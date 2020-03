A ZTE FC és az FTC szombati találkozóján a hangulat garantált lesz

A ­labdarúgó NB I 24. fordulója következik, benne a szombati (19.30) ZTE FC– Ferencváros találkozó, amely borítékolhatóan a legnagyobb érdeklődéssel várt találkozó lesz ebben a körben. Pénteki információk szerint a helyszínen nyolcezernél is több néző lehet, a televízió jóvoltából pedig hatványozottabban többen követhetik majd a találkozó történéseit.

A ZTE FC és a Ferencváros jelenleg különböző célokért küzd, viszont kettejük összecsapása Zalaegerszegen mindig kiemelt figyelmet kap. A ZTE FC hét év után szerepel újra az élvonalban, a visszatérést – a két tábor kifejezetten baráti kapcsolatának köszönhetően – szeptemberben a ZTE Arénában 11 ezren tisztelték meg. Más miatt is emlékezetes volt az a találkozó. Az újonc ZTE FC az utolsó percekig Ikoba góljával még vezetett, azonban Leandro (88. perc) és Tokmac (92.) hajrában esett találataival nyert a címvédő FTC. Az Üllői úti novemberi mérkőzésen 3-2-re győzött a Ferencváros.

A ZTE FC múlt szombaton nagy bravúrral legyőzte (2-1) idegenben a harmadik helyezett Mezőkövesdet, majd szerdán (igaz, kupamérkőzésen) a második Fehérvár FC-t múlta felül 2-0-ra. Most következik az éllovas… Természetesen zalai szempontból úgy lenne szép, ha ez a hét győztes meccsel fejeződne be, de… Mindenki ismeri a fővárosi csapat erejét, címe megvédésére tör, a ZTE FC pedig a bent maradásért harcol. Viszont a zalaiaknak minden meccsen harcolni kell, hogy a legtöbbet hozzák ki az adott meccsből és szombaton is ez a cél. A szerdai kupameccsen a kulcsemberek közül többen pihenhettek (Lesjak, Stieber, Mitrovic), de Radó is csak csereként állt be, Katelaris és Bedi pedig egy-egy félidő erejéig váltották egymást. A cél a frissesség megtartása volt, szombaton kiderül, mennyire sikerült ez.

Azt, hogy az FTC nem veszi félvállról a találkozót, mi sem jelzi jobban, mint az együttes vezetőedzőjének, Serhij Rebrovnak a várakozásai a találkozóval kapcsolatban.

– Mindig nehéz a Zalaegerszeg ellen játszani, szerintem a ZTE jobb helyezést érdemel, mint ahol jelenleg áll. A Zalaegerszeg keretét minőségi játékosok alkotják, olyan futballisták, akik játszani szeretnék a futballt, ez pedig nagyon fontos, ez a csapat nem kizárólag a védekezésre koncentrál. Támadásban is komoly potenciál rejlik a Zalaegerszegben, ezért nehéz, de érdekes mérkőzésre számítok – mondta a vezetőedző a ferencvárosi honlapnak.

Ahogy korábban Márton Gábor is elmondta, a támadófutball híve, így valószínű, hogy az FTC ellen sem „bekkelteti” együttesét. Amiből remélhetőleg egy jó mérkőzés kerekedik, amelynek a hangulata is átlag feletti lesz. A ZTE FC csapatában eltiltás miatt Matija Katanec nem léphet pályára, Tamás Krisztián pedig még sérült. Bőle Lukácsot három hete éppen az FTC-től vette kölcsön a ZTE FC, így az ő pályára lépése biztosan érdekes lesz korábbi társai ellen.

Ahogy már jeleztük, ez alkalommal kezdődik meg a ZTE centenáriumi ünnepségsorozata, így a stadionban 19.10 órától a korábbi szakosztályok képviselői vonulnak a pályára, a találkozó közben pedig látványos koreográfia várható. A nagy érdeklődés miatt, s mivel a fővárosból csak vonattal több mint ezer drukker érkezik, a stadion környékén és a vasútállomáshoz vezető utakon a találkozó előtt és után időszakos forgalomkorlátozások lépnek életbe.