az évet.

– Mondjuk egy Radó-gól is beleférne?

– Mindig arra törekszem, hogy betaláljak, de felváltanám ezt arra, hogy az én gólom nélkül nyerjen a csapat. Feltérképeztük az ellenfelet, tudjuk mire kell figyelni, hogy sikeresek legyünk. De ha megengedik, azt nem árulom el, hogy mire készülünk… Jó csapat a Puskás, egyénileg is jó labdarúgói vannak, de nekünk csak magunkkal kell foglalkoznunk. Akkor lesz esély a jó eredményre.

Az eltiltott Nikola Mitrovic mellett az operáción átesett Tamás Krisztián és a bokasérülést szenvedett Barczi Dávid hiányzik majd a ZTE FC idei utolsó meccskeretéből, a kezdőcsapat pedig várhatóan így fest majd: Demjén – Bolla, Lesjak, Bobál D., Bedi – Stieber, Kocsis G., Kiss M., Radó – Bobál D. – Ikoba.