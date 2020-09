A ZTE FC középpályása szerint is fontos volt az első győzelem

Három gólt lőni és egyet sem kapni, ráadásul idegenben, általában magabiztos sikert takar. A ZTE FC labdarúgó­csapata vasárnap 3-0-ra győzött az MTK Budapest vendégeként, amiben – mint Bedi Bence, a második zalai találat szerzője is megjegyezte – döntő volt, hogy a vendégek az első félidő végén megszerezték a vezetést.

Az újonc MTK az első három fordulóban felépítette a maga „imázsát”, mert szép, tetszetős és eredményes futballal jelentkezett be ismét a hazai labdarúgás élvonalában. Amiből a ZTE FC elleni találkozón is megmutatott valamit, voltak ugyanis olyan periódusai az első 45 percnek, amikor pontosabban és kicsit gyorsabban is futballoztak a hazaiak, de…

A ZTE FC végig taktikusan játszott. Valószínűleg ez volt a kulcs a sikerhez, illetve az, hogy Boér Gábor együttesében akadtak nagyon jó teljesítmények is. A bal oldali védő Gergényi Bence például szinte hiba nélkül játszott, Könyves Norbert elöl dinamikusan futballozott, nem lehetett őt szabadon hagyni és még sorolhatnánk. Nem állítunk fel sorrendet, de Bedi Bence biztos, hogy a ZTE FC három legjobban teljesítő futballistája között volt, ő a második góllal, majd a harmadiknál a labdaszerzéssel és a gólpasszal járult hozzá a sikerhez.

Arról, hogy meglepték-e, s ha igen, akkor mivel az MTK-t, a középpályást kérdeztük.

– Azt gondolom, hogy megleptük az MTK-t – válaszolta Bedi Bence, aki azt is elárulta: vasárnap éjfél körül ért haza, de éjjel kettőig nem tudott elaludni, annyira benne volt még a mérkőzés. – A fővárosiakon az első három fordulóban lehetett látni, hogy jó erőben vannak, de sikeres volt a letámadásunk, így az MTK nem tudott sokat megmutatni a korábbi futballjából. Fontos volt, hogy a szünet előtt sikerült megszerezni az első találatot, hiszen onnantól már a házigazdának kellett futnia az eredmény után.

Bedi Bence gólja némileg furcsa körülmények között született meg, ugyanis Szánthó Regő szinte mellérúgott a beadásnak, ami így Bedi lábán landolt…

– Elment a labda a lábak között, én egyedül álltam, ballal levettem, majd sikerült jó helyre lőnöm – elevenítette fel a gólja történetét Bedi Bence, ám a jelenetsor a másodperc töredéke alatt zajlott le. – Ez is kellett és a győzelem is. Fontos volt, mert most önbizalmat ad a csapatnak, hiszen az első három fordulóban nem jött össze a siker, amihez korábban talán Mezőkövesden voltunk a legközelebb.

Arra a kérdésre pedig, hogy szerinte ki volt a meccs zalai legjobbja, Bedi Bence „visszadobta” a labdát:

– Ez jó kérdés, hiszen mindenki jól játszott. De tudja, mit, döntsék el önök…

A ZTE FC szombaton 15 órától Mezőkeresztesre utazik, ahol a Magyar Kupa 128-as főtábláján kezdi meg szereplését. Az ezt követő két hétvégén pedig idehaza szerepel, előbb a Diósgyőr, majd a Bp. Honvéd következik az NB I-ben.