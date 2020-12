A ZTE FC kemény csatára készül a DVTK otthonában

Ha nem lenne még egy korábbról elhalasztott mérkőzése, akkor a ZTE FC NB I-es labdarúgócsapata is úgy készülne a DVTK ellen, hogy számára is ez lesz az év utolsó találkozója. Szombaton a kék-fehérek a diósgyőriek vendégeként is szeretnének eredményesen szerepelni, ám egy sikerre éhes, és az életéért küzdő ellenfélre számít Boér Gábor is.

A ZTE vezetőedzője ugyanis nem hagyhatja figyelmen kívül azt a tényt, hogy a DVTK az utolsó, és hogy az utolsó idei mérkőzésére készül. – Függetlenül attól, hogy a Diósgyőr az utolsó, ez egy roppant nehéz találkozó lesz a számunkra – vélekedett a pénteki elutazás előtt Boér Gábor. – Új edző érkezett a csapatukhoz, ami ilyenkor mindig szokott változást hozni, és olyan helyzetben van most a DVTK, hogy az életükért harcolnak. Biztos vagyok benne, hogy nekünk fognak ugrani. Megpróbáljuk ennek az ellenszerét megtalálni. A ZTE FC szerdán ­2-0-ra verte az MTK-t, a DVTK viszont (már az új edzővel, a felvidéki Geri Gergellyel) egy nagy pofonba szaladt bele a Bp. Honvéd ellen (5-1). Ebben a szezonban egyszer már találkoztak a szombati mérkőző felek, méghozzá Zalaegerszegen, amikor a ZTE FC 3-1-re győzött. És, ha már itt tartunk… Azon a szeptemberi összecsapáson Könyves Norbert két gólt is szerzett. Ott lesz ő is a ZTE FC keretében, ám a szakvezetésnek a szerdai játék láttán nem igazán lenne oka a változtatásra. – Természetesen elutazik velünk Miskolcra Könyves, meglátjuk, állapota mennyit enged, de fontos lenne, hogy válogatott játékosunk újra megtalálja a góllövő cipőjét – mondta Boér Gábor, hiszen Könyves sérülés miatt kihagyta a szerdai mérkőzést. – Kialakult egy adott játékrendszerünk, erre kell alapozni, de a rendszertől függetlenül azt gondolom, hogy a játékosok koncentrációban és felelősségvállalásban is nagyon sokat léptek előre mostanra. Abból nem szabad kiindulni, hogy a Diósgyőr egy nagy pofonba szaladt bele szerdán, sőt, talán még elszántabb lesz ettől szombati ellenfelünk. Ahogy mindig, most is eredményesen szeretnénk hazatérni. A ZTE FC-nek tehát nem ez lesz az idei utolsó mérkőzése, hiszen jövő szerdán az Újpest elleni, korábbról elhalasztott találkozóját pótolja a Megyeri úton.