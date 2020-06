A ZTE FC és Márton Gábor győzelemmel zárná az NB I-es szezont

Szombaton hazai pályán fejezi be a labdarúgó NB I. 2019/2020-as, immár „történelmi” szezonját a ZTE FC: a már biztos bennmaradó zalaiak 15.15 órától a már biztos ezüstérmes MOL Fehérvár FC-t fogadják. A házigazda szeretne győztes meccsel búcsúzni a közönségétől.

Történelminek nevezhető a most véget érő szezon, például azért, mert a bajnokság példátlan módon a koronavírus-járvány miatt két és fél hónapra megszakadt. A másik okot pedig már a ZTE FC szolgáltatta: a klub alapításának centenáriumán a tavalyi feljutás után sikerült az élvonalbeli megkapaszkodás, ami ezt az évet még ünnepibbé tette. Egerszegen remélik, hogy ismét szép számú nézősereg buzdítja majd a csapatot.

A Fehérvár FC ellen négyszer lépett pályára a szezon során a ZTE FC. A bajnokságban idehaza remek meccsen 3-3-as döntetlen született, Fehérváron a hazaiak nyertek 4-1-re és a Magyra Kupában is hasonló volt a „leosztás”… Egerszegen a Zete 2-0-ra nyert, majd a visszavágón a „Vidi” 5-0-ra győzött. Ez alapján talán a ZTE esélyei jobbak szombatra – de milyen mérkőzést vár Márton Gábor vezetőedző?

– Nincs eltiltottunk és új sérültünk sincs – kezdte válaszát a zalaiak vezetőedzője. – Egy ilyen bravúros szezon végén – hiszen annak lehet nevezni azok után, ahonnan indultunk – nem lehet más a célunk, mint megpróbálni nyerni hazai pályán az utolsó mérkőzésen. Emellett ezt a pozíciót, ahol most állunk, vagyis a hatodik helyezést jó lenne megtartani. Az utolsó meccs jön, ki akarjuk szolgálni a közönséget, mert azt gondolom, hogy ők is megérdemelnék ezt és akkor mindenki elégedetten vonulhatna pihenőre.

– A szezon végével lejár a szerződése. Mit gondol, ez lesz az utolsó mérkőzése a ZTE FC kispadján?

– Szeretném, ha nem így lenne, de egyelőre nincs megegyezés köztem és a klub között a folytatásról. A szándék mindkét fél részéről megvan, de vannak szakmai és más jellegű igények, amelyekkel kapcsolatban még zajlanak a tárgyalások. Ám szeretném, ha nem az utolsó meccsem lenne, és bevallom, jól érzem magam itt. Nem gondoltam volna, hogy ebben a városban ennyire szeretik a futballt és a csapatot, ennek jeleivel nap mint nap találkozom. Ebben a helyzetben is, hiszen nem a bajnoki címért voltunk harcban, hanem a bennmaradásért, de a szurkolók kitartása tényleg példaértékű volt.

És ha már a jövő szóba került: A közönség a csapat mellé állt (sőt, a teljes szezon során ezt lehetett tapasztalni), Márton Gábor vezetőedzőt elfogadták, és ennek hangot is adott a lelátó népe. Ezért volt furcsa Sallói István sport­igazgató nyilatkozata, ami az egyik televíziós műsorban elhangzott. A kék-fehérek sport­igazgatója amúgy logikusan vezette le, hogy egy új edző érkezése általában pozitív változást hoz a csapatok életében. Ám Márton Gáborral kapcsolatos, viccesnek szánt megjegyzése (egy angol sportkönyvből idézve: „akár teasütemény is ülhetne a kispadon”) a visszhangokból ítélve, nem aratott nagy tetszést…

– Nem sértődött meg? – kérdeztük a vezetőedzőt.

– Nem mondom, hogy jól estek ezek a mondatok, még ha humorosnak is szánták őket – válaszolta a tréner. – Ám mindez nem befolyásol, nem vagyok sértődős típus. Ha az lennék, akkor naponta sértődhetnék meg, ebben a szakmában pláne. És ezzel sem akarok már többet foglalkozni.

A csapat egyben tartása pedig a jelek szerint elkezdődött, Végh Gábor többségi tulajdonos a Digi Sporton pénteken elmondta: szeretnék, ha Bőle Lukács és Bobál Gergely is maradna, s már elkezdték ezeket a tárgyalásokat. Informá­ció­ink szerint pedig a szombati találkozó után konkrét bejelentések is elhangoznak.

Szombaton a ZTE FC meglepetésekkel is várja a szurkolókat. A szünetben lesznek programok, a mérkőzés végén pedig díjátadók, ugyanis azt szeretnék, ha a bennmaradást a közönséggel együtt ünnepelhetné meg a csapat és a klub is.

És ez a száz év is eltelt…