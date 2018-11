A ZTE FC feladata: erősíteni a pozíciót

Kéthetes szünetet követően folytatódik a labdarúgó NB II sorozata. A második helyen, azaz feljutó pozícióban lévő ZTE FC számára az ősz hátralévő négy mérkőzésén az a cél, hogy erősítsék a helyüket, s lehetőleg a mögöttük lévőktől még jobban elszakadjanak. A ZTE FC vasárnap (13.00) a Monor vendégei lesznek a fővárosban, hiszen az újonc a III. Kerület stadionjában rendezi a hazai meccseit.

A ZTE FC múlt pénteken egy edzőmérkőzést játszott, amikor a horvát I. osztályú NK Osijek (Eszék) vendége volt és Dobos Barna csapata 3-0-s vereséget könyvelt el. A zalaiak szakvezetője szerint nem az eredményből kell kiindulni, hiszen pontosan azért játszottak erősebb ellenféllel, hogy játékosaik megtapasztalják, hova kellene eljutniuk a játék gyorsaságában és technikai szintjén is. A csapat pedig készült a folytatásra, amiről Dobos Barna elmondta: figyelniük ellett arra is, hogy közeledik az ősz vége.

-Az év végi hajrába fordultunk, s ilyenkor már nincs idő arra, hogy fizikai felkészítést végezzünk. Ennek is eljön majd az ideje, de nem ilyenkor, most számunkra is a legfontosabb, hogy eredményesek legyünk a hátralévő két őszi és az előrehozott két tavaszi fordulóban – jegyezte meg evvel kapcsolatban az egerszegi szakvezető.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Dobos Barna arról is beszélt, hogy újabb célt fogalmaztak meg erre az időszakra. Úgy fogalmazott: amikor Egerszegre érkezett, akkor az volt a legfontosabb, hogy ne szakadjanak le a két feljutó helyezéstől, és a Gyirmót elleni siker után gyakorlatilag az első két helyen vannak. Mostantól nem csak tartani akarják ezt, hanem erősíteni is a pozíciójukat.

-Egy sportolónak mindig úgy kell gondolkodnia, ha elért egy célt, akkor fogalmazzon meg egy újabbat – mondta Dobos Barna. – Most azt szeretnénk, hogy minél jobban elszakadjunk a mögöttünk lévőktől. Jelenleg három ponttal vagyunk a Békéscsaba és néggyel a Kaposvár előtt. A hátralévő őszi találkozóinkon meg akarjuk ragadni a lehetőséget.

A csapatba, pontosabban a védelem közepébe visszatérhet a négy meccsre eltiltott Zoran Lesjak, viszont kiesett Devecseri Szilárd, aki ötödik sárgája után kihagyja a Monor elleni mérkőzést. Az újonc Monor ellen nem szeretnének hibázni az egerszegeiek.

-Lesjak számára annyiban jól jött a DVTK elleni kupameccs és az Eszék elleni felkészülési találkozó, hogy valamit tompított mindez a mérkőzéshiányán – mondta el védőjével kapcsolatban Dobos Barna. – Kiváló mentalitású játékos, de majd kiderül, hogy a formáján meglátszik-e a kihagyás. Ami a vasárnapi mérkőzést illeti, egy valamit nem szabad elfeledni: a Monor is ugyanabban az osztályban szerepel, mint mi. A legnagyobb hibát akkor követnénk el, ha abból indulnánk ki, hogy az ellenfél kieső helyen van. Amit a Budafok elleni legutolsó mérkőzésünk előtt mondtam, a mostanira is igaz: csak a győzelemmel lehetünk majd elégedettek. Viszont minden pontnak van jelentősége, amit egy csapat megszerez. A Monor is képes volt bár jó teljesítményre és bravúrra is, nekünk azt a játékot kell tovább fejlesztenünk, amit az utóbbi hetekben mutattunk. Vagyis sok helyzetet kell kialakítani, mert ezekből lehet a gól, de a koncentráció terén van még hiányosságunk. És nemcsak elöl. A védekezés egysége is nagyon lényeges, hogy javuljon.

A Cegléd elleni mérkőzésen agyrázkódást szenvedett Balázs Zsolt már teljes értékű munkát végez, és ott lesz a Monor elleni keretben is.

A 18. forduló további mérkőzései. Vasárnap, 13.00: Tiszakécske–Vác, Kaposvár– Dorog, Nyíregyháza–Soroksár, Győr–Kazincbarcika. 17.00: Balmazújváros–Budafok, Békéscsaba– Gyirmót, Csákvár– Mosonmagyaróvár, Siófok– Budaörs, Vasas–Cegléd.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS