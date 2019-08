A ZTE FC játékának pozitívumai mellett tanulságok is vannak Debrecenből

Sok tanulsággal szolgálhatott a ZTE FC labdarúgócsapatának a szombaton lejátszott Debrecen elleni találkozó. A zalaiak 3-2-re kikaptak, de a döntetlen abszolút benne volt a meccsben.

Még a szombati találkozó televíziós felvezetőjében hangzott el Dobos Barna részéről, hogy a szimpatikus vesztes szerepéből szívesen kibújnának. A ZTE FC szakvezetője arra gondolt: az első fordulóban Mezőkövesden is úgy kapott ki csapata (1-0), hogy az eredmény lehetett volna legalább döntetlen, kis szerencsével talán fordított is. Nos, a ZTE FC megint úgy kapott ki, hogy ugyanez most is elmondható. Mert a vendégcsapat jól futballozott, jól mozgott, helyzetei voltak, a DVSC kapusának nagyokat kellett védenie, azonban mindez még nem nyugtathatja meg az egerszegieket.

Ahogy tudósításunkban is írtuk, a ZTE csapatának kellett egy kis idő, mire felvette az üzemi hőmérsékletet. A mérkőzés egyik tanulságát mi ebben látjuk, ugyanis mindezt nem tudta a mérkőzésen végig tartani. A ZTE FC – játéka láttán – egyébként jól halad, fejlődik, ám ha úgy nézzük, akkor egyelőre még nem vette fel teljes egészében az NB I ritmusát. A szombati kapott góloknál lehetett mindezt jól látni, hiszen a védekezésben pont akkor jött a rövidzárlat, amikor nem kellett volna. Vagyis nem lehet várni a közbeavatkozással, sem a társra, hanem azonnal cselekedni kell. A Loki játékosai – gondolunk itt Trujovic-ra és Szécsire – pont egy-egy ilyen szituáció után találtak be, amikor gyorsabban, előbb „kapcsoltak” a zalaiakkal szemben.

Amit mindenképpen pozitívumként lehet elkönyvelni, hogy volt játék, voltak helyzetek és gólok is. Dobos Barna, a ZTE FC vezetőedzője mérkőzés utáni nyilatkozatában is jelezte, még határozottabbnak, ahogy ő fogalmazott, „kíméletlenebbnek” kell lenniük a helyzeteknél, s ebben igaza van. Mert például „ajándék” az ellenfélnek a kihagyott tizenegyes, hogy csak a legegyértelműbb gólszerzési lehetőséget említsük. Dobos Barna kitért arra is, hogy Nagy Sándor kapus lába Mitrovic lövésénél már elhagyhatta a gólvonalat. A debreceni kapus elmozdult, ez a találkozó felvételén is látszik. Nem nagyon (talán fél métert), de mégis… Lehet, hogy nem szerzett ezzel nagy előnyt, és persze Mitrovic is helyezhetett volna jobban, de. Ha Kassai Viktor játékvezetőnek a mérkőzés előtt igaza volt, márpedig vitán felül áll, hogy a szabályok szerint járt el, és nem engedte pályára lépni Barczi Dávidot a piercingje miatt, akkor lehet ebben a kifogásban is valami. Mármint ha a szabály most már az, hogy a kapus egyik lába a büntető rúgásánál nem lehet előrébb a gólvonalnál, akkor legyen úgy. Illetve, ha bizonyos határokon belül lehet rugalmasan is kezelni az új szabályt, akkor azt jó lenne tudni…

De nem is ezen múlt a zalai vereség, hiszen a DVSC jó csapat, s amikor érvényre kellett juttatnia azt a pluszt, ami jelenleg megvan benne a ZTE-vel szemben, meg is tette. Amúgy szimpatikus, amit a Lokinál követnek. Egy sor saját nevelésű vagy a klubhoz kötődő labdarúgót szerepeltetnek, és eredményesek is. A ZTE FC-nek pedig most már a szombati, kaposvári vendégjáték kell, hogy a fókuszában álljon. Érdekes meccs lesz, ez előre garantálható.

És még valami, ami talán a szombati meccs legegyértelműbb tanulsága. Barczi Dávid a jövőben nem tud majd piercinget viselni a meccseken. Figyelni fogják, s ez is garantálható…