A ZTE FC elkezdte a munkát, a rövid szünet a játékosoknak is jobban tetszik

Pénteken ismét benépesült a ZTE FC labdarúgócsapatának öltözője, ugyanis rövid téli pihenője után ismét edzésbe állt az NB I-es együttes. Egy hiányzó volt, ugyanis Gaál Miklós erőnléti edző kérte szerződésének felbontását egy új kihívás miatt.

Váratlan volt a szakmai stáb tagjának távozása, amit Dobos Barna vezetőedző is megerősített, s azt is, hogy jól megértették egymást Gaál Miklóssal.

– Próbálunk más szakemberrel megegyezni – jelentette ki a vezetőedző. – Nem örülök neki, hogy szezon közben változik a szakmai stáb, ugyanakkor tiszteletben kell tartani erőnléti edzőnk döntését. Azért sem örülök, mert eltelt annyi idő már a közös munkában, hogy Miklós és én egy jól működő munkakapcsolatban dolgozzunk.

Gaál Miklós már nem vett részt a pénteki edzésen. Sikerült vele beszélnünk, és elmondta: a Vasas NB II-es együttesénél lesz a csapat erőnléti edzője, valamint az utánpótlásban is dolgozik majd, ahol teljesítménydiag­nosztikai méréseket is végez, amivel szintén szeretne foglalkozni. Elmondta, hogy remekül érezte magát Egerszegen, pozitív számára az itt eltöltött időszak, de úgy érezte, hogy ezt a másik lehetőséget, amit kínáltak neki, ki kell használnia.

Dobos Barna azt is elmondta, hogy a játékosok a szünetben egyéni edzéstervet végeztek, a teljes pihenő csupán egy hetet jelentett számukra.

– Speciális ez a helyzet, hiszen volt is szünet, meg nem is, de ezzel így van minden csapat – említette a szakvezető. – Olyan lesz ez a felkészülés, hogy a jövő héttől már gyakorlatilag meccsritmusban edzünk, hiszen kezdjük a felkészülési találkozókat. A rendelkezésre álló időt arra akarjuk felhasználni, hogy bővítsük a taktikai repertoárt, illetve a meglévőn is csiszolni akarunk.

A rövid szünetről egyébként beszélgettünk játékosokkal is, akik nem panaszkodtak. Sőt, Bobál Dávid szerint elegendő volt ennyi.

– Három hét éppen elég, hogy az ember kipihenje magát, feltöltődjön – mondta kérdésünkre a védő, aki ugyan a nyári átigazolási időszak végén érkezett a ZTE FC-hez, de gyorsan beilleszkedett a csapatba. Ahogy mondta, nem volt neki nehéz, hiszen ikertestvére, Gergely is itt játszik, de a többieket szintén ismerte. – Gyorsan eljön az első tavaszi forduló, igazából a rövid szünet játékosbarát. Nem kell újraépíteni az erőnlétet, szintet kellett tartani, és most már edzésbe álltunk. A feladat pedig az, hogy a csapattal elérjük a célunkat. Én azt gondolom, hogy reális a bent maradás kiharcolása, hiszen a játékunkkal nem volt gond.

Bedi Bence hasonló véleményen volt, szerinte is jobb ez a rövid pihenő, mert „nem ül le az ember, nem kell neki elölről kezdeni”.

Ami a játékosokat illeti, Tamás Krisztián műtött lába még gipszben, de az hamarosan lekerül róla. Barczi Dávid is a rehabilitációját végzi, akinek nem volt szerencséje az év végén, hiszen felépült korábbi sérüléséből, de az utolsó őszi találkozó előtti héten edzésen aláfordult a bokája, amit most még kezelni kell. Hiányzott az esztendő végén leigazolt Ubochioma Meshack is. A 18 éves nigériai játékos hazautazott, otthon intézi a munka­vállaláshoz szükséges vízumát, és amint tud, érkezik vissza.

Sallói István sportigazgatót természetesen a várható változásokról kérdeztük, de egyelőre nem szolgált konkrétumokkal.

– Három vagy négy érkezővel számolunk a télen, de nagy mozgást nem tervezünk a keretben – erősítette meg a sport­igazgató, s hogy ugyanennyi távozó lesz-e, erre csak annyit felelt: az átigazolási időszak február 15-ig tart, addig dőlnek el ezek a kérdések.

Természetesen azon labdarúgók közül távozhatnak, akik kevés szerephez jutottak az ősszel. Ahogy megírtuk korábban, a szlovén II. osztályú Nafta Lendva együttesétől is érkeznek labdarúgók a ZTE FC-hez. Pénteken a 23 éves horvát középpályás, Stjepan Ostrek már itt edzett, a kapus Florijan Raduha és a középhátvéd Ziga Zivko a jövő hét elején csatlakozik. Ők már korábban is tréningeztek az egerszegieknél, ezúttal az dőlhet el, hogy kivel állapodnak meg.

Sallói István és Dobos Barna is úgy fogalmazott: azért is edzenek velük, mert látnak bennük fantáziát.

Ahogy már megírtuk, a ZTE FC jövő szombaton a Dinamo Zagrebbel játszik Zágrábban felkészülési mérkőzést, rá három napra a szlovén NK Murával, két hét múlva pedig már tavaszi főpróbát tart a horvát Slaven Belupo ellen.