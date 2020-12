A ZTE FC játékosa szerint a csapat most nagyon egyben van

Mondhatni, ez sima volt… Mellőzve minden „nagyképűséget”, a ZTE FC szerdán este valóban a vártnál könnyebben és simábban győzte le az MTK Budapest együttesét, és a 2-0-s siker jogosságát még csak megkérdőjelezni sem lehet. Erre a legjobb bizonyíték a vendégek megbízott edzőjének szavai, aki szintén úgy fogalmazott, hogy a ZTE meg­érdemelten nyert.

Farkas Attila azt azért még elmondta: sajnálta, hogy nem lőttek egy gólt, hiszen akkor érzése szerint még visszajöhettek volna a meccsbe. Ám miután nem jött az a gól, nem is jött fordulat… A ZTE FC ugyanis ezen a mérkőzésen teljesen kézben tartotta a találkozó menetét. Boér Gábor még az összecsapás előtt azt nyilatkozta – összekötve az előző, FTC elleni találkozót is, melyen hatvan percig jól játszott együttese, de kikapott –, hogy az MTK ellen azt sem bánná, ha csak 45 percet futballoznának jól, ha nyernek. A meccs után természetesen megkérdeztük tőle, hogy miként vélekedik erről a kérdésről.

– Az első után a második félidőben is voltak jó lehetőségeink – mondta. – Az FTC elleni mérkőzés előtt is elmondtam, hogy négy meccsben gondolkodunk, és frissnek kell maradnunk ezekre. Annak örülök, hogy a cseréink jól szálltak be a játékba. Korábban is láthatták, hogy próbálunk magasan labdát szerezni, és voltak ziccereink is, de azok akkor kimaradtak. A csapat folyamatosan fejlődik, most pedig a helyzetek is bemennek.

Kérdésre kitért Zimonyi Dávidra, aki az 5. percben megszerezte pályafutása második élvonalbeli találatát, méghozzá egy védői hibát kihasználva. Viszont olyan határozottsággal, ami azt jelezte: a tavaly még az NB III-as Lipótban futballozó támadó önbizalma rendben van. Boér Gábor szerint Zimonyinak idő kellett, és munka, hogy feljöjjön erre a szintre, amiért sokat foglalkoztak vele.

És minden remény megvan arra, hogy jó NB I-es játékos legyen, ezt pedig tegyük hozzá mi.

A második, a 12. percben elért ZTE-találatot Szánthó Regő jegyezte, amikor egy Lesjaktól érkező jobb oldali beadást juttatott a kapuba. A Ferencvárostól érkezett 20 éves játékosnak ez már a negyedik találata volt ebben a szezonban.

– Az akció a kapusunktól indult, én adtam a labdát középre, ahonnan a szélre került, és éreztem, hogy indulni kell a kapu felé – emlékezett vissza a gólra Szánthó Regő. – A labda kissé láb közé érkezett inkább, mint elém, korrigálni kellett, s azt gondolom, jól megoldottam a helyzetet. Megnyugtatta a csapatot ez a találat. Szerintem rá kellett volna még lőni legalább egyet az első félidőben, hiszen megvoltak a lehetőségek.

A fiatal játékos októberben a hónap gólját szerezte, amikor a Puskás FC ellen szépségdíjas találatot jegyzett, és azóta is eredményes tud lenni. Igazából álkérdés, de feltettük neki: megérte a ZTE-hez jönnie?

– Nagyon örülök annak, hogy itt játszom, hiszen megkapom a lehetőséget az első osztályban a játékra – válaszolta Szánthó Regő. – Szerintem stabilan teljesítek, szerencsére jönnek a gólok is. Továbbra is ezt remélem, és azt, hogy tavasszal én is ott lehetek az Eb-n az U21-es csapattal.

Addig viszont még van egy kis idő. A ZTE-re két mérkőzés vár ebben az évben, a középpályásnak pedig konkrét elképzelései vannak ezekre…

– Szerintem mindkettőt megnyerjük – jósolta a DVTK és az Újpest elleni találkozókra utalva. – Én mindenesetre ebben bízom, hiszen egyben vagyunk. Szerintem most jobb állapotban vagyunk, mint a két soros ellenfél.

Nem vitás: legyen igaza!

Az NB I 15. fordulójának még nem közölt eredményei: Paks–Ferencváros 1-3, Budafok–Mezőkövesd 0-1.

AZ NB I ÁLLÁSA