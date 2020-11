A ZTE FC kikapott a Kisvárdától

Ismét vasárnap lépett pályára hazai környezetben a ZTE FC NB I.-es labdarúgó csapata, amely a múlt héten egy szép idegenbeli sikerrel zárta le hárommeccses nyeretlenségi sorozatát. Hazai környezetben az immár Boér Gábor vezetőedzőt is a kispadon tudó ZTE FC nem tudott újra nyerni, ugyanis a Kisvárda elvitte a hátrom pontot.

ZTE FC – Kisvárda Master Good 1-2 (0-1)

Zalaegerszeg, 815 néző. Jv.: Solymosi (Vígh-Tarsonyi, Szalai).

ZTE FC: Demjén – Szépe (Tanasin, 72.), Lesjak, Bobál D. – Szalai (Tajti, 58,), Sankovic, Bedi (Dragóner, 89.), Gergényi – Vass (Koszta, 58.), Babati (Favorov, 72.), Könyves. Vezetőedző: Boér Gábor.

Kisvárda: Dombó – Melnik, Datkovic, Rubus, Hej – Sassa (Kovácsréti, 62.), Bumba (Karasiuk, 90.), Lucas, Simovic – Viana, Navratil (Horváth Z., 76.). Vezetőedző: Supka Attila.

Gólszerző: Koszta (64.), illetve Viana (11. – 11-esből), Navratil (51.).

Sárga lap: Viana (11.), Hej (40,), Datkovic (68.). Dombó (84.).

Kiállítva: Viana (66.)

Tegyük hozzá gyorsan: a legutóbbi vasárnapi hazai mérkőzés nem igazán jött be a zalaiaknak, hiszen a Budafok nyert Egerszegen, ezúttal viszont mindenképpen jobb eredményre számítottak a kék-fehérek. Tudva azt is, hogy a vendég Kisvárda jó erőkből álló alakulat, amit már eddig is bizonyított, igaz, közel sem élcsapat…

A ZTE FC vezetőedzője Boér Gábor visszatérhetett a kispadra, hiszen szombaton pozitív jelzést kapott, vagyis negatív lett a tesztje a korábban koronavírussal megfertőződött szakvezetőnek. A ZTE FC ismét három belső védővel állt fel és próbált egyből irányítani, viszont hiányzott a a hazaiaknál a múlt heti találkozó egyik hőse, Szánthó Regő. Mint megtudtuk, a meccs napjának reggelén nem érezte jól magát, ezért inkább a pihenés mellett döntött a szakvezetés. . A 7. percben Könyves lövése alig ment mellé, de nem sokkal később már a Kisvárda vezetett. A 10. percben Bumba tört be a 16-oson belülre, az alapvonalnál egy sarokcsellel próbált túljutni Szépén, akinek a szerelési kísérlete nem jött össze, eltalálta a támadó lábát. A megítélt büntetőt Viana félmagasan lőtte a hálóba, 0-1. Egy kicsit még szerepelt a brazil: ledobta a mezét, kimutatott a hazai nézőknek, úgyhogy kapott még egy sárgát is a gólja mellé… Egy hete, a Puskás FC otthonában sikerült a hátrányból felállni, és a feladat ismét ez volt az egerszegiek számára. Akik tették is dolgukat, többet támadott a ZTE, de a Kisvárda meg kellően rutinos együttes, hogy ne tudja kivédeni ezeket az akciókat. A gólszerző Viana továbbra is nagyon agilisen futballozott, de helyzet inkább a hazaiak előtt adódott. A 28. percben Lesjak fejesért fogta a vendégek kapusa, ám igazából ennél a helyzetnél sem kellett megerőltetnie magát Dombónak. A Kisvárda mintha nem is akart volna különösebben mást tenni, csak gólt nem kapni, a vendégeken pedig a ZTE FC nem tudott fogást találni. A felíveléseket rendre hárították a kisvárdaiak.

A második félidő elején még vártak az edzők a cserékkel. A Kisvárda teljesen behúzódott a saját térfelére, ami tanácstalanságot szült a hazaiaknál. A vendégek kivárása pedig gyorsan eredményt hozott: az 51. percben egy átadás Szalai lábáról pattant a jobb oldalon egyedül érkező Navratilhoz, akinek lövése hét méterről Demjén lába között talált utat a kapuba, 0-2. A ZTE FC kilátásai a mutatott játék láttán is jelentősen romlottak, Boér Gábor pedig kettős cserére szánta el magát. Koszta Márk pedig jó cserének bizonyult… A 64. percben Könyvestől indult a ZTE akciója, aki Gergényihez játszott, centerezésére érkezett Koszta és bal külsővel a léc alá lőtt, 1-2. Két perc múlva pedig emberhátrányba került a Kisvárda. Viadal Lesjakkal elkövetett szabálytalansága után a második sárgát is megkapta, aki nagyon mérges volt, de a „ki nem kényszerített hiba” nála volt: az első sárgája… A ZTE FC csapatának így már reális esélye volt arra, hogy megfordítsa a mérkőzés állását. Újabb két friss ember érkezett a hazaiaknál (Favorov, Tanasin), a ZTE annyit elért, hogy megint a saját térfelére szorította a vendégeket, de eredmény nélkül. Lassú volt a játék, igazából nem került nyomás alá a Kisvárda, hogy hibázzanak játékosai. A vendégek kihúzták a végéig, a ZTE FC pedig fontos pontokat vesztett egy riválissal szemben. Játékában nem volt elég átütőerő ahhoz, hogy megnyerjen, egy tényleg nyerhető találkozót…