A ZTE FC kiesése benne volt a pakliban, innentől a bajnokság a fontos

Búcsúzott a ZTE FC a Magyar Kupától, de ez volt a papírforma, legfeljebb az lehet a meglepetés, hogy ilyen simán… Írjuk ezt annak ellenére, hogy Márton Gábor együttese az első mérkőzést megnyerte a címvédő Fehérvár FC ellen, de éppen emiatt a szerdai visszavágón elszenvedett 5-0-s vereség talán mégsem volt várható. Ami pedig a hazai bajnokságok további menetét illeti, gyakorlatilag mindegyik nézők nélkül folytatódik.

A hazai győztes meccs után és a kétgólos előny után nagyobb ellenállásra lehetett számítani a ZTE FC részéről, de már a találkozó elején látszott: a fehérvári visszavágón csak idő kérdése az első hazai találat. Amely gyorsan jött, aztán még kettő az első félidőben, és kettő a másodikban. Tulajdonképpen az ötödik amolyan „ráadás” volt Nemanja Nikolicsnak, hogy azért ő is betaláljon. Az 5-0, az 5-0. Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője is nagyjából így látta a meccset, aki persze nem örült ennek. Amit a mérkőzés után is kifejtett, hiszen már a tudósításunkban megjelent nyilatkozatában elmondta, hogy pár játékosának a hozzáállásával nem volt elégedett.

– Kétgólos előnnyel jöttünk, ami nem túl nagy, de azért nem is kevés, ezért volt gondom azzal, amit láttam – mondta a ZTE FC szakvezetője. – Nagy nehezen eljutottunk valahova, megyünk előre és akkor jön egy ilyen meccs. Ez a rossz… Ma azok játszottak, akik az első meccsen a nyertek, pihentetni is kellett játékosokat, mert jön a hét végi bajnoki találkozó. Nem vagyunk túl sokan, van egy-két csapatrész, melyeken úgy kell vigyázni a játékosokra, mint a hímes tojásra, nehogy kidőljenek.

A Fehérvár FC biztosra ment – ez látszott az elejétől –, nem akart kiesni, védőként meg pláne. A találkozó után Joan Carrillo, a fehérváriak vezetőedzője arra a kérdésre, hogy milyen lesz mostantól nézők nélküli meccseken pályára lépni, úgy nyilatkozott:

– A magánvéleményem az, hogy a szurkolók fontosak a labdarúgásban, de látom, hogy a fennálló helyzet túlmutat ezen. Az emberek egészsége mindennél fontosabb, és a most meghozott rendelkezések ezt szolgálják, amit el kell fogadni és tiszteletben tartani.

Szerdán csak a papírforma érvényesült, de tényleg lehetett volna több izgalom is benne. Nem mintha a sport és az élet ezekben a napokban ne tartogatna izgalmakat és félelmeket, amivel most együtt kell élni. És főleg a bizonytalansággal.

A hazai futballt teljesen átírja mostantól az élet, és ez alól Zala megye sem kivétel. Az NB III-ban rendezendő találkozókat is zárt kapuk között rendezik meg, ahogyan a megyei bajnokságban zajló mérkőzéseket is.

A Magyar Labdarúgó Szövetség rendelkezései valamennyi magyarországi találkozóra vonatkoznak. Ezek egyértelműek, melyeket a klubok, egyesületek képviselői is megkaptak. Zámodics Krisztián, az MLSZ Zala Megyei Igazgatósága versenytitkára lapunknak elmondta, hogy a megyei bajnokságban valamennyi találkozón a rendező klub felelőssége az életbe léptetett intézkedések betartása.

Minden mérkőzésen a csapatok és a szakmai stábok tagjai mellett csak a meghatározott létszámban lehetnek jelen további hivatalos szereplők, amit mindenkinek be kell tartania. A mérkőzések helyszínén nézők nem tartózkodhatnak.

Hasonló helyzettel korábban még nem találkozott senki, ezért lesz érdemes folyamatosan figyelni azokat az információkat, melyek a hazai színtéren érdekelt versenyeket, bajnokságokat illetik. Ez alól nem kivétel egyik osztály sem.

Az NB I kapcsán is felmerült, hogy a hét végi fordulóban rendezendő találkozók kezdési időpontját esetleg módosítják, így ha nézők nélkül is, de a televízió által minél több találkozó kerüljön képernyőre. Születtek erre vonatkozó elképzelések, de várjuk ki a végét. A lehetséges forgatókönyvekről most nem érdemes elmélkedni. Ennek nem most van itt az ideje.