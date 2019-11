A ZTE FC kikapott a Ferencváros otthonában

A labdarúgó NB I OTP Bank Liga 13. fordulójának zárómérkőzésén a Ferencváros otthonában lépett pályára a ZTE FC. A Groupama Arénában nem született meglepetés, győzött a Ferencváros, de a ZTE FC a második félidőben annyit elért, hogy volt esélye döntetlenre menteni a meccset, de nem sikerült.

Ferencváros – ZTE FC 3-2 (3-1)

Groupama Aréna, 9123 néző. Jv.: Huszár (Buzás, Kóbor).

Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Frimpong, Civic – Isael, Ignatenko, Haratin, Varga R. (Botka, 89.) – Tokmac Skvarka, 76.), Boli (Signevic, 85.). Vezetőedző: Szerhij Rebrov.

ZTE FC: Demjén – Bolla Devecseri, Bobál D., Bedi – Kocsis – Radó (Babati, 70.), Golodiuk (Ikoba, 50.), Mitrovic, Stieber – Bobál G. (Grumic, 83.). Vezetőedző: Dobos Barna.

Gólszerzők: Boli (6.), Tokmac (15.), Isael (45.), illetve Radó (18.), Bobál G. (60.).

Sárga lap: Devecseri (11.).

Zoran Lesjak nem került be a ZTE FC keretébe, ami persze az előzményes ismeretében nem lehetett meglepetés. A horvát védő egy hete megsérült, s bár meg lehetett volna kockáztatni a pályára lépését, de inkább nem tették ezt meg, nehogy komolyabban rásérüljön. Devecseri került ismét a védelem közepébe, és kezdőként kapott bizalmat a szakvezetéstől Oleg Golodiuk. Ami a házigazda Ferencvárost illeti, egy győzelemmel a tabella élére ugorhatott a címvédő és ahogy a találkozó előtt elhangzott, ez is volt a célja. Az FTC-re csütörtökön Európa-liga mérkőzés vár az Espanyol ellen, de persze előbb a vasárnapi bajnoki volt számára a legfontosabb.

A két csapat szeptemberben Zalaegerszegen találkozott egymással, akkor az FTC az utolsó percekben fordította a maga javára mérkőzést (2-1). És a Fradi-tábor rázendített: Zeg-Zeg-Zeg-Zalaegerszeg! Ez is mutatja, a két tábor remek kapcsolatot ápol. A Ferencváros viszont a pályán nem ismert kegyelmet. A 6. percben egy remek támadás végén Boli lépett ki és 8 méterről helyezett a jobb alsó sarokba, 1-0. És nem volt megállás. A 10. percben Isael sarkazása után Boli kapta a labdát, Devecseri eltalálta a támadó lábát. Büntető, ami mögé Isael állt, de lövése a bal kapufáról kipattant. A ZTE FC nem nyugodhatott meg, ugyanis a 15. percben egy felpasszolt labdát Boli lépett át, Tokmac így került ziccerbe, aki Demjén mellett is elhúzta a labdát és kissé jobbról 10 méterről nem hibázott, 2-0. A 18. percben viszont a ZTE FC villant. Bolla kapta a labdát a jobb oldalon, aki remekül passzolt a beinduló Radónak, ő egy csel után tisztára játszotta magát és 8 méterről a kilépő Dibusz felett emelt a hálóba, 2-1. Ilyen kezdés után gólparádét ígért a folytatás, ami viszont abbamaradt. Támadott is a Fradi, a 25. percben Boli fejelt a kapufára, a ZTE pedig nem állt be védekezni, mert nem tehette ezt. Igyekezett feltolni a védekezését, hogy minél messzebb a kapujától próbáljon meg szűrni, mert ha behátrál, azt bünteti az FTC. A zalaiaknak is voltak próbálkozásaik, de nem úszták meg gól nélkül. A 45. percben egy felívelt labdát úgy tűnt, hogy Kocsis megszerzi, ám mellé rúgott a labdának, Isael tisztán maradt és egy csel után hat méterről a kapuba lőtt, 3-1.

A második félidő elején nem sokat várt a cserével Dobos Barna, hiszen Golodiuk helyett Ikobát küldte pályára. Ezzel pedig átállt a kétcsatáros játékra, ám jobbára védekezni kényszerült, de azért kontrázott is. Az 56. percben Stieber szabadrúgását fogta Dibusz, a 60. percben pedig szépített a ZTE. Újabb kontra után Stieber lőtt a kapu elé egy kemény labdát, amibe Dibusz csak beleütni tudott, de érkezett Bobál Gergely és 4 méterről a kapuba lőtt, 3-2. A gól után érezhetően feljebb húzódott a zalai csapat és elkezdett támadni. Méghozzá ígéretesen, a 68. percben Stieber egy szöglet után lőtt 10 méterről kapásból, de Dibusz védett. Babati is beállt, aki a 75. percben Stieber beadása után a kapufára fejelt. Óriási egyenlítési lehetőség volt ez. A ZTE FC megtartotta a labdákat, Bobál Gergely folyamatosan mutatta a többieknek, hogy jöjjenek feljebb. A 78. percben éppen ő adott egy remek labdát Babatinak, aki fölé lőtt, és jobban futballozott ekkor ellenfelénél a ZTE FC. A kérdés az volt, hogy „belehibázik-e” ebbe, ahogy tette azt korábban. A 79. percben Skvarka lövését ütötte ki Demjén, de inkább azt lehetett már érezni, mintha a Ferencváros próbálta tartani az eredményt, ami neki pont jó volt. A ZTE támadott, ez mindenképpen dicséretes volt részéről, de érdemben már nem tudta veszélyeztetni a kaput.

A mérkőzés így ért véget, amely úgy indult, hogy a Ferencváros akár át is rohanhat a zalaiakon. Mégsem lett így, viszont a ZTE FC csapatának meg kell tanulnia, hogy nem követhet el olyan hibákat mint az első félidőben. A második 45 perc egerszegi szempontból már jobban nézett ki, de így is vereség lett a vége, a Ferencváros pedig sikerével a tabella élére ugrott. Ezt is akarta.

Szerhij Rebrov: „Egy bajnoki szünet után mindig nehéz visszatérni. Most a támadó játékunk rendben volt, lőttünk három gólt, de a védekezésünkben vannak még hibák. Három-egynél inkább önbizalmat kellett volna erősíteni, de inkább nyomás volt a játékosokon. A ZTE FC pedig jó csapat, dem itt kellene állnia.”

Dobos Barna: „Az első félidőben nem nagyon tetszett a játékunk, alapvető hibákat követtünk el és még nagyobb hátrányba is kerülhettünk volna. Közel voltunk mégis a pontszerzéshez. Sajnos olyan hibáink vannak, melyekről most nem szeretnék kitérni, mert csúnya szavakat kellene használnom… A második félidő jó volt ennek örülök.”